Geimpft mit Maske in Ohnmacht gefallen und das mitten im Victoria Palace während der Regierungssitzung!

Am Mittwoch wurde im Victoria Palace dringend die Rettung gerufen, nachdem ein Außenminister verletzt worden war, informiert National. Es geht um Cristian Vasilcoiu, ehemaliger Journalist bei Realitatea TV, B1 und Digi 24, jetzt PSD-Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und soziale Solidarität.

Nachdem er ins Krankenhaus gebracht worden war, gab Cristian Vasilcoiu bekannt, dass bei ihm COVID festgestellt worden war. „Ich habe ein wenig Schwindel, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, ich atme wie ein Fisch, aber ich sterbe nicht“, schrieb er auf seinem Facebook-Account.

Der Staatssekretär erzählte, was er durchmachte, bevor er von der Rettungsmannschaft abgeholt wurde:

Liebe Freunde und Kollegen,

Einige von Ihnen wissen es schon, andere erfahren es erst jetzt: Heute habe ich mir während der Kabinettssitzung „eine kleine Auszeit“ genommen, und dann hatte ich einen ungewollten „Stopp“. Ich danke Alexandru Rafila für seine schnelle Reaktion und dafür, dass er sich um mich gekümmert hat, bis der Krankenwagen eintraf und mich zu Matei Balș brachte.

Ja, die Ärzte haben festgestellt, dass ich Covid habe, und ich danke ihnen, dass sie so schnell reagiert haben. Mir ist ein wenig schwindlig, ich habe Schüttelfrost, Kopfschmerzen, ich atme wie ein Fisch, aber ich sterbe nicht, schrieb Vasilcoiu in den sozialen Medien.

Vasilcoiu: Ich bin geimpft, ich hatte schon mal Covid

Vasilcoiu erklärte, dass er geimpft sei und eine Maske trage. Auf den Fotos, die zu Beginn der Regierungssitzung am Mittwoch aufgenommen wurden, an der er teilnahm und am Sitzungstisch direkt links von Minister Rafila saß, ist zu erkennen, dass Vasilcoiu eine Gesichtsmaske trug, genau wie die anderen Mitglieder des Regierungsteams, berichtet National.

Foto guv.ro

Ja, ich habe die Maske getragen, aber ich entschuldige mich bei meinen Kollegen im Ministerium, in der Regierung und in der Partei und danke ihnen für ihre Botschaften und ihre Unterstützung. Ich habe jeden, den ich kürzlich getroffen habe, informiert.

Ich bin geimpft, ich hatte schon einmal Covid, ich habe es nicht gerade leicht überstanden, offenbar auch jetzt nicht.

Wir sehen uns am Montag, so leicht wird man mich nicht los, schrieb Cristian Vasilcoiu, ohne zu erklären, wie er wieder Covid bekommen hat, wenn er sowohl geimpft als auch maskiert ist.

Wie Sie wissen, ist die Exekutive seit Anfang letzter Woche auf Anweisung von Nicolae Ciucă zur maskierten Regierung Rumäniens geworden, und gerade gestern hat der Gesundheitsminister erklärt, dass wir zur Maske zurückkehren müssen, um Covid zu vermeiden.

Nachdem er seinen geimpften, maskierten und wiederbelebten Kollegen von den Teppichen des Victoria-Palastes aufgesammelt hat, ist es wohl kaum sinnvoll, ihn zu fragen: