Richter in NYC hat einem Vater das Recht verweigert, seine dreijährige Tochter zu sehen, weil er nicht geimpft ist

Ja, wirklich.

Anfang September äußerte Evan Schein, ein Anwalt, der die Mutter in der Scheidungssache des Paares vertritt (die Familie wurde nicht namentlich genannt), Bedenken hinsichtlich des Impfstatus des Vaters, woraufhin der hochrangige Richter Matthew Cooper sein Besuchsrecht aussetzte, bis er sich impfen ließ.

Laut Cooper muss sich der Vater impfen lassen, weil es zu einer Voraussetzung geworden ist, „um sinnvoll am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“.

„Die Gefahren, die entstehen, wenn man während des Umgangs mit einem Kind freiwillig ungeimpft bleibt, während das COVID-19-Virus weiterhin eine Bedrohung für die Gesundheit und Sicherheit der Kinder darstellt, können nicht unterschätzt werden“, sagte der Richter.

„Unglücklicherweise und meiner Meinung nach unverständlicherweise hat eine beträchtliche Minderheit, die sich auf Fehlinformationen, Verschwörungstheorien und verworrene Vorstellungen von ‚individueller Freiheit‘ stützt, alle Bitten, sich impfen zu lassen, abgelehnt“, fügte er hinzu.

Die einzige andere Möglichkeit für den Vater besteht darin, jede Woche für teure PCR-Tests zu zahlen und zusätzlich alle zwei Wochen innerhalb von 24 Stunden nach seinen Wochenendbesuchen einen Antigentest zu machen.

Der Anwalt der Mutter lobte das Urteil und bezeichnete es als „ein unglaublich wichtiges Urteil, das die außergewöhnlichen Zeiten, in denen wir leben, unterstreicht und bekräftigt, dass das Wohl des Kindes an erster Stelle steht“.

