Wir haben einen hohen Preis für unsere Sorglosigkeit gezahlt – wir haben unser Land und unsere Freiheit verloren

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

In Loudoun County, Virginia, vertuschte ein weißfeindlicher, demokratischer, korrupter und unmoralischer Schulrat die Vergewaltigung eines Schulmädchens in einer Frauentoilette durch einen „transsexuellen Mann“, der behauptete, eine Frau zu sein.

Warum hat die Schulbehörde die Vergewaltigung vertuscht?

Die Antwort ist, dass die demokratische Schulbehörde den Schülern und Eltern Transgenderismus aufzwang und vorgab, dass ein Teenager mit rasenden Hormonen und einem Ständer in Wahrheit eine Frau sein könnte, solange er dies sagte, und Zugang zur Mädchentoilette hätte, wo er nicht nur ein, sondern zwei Opfer vergewaltigte.

Als die kriminell verrückte, linksgerichtete, demokratische „Schulbehörde“ von Loudoun County, Virginia, die zu 100 % für Vergewaltigungsverbrechen und deren Vertuschung verantwortlich ist, erkannte, dass ihre idiotische Ideologie zur Vergewaltigung eines Kindes geführt hatte, vertuschte die korrupte und kriminelle demokratische Schulbehörde, um sich selbst zu schützen. Was sind schon ein paar Vergewaltigungen? Schließlich würden die Mädchen schließlich Sex erleben. Eine Vergewaltigung ist keine große Sache, und wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Transgender-Politik in Misskredit bringt. Das ist die Art und Weise, wie die Demokratische Partei im heutigen Amerika funktioniert. Die Demokratische Partei ist die politische Partei aller verrückten anti-weißen, anti-amerikanischen Immoralisten, und diese anti-amerikanischen Immoralisten sind dabei, die Überreste Amerikas zu zerstören.

Der anti-weiße und völlig korrupte demokratische Gouverneur und Generalstaatsanwalt von Virginia wird die demokratische Schulbehörde nicht wegen Behinderung der Justiz belangen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie den Vergewaltiger strafrechtlich verfolgen werden, da dies die Politik der Demokraten, den Menschen Transgenderismus aufzuzwingen, diskreditieren würde

Als es sich herumsprach und die Eltern sich beschwerten, ließ die Schulbehörde die unmoralische und korrupte weiße Polizei die weißen Eltern verhaften, nicht aber den Vergewaltiger oder sich selbst, die sich eindeutig der Vertuschung des Verbrechens schuldig gemacht hatten und damit die Justiz behinderten.

Die kriminelle Schulbehörde bleibt unangeklagt. Der Elternteil des vergewaltigten Kindes sitzt wegen absurder Anschuldigungen im Gefängnis.

Das ist das heutige Amerika.

Es ist in Ordnung, die Justiz zu behindern und Vergewaltigungen von Schulmädchen zu vertuschen, wenn man eine demokratische Schulbehörde ist. Aber wenn man Republikaner ist und mit einem Russen spricht, wird man mit einem Russiagate-Schwindel vernichtet.

Man könnte meinen, dass die Republikaner es irgendwann kapieren und lernen, wie man kämpft. Aber halten Sie nicht den Atem an. Auch die Republikaner sind bestechlich. Geld ist alles, was für beide Parteien wichtig ist.

Wenn man sieht, wie weiße Polizisten einen weißen Vater, der sich über die Vergewaltigung seiner Tochter beschwert hat, anfassen, ihm Handschellen anlegen und ihn verhaften, während die Polizei, wenn sie auch nur einen Funken Integrität hätte, die kriminelle Schulbehörde wegen Vertuschung eines Verbrechens und den Vergewaltiger wegen Vergewaltigung verhaften sollte, wie kann man dann noch Respekt und Unterstützung für die Polizei haben? Die idiotische Polizei zerstört die Unterstützung der Bevölkerung für sie. In der Tat leben Amerikaner, die unter der Gerichtsbarkeit der Demokraten leben, wie Atlanta, St. Louis, Portland, Seattle, Chicago, Minneapolis, Philadelphia, bereits ohne Polizeischutz, wie die ausgedehnten Brandstiftungen und Plünderungen in diesen Städten durch Black Lives Matter But Not White Ones und die Söldnertruppe der amerikanischen Elite, die Antifa, beweisen. Die einzigen beiden Personen, die wegen des massiven Ausbruchs von Gewalt und der Zerstörung von Eigentum in den von den Demokraten kontrollierten US-Städten verhaftet und verurteilt wurden, war ein Ehepaar aus St. Louis, das sein Haus mit einer Schusswaffe geschützt hatte. Der korrupte, anti-amerikanische und anti-weiße Staatsanwalt der Demokraten hat sie verhaftet und angeklagt. Diejenigen, die brannten und plünderten, bekamen von den Demokraten einen Freifahrtschein.

Die Polizei scheint nicht in der Lage zu sein, jemals das Richtige zu tun. Sie scheint immer das Böse zu unterstützen, das herrscht. Es ist die Polizei, die das Böse schützt, das uns vernichtet. Solange die Polizei mit den Demokraten verbündet ist, sind sie die Feinde des amerikanischen Volkes.

Ja, das ist alles wahr.

Wenn man es den traditionellen Amerikanern in klaren Worten sagt, begreifen die meisten, dass etwas nicht stimmt. Aber was ich beschrieben habe, ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Kot, den das Establishment durch eine gestohlene Wahl ins Weiße Haus gesetzt hat, hat der Hälfte der amerikanischen Bevölkerung den Krieg erklärt – denjenigen, die aufpassen und sich weigern, die Todesimpfung zu akzeptieren, was der Covid-Impfstoff ist.

Joe Biden ist eine Chiffre. Sein ganzes Leben lang hat er den monetären Elite-Interessengruppen gedient, die ihn ins Amt gebracht haben und im Amt halten. Er weiß nicht, wie man etwas anderes macht. Eine Hure zu sein, ist sein lebenslanger Beruf. Wenn man bedenkt, dass die Amerikaner bei der letzten US-Wahl eine Hure zu ihrem Präsidenten gewählt haben, dann war das eine ehrliche Wahl.

Letzte Woche hat die größte Peinlichkeit, die die Amerikaner je erlitten haben – Joe Biden – die ungeimpften Amerikaner als die Wurzel der Probleme Amerikas angegriffen, als grausame Menschen, die sich nicht um ihre geimpften Mitbürger kümmern. Der Schwachkopf im Weißen Haus ist zu senil, um zwei und zwei zusammenzuzählen. Wenn man doppelt geimpft ist und laut dem korrupten medizinischen Establishment der USA zu 95 % geschützt“ ist, wie kann man sich dann von den Ungeimpften bedroht fühlen?

Erwarten Sie niemals, dass die korrupten und verachtenswerten amerikanischen Medien dem Trottel aus dem Weißen Haus diese Frage stellen werden.

Die Exkremente des Weißen Hauses fuhren fort, die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung als gefährliche, egoistische Anti-Amerikaner zu bezeichnen, die die Covid-Krankheit verbreiten, obwohl die Krankenhäuser voll mit Geimpften und nicht mit Ungeimpften sind. Das ist in jedem Land dasselbe. Es sind die Geimpften, die ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie ist es möglich, dass ein amerikanischer Präsident mit offensichtlichen Lügen und Denunziationen amerikanischer Bürger vor Nachrichtenorganisationen auftreten kann, die weit über Stalins Denunziation der Bolschewiki, die die Revolution anführten, und der Kulaken, die sich ihr widersetzten, Maos Denunziation der Großgrundbesitzer und Pol Pots Denunziation des bürokratischen Establishments hinausgehen? Jeder der drei hat einen Berg von Schädeln als Monument hinterlassen. Werden unsere Schädel das Denkmal von Joe Biden sein?

Hier ist Tucker Carlson, Amerikas einziger Fernsehjournalist, ja man kann sagen, Amerikas einziger Journalist in den Nicht-Internet-Medien.

Hören Sie ihm zu, einmal, zweimal, dreimal, so lange wie nötig, um Ihre Sorglosigkeit zu verlieren, denn es ist Ihre Sorglosigkeit, die Sie vernichtet. Werden Sie sich bewusst, was mit Ihnen geschieht. Sie haben es mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun, der alle Amerikaner, die selbständig denken, an die Verfassung, an Gott und an die bürgerliche Freiheit glauben, hasst und vernichten will. Die Demokratische Partei hat alle diese Amerikaner zu „inländischen Terroristen und Feinden der Demokratie“ erklärt, einschließlich der Eltern, die sich über die rassistische und geschlechtsspezifische Indoktrination ihrer Kinder beschweren und damit die Schulbehörden „missachten“. Nicht nur ihre Körper werden vergewaltigt, sondern auch ihr Verstand.

Bereiten Sie sich darauf vor, für Ihre Freiheit, Ihre Familie und Ihr Land zu kämpfen. Die Demokraten beabsichtigen, die traditionellen Amerikaner zu zerstören. Um im aufgeweckten Amerika der Demokraten zu überleben, müssen Sie den Krieg gegen Ihre Feinde, die Demokraten, gewinnen oder sich dem Bösen ergeben und die Mehrgeschlechtlichkeit gutheißen und, wenn Sie weiß sind, Ihren Rassismus gestehen, Wiedergutmachung leisten und Ihre Töchter für Vergewaltigungen zur Verfügung stellen, um die Rechnung zu begleichen.

Die Amerikaner sind mit dem absolut Bösen konfrontiert. Dieses Übel sind die Demokraten und die Hurenmedien. Warum tolerieren echte Amerikaner ihre tägliche Erniedrigung durch böse Menschen?

Dies ist eine Prophezeiung für unsere Zeit:

„Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd; und der darauf saß, hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach.“