Luongo: „Wenn du dich in die Angst einkaufst, verkaufst du deine Vernunft.“

Es ist an der Zeit, dass alle guten Menschen aufhören, John Galt zu fürchten.

„Wer ist John Galt?“ AYN RAND – ATLAS SHRUGGED

Im Leben eines jeden Menschen kommt irgendwann der Punkt, an dem er sich mit der Person im Spiegel auseinandersetzen muss. Wer bin ich? Was will ich? Wohin gehe ich?

Seit dem Beginn der COVID-9/11-Geschichte habe ich gesehen, wie viele Menschen daran zerbrochen sind, die diese grundlegenden Fragen nicht beantworten konnten. Die Angst vor dem Virus hat viel über uns alle ans Licht gebracht.

Bei vielen hat es leider den inneren Tyrannen geweckt.

Letztes Jahr, auf dem Höhepunkt des COVID Irrsinns, nachdem ich einem verstörten Lee Stranahan live im Sputnik-Radio öffentlich die Luft abgelassen hatte, twitterte ich dies.

Wenn man die Existenzangst von jemandem trifft, dann entdeckt man seinen inneren Tyrannen. Wenn sie etwas nicht verstehen können, dann projizieren sie diese Angst auf andere Menschen. Genau das wurde getan, um den Lockdown zu rechtfertigen. #endthelockdownnow

Das war nicht nur an Lee gerichtet, aber so ist es.

Der harte Enthüllungsjournalist vom Februar 2020 verwandelte sich bis Ende April in ein wehleidiges, staatsverehrendes Baby. Die Angst vor dem Tod enthüllte sein Zimmer 101. Dieser und andere Vorfälle führten schließlich dazu, dass seine Radiosendung mit Garland Nixon, einem zertifizierten Stehaufmännchen, eingestellt wurde.

Heute ist die Radiosendung nur noch ein Schatten ihres früheren Selbst.

Ich weiß nicht, ob meine Aktion der Auslöser für die Veränderungen war, die darauf folgten, aber ich weiß, dass nach diesem Tag nichts mehr so war wie vorher.

Die traurige Wahrheit ist, dass Lee nicht allein war. Sein Zusammenbruch war nur die öffentlichste Version, die mir persönlich begegnet ist.

Wenn man sich der Angst hingibt, verkauft man seinen Verstand. Man ist nicht mehr skeptisch, wenn die eigene Welt zusammenbricht. Deine Augen sind auf den nächsten Schritt gerichtet, zu ängstlich, um sie zum Horizont zu erheben.

Es gibt kein größeres Bild, es gibt nur den Augenblick.

Seit 20 Monaten leben wir unter Menschen, die von einer Geschichte terrorisiert werden, die ihnen sagt, dass sie die Helden sind, weil sie Angst haben, und dass die Skeptiker die Schurken sind.

Um uns zu retten, müssen wir einfach unsere Menschlichkeit aufgeben und uns einer Autorität unterwerfen, die nicht in der Lage ist, uns die Wahrheit zu sagen.

Denn die Wahrheit ist, dass wir eigentlich wenig zu befürchten hatten.

Das sind die wahren Bösewichte, die Faucis, Bidens, Schwabs, Psakis, Trudeaus und alle, die ihren Sprüchen noch glauben.

Es ging nie um die Krankheit, es ging um Kontrolle und den wirklichen Schaden, der unserer Psyche, unseren Körpern und unseren Gemeinschaften zugefügt wird, genau wie ich Lee vor achtzehn Monaten im Radio argumentierte, bevor ich auflegte.

Sie schufen die Angst und manipulierten sie dann zu etwas Gewalttätigem. Sie haben sich unseren Anstand und unsere Menschlichkeit zunutze gemacht und sie in etwas Böses verwandelt, das nun für jeden, der seinen Blick vom Boden hebt, deutlich zu sehen ist.

Denn Impfvorschriften sind die ultimative Form von staatlicher Gewalt, von der Todesstrafe einmal abgesehen.

Sobald sie eine ausreichend große Gruppe von Menschen so terrorisiert hatten, dass sie lieber sterben würden, als zuzugeben, dass sie betrogen worden waren, zwangen uns diese Schurken die ultimative Hobson’s Choice auf: Lass dich gegen COVID-9/11 impfen und du kannst dein Leben zurück haben.

Aber es war nie ihr Leben, das sie in erster Linie nehmen wollten.

Wir haben es ihnen gegeben, in der Hoffnung, dass sie nicht so böse waren, wie viele vermuteten.

Es ist erstaunlich, dass nur ein Jahr nach einem Sommer der Plünderungen und Brandstiftungen wegen der Polizeibrutalität gegen einen Schwarzen, der eine Überdosis Fentanyl genommen hatte, dieselben Leute Entschuldigungen für noch schlimmere Polizeigewalt gegen Menschen finden, die unmaskiert in der Sonne herumlaufen.

Für sie sind wir die Untermenschen, die Ungeimpften, die Unreinen.

Und das rechtfertigt ihre Gewalt, denn für sie sind wir diejenigen, die verhindern, dass die Dinge zur Normalität zurückkehren.

Sobald die Bedrohung durch COVID-9/11 feststand, hätte die Rationalität zurückkehren müssen. Ist sie aber nicht. Zu viele Menschen stecken immer noch in Raum 101 fest und schämen sich dafür, von Schurken betrogen worden zu sein.

Jetzt wünschen sie all jenen den Tod durch COVID, die sich weigern, sich gegen ein Virus impfen zu lassen, das sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tötet und für das es mehrere Behandlungsmöglichkeiten gibt.

Wenn sie einfach die Klappe halten, der Wissenschaft vertrauen und den Ärzten erlauben würden, Medizin zu praktizieren, würde sich das Leben wirklich wieder annähernd normalisieren.

Aber es wird immer mehr Menschen klar, dass diese Vorschriften der Bedrohung durch das Virus nicht gerecht werden.

Jeden Tag wird klarer, dass es hier um ihre Angst geht, dass wir die Macht, die wir ihnen gegeben haben, wieder an uns reißen.

Um sich selbst vor dem COVID zu retten, wünschen sie es uns, genau wie Winston Smith, der in den Spiegel schaute und seine Liebe verriet, um einem Herrn zu dienen, der ihn genauso hasst, wie er sich selbst hasst.

Es spielt keine Rolle, ob die Impfstoffe „sicher“ und „wirksam“ sind oder nicht. Ich bin nicht hier, um das zu bestreiten. Das ist Ihre persönliche Entscheidung, treffen Sie sie so, wie Sie es für richtig halten. Keine Schuldzuweisung. Keine Scham.

Wichtig ist nur, dass es nicht die Entscheidung eines anderen ist.

Außerdem ist es nicht Ihre persönliche Entscheidung, mir zu sagen, dass ich nicht an der zivilen Gesellschaft teilnehmen kann, wenn ich die Spritze nicht bekomme, oder, wie Joe Rogan, einen anderen Weg zur Behandlung von COVID-9/11 zu wählen als Sie es tun würden.

Denn Winston hatte immer eine Wahl. Er konnte sich entscheiden, sich seiner Angst zu stellen und endlich ein Mann zu werden, wie Joe Rogan.

Oder er kann seine Angst auf echte Männer projizieren und in seiner persönlichen Hölle bleiben, über die die ganze Welt lachen kann:

Hey @joerogan, schön zu hören, dass du vom Gurgeln mit Ziegenurin oder was auch immer du getan hast, anstatt deine Angst vor dem Impfstoff zu überwinden, eine Pause eingelegt hast, um mich als „verstört“ zu bezeichnen, weil ich darauf hingewiesen habe, was für verängstigte Schneeflocken du und deine Clowns-Anhänger sind.

Wenn man sich die „Two Minutes of Hate“ dieses Mannes anschaut, sieht man alles, was an der COVID-9/11-Geschichte falsch ist.

Und dieselbe Wahl steht nun direkt vor uns: geimpft oder ungeimpft.

COVID-9/11 wird niemals verschwinden. Genauso wenig wie die Grippe, die Erkältung oder jeder andere Virus, der in der Umwelt endemisch ist.

Das Leben ist ein Risiko, und es gehört denjenigen, die bereit sind, diese Risiken einzugehen, damit die Welt nicht untergeht. Kauern Sie in Angst, wenn Sie wollen, aber die Ungeimpften zum Sündenbock zu machen, wird Sie nicht retten.

Ich habe das im März 2020 gesehen, als ich sagte, wir müssen mutig sein und jeden feiern, der bereit ist, zur Arbeit zu gehen, um die Dinge herzustellen, die wir brauchen, um die Kranken zu behandeln und die Gesunden zu schützen.

