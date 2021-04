Generäle drohen Macron ziemlich unverhohlen mit Putsch

Diese Nachricht ist so verrückt, dass ich sie erst nicht glauben wollte. Aber es stimmt: In Frankreich haben über Tausend Generäle und Offiziere ziemlich offen mit einem Putsch gedroht.

In Frankreich ist die Lage in vielen Vorstädten schlimm. Einwanderer haben dort ihre Parallelgesellschaften so weit etabliert, dass die Polizei sich kaum noch in die Stadtteile traut und längst im Grunde von Frankreich unabhängige Gebiete mit ihren eigenen Gesetzen entstanden sind und der radikale Islamismus blüht. In dieser Situation haben nun über tausend ehemalige und aktive Offiziere einen offenen Brief geschrieben und mitgeteilt, sie würden Politiker unterstützen, die bereit seien, „Frankreich zu retten.“

Das muss man als ziemlich offene Putschandrohung gegen die französische Regierung sehen, die entsprechend alarmiert ist und die Bestrafung der Offiziere fordert.

Diese Meldung kam in den gestrigen Abendnachrichten des russischen Fernsehens und da ich darüber in deutschen Medien nichts gefunden habe, habe ich den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

„Frankreich ist in Gefahr“ – Generäle wandten sich an Macron

„Frankreich ist in Gefahr und unsere Trikolore ist nicht nur ein Stück Stoff!“ erklärten 20 pensionierte