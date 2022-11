General Mark Milley: Chancen für einen ukrainischen Militärsieg ist nicht groß

Der General bekräftigte seine Ansicht, dass Diplomatie möglich sei, sagte aber, die USA seien bereit, die Ukraine langfristig zu unterstützen, wenn sie weiter kämpfe

Der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, bekräftigte am Mittwoch, dass er eine Chance für Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine sieht und dass die Chancen für einen baldigen militärischen Sieg der Ukraine „nicht hoch“ sind.

„Die Wahrscheinlichkeit eines ukrainischen militärischen Sieges, der darin besteht, die Russen aus der gesamten Ukraine zu vertreiben, einschließlich dessen, was sie als Krim bezeichnen, ist militärisch gesehen nicht sehr hoch“, sagte Milley auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Lloyd Austin. Die Gebiete, die die Ukraine in Charkiw und Cherson zurückerobert hat, seien „relativ klein“ im Vergleich zu dem von Russland kontrollierten Gebiet.

Milley