In einer echten Wirtschaft ist jeder ein unverzichtbarer Arbeiter.

Denn jeder trägt auf seine Weise zu einer voll funktionsfähigen Welt bei, die dafür sorgt, dass die Regale gefüllt sind, die Energie fließt und unsere mageren Triumphe über die Feindseligkeit der Natur gegenüber unserer Anwesenheit bestehen bleiben.

Seit Monaten wird uns offen damit gedroht, dass uns das Leben genommen wird, weil wir unsere Parteibücher nicht auf dem neuesten Stand haben. Wir alle haben auf irgendeiner Ebene mit unserem Unglauben gerungen, dass sich die Dinge so schnell und so schlimm verschlechtern würden.

Der Olbermensch sagt uns, dass wir wieder Freunde sein können, wenn wir nur die verdammte Spritze bekommen.

Was er nicht zugeben will, ist, dass wir wissen, dass er lügt. Keith hasst uns für den Spiegel, den wir ihm vorhalten. Sieh genau hin, das ist das Gesicht der Schande.

Denn Ideale sind Richter. Diese Ideale beschämen nur Männer, die fähig sind, es zuzugeben. Der Rest versinkt in Solipsismus und Wahnsinn.

In Rands Roman hat John Galt die Maschine gebaut, die die Welt verändern könnte. Aber er weigerte sich, sie der Welt zu geben, in der er lebte.

Die Olbermenschen würden sie nur benutzen, um ihre Macht, ihr Böses zu erhalten.

Wer ist John Galt? Er ist die beste Version von uns selbst, die weiß, wer wir sind, was wir wollen und wo wir landen werden. Und es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns vor dem Verlust zu fürchten, der entsteht, wenn wir das direkt aussprechen.

Der Streik der produktiven und selbstbewussten Menschen, den Rand sich vorgestellt hat, ist da. Die Piloten der Fluggesellschaft, eine Klasse von Übermenschen, wenn es eine gibt in dieser kranken, traurigen Welt, haben am vergangenen Wochenende die Arbeit niedergelegt und den größten Teil des Personals von Southwest Airlines mitgenommen.

Die Olbermenschen sind wütend, lügen offen darüber, was passiert ist, und geißeln jeden, der etwas anderes sagt.

Aber das sollte uns nicht interessieren.

Genauso wie es uns egal sein sollte, dass Sanjay Gupta nach Rogans Beschämung in eine öffentliche Kampfsession gezwungen wurde, um seinen Platz bei CNN zu behalten, und damit der ganzen Welt bewiesen hat, dass er ein Mann ohne Prinzipien, Ideale oder Schamgefühl ist.

Während ich dies schreibe, treten am 15. Oktober überall in der von Davos kontrollierten Welt Impfstoffmandate in Kraft. Hunderte von Millionen Menschen stehen nun vor der Wahl. Seine eigene Version von John Galt zu werden, ist mit Verlusten verbunden.

Es bedeutet, dass Sie heute etwas aufgeben müssen, um nicht nur Ihre Integrität zu bewahren, sondern auch denen Kraft zu geben, die noch nicht so weit sind.

Alles hängt davon ab, dass Sie ihnen Ihre Zustimmung geben. Die Olbermenschen verhandeln nicht, sie tyrannisieren.

Tyrannen sind Feiglinge. Ihre Zustimmung heute nährt ihre Sucht nach Angst.

Früher habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen ruhig „einfach Nein“ zu ihnen sagen. Jetzt sage ich Ihnen, dass Sie Ihre Zustimmung vollständig zurückziehen müssen, indem Sie die Bequemlichkeit von heute für den Nutzen von morgen riskieren. Die Stärke, die du heute an den Tag legst, ist das Fundament für eine Welt, die wir wieder aufbauen und die besser ist als die, die vergangen ist.

Ich hatte einen guten Auftritt bei Sputnik Radio. Aber ich war ihnen nichts schuldig. Aber als die Maske der Höflichkeit fiel, war es Zeit zu gehen.

Wir alle tragen diese Maske von Zeit zu Zeit, aber nur mit denen, die es wert sind, sie zu erwidern.

Alles hat einmal ein Ende, das Gute wie das Schlechte. Was zählt, ist, wer wir sein wollen, was wir wollen und keine Angst davor haben, wohin uns diese Entscheidungen führen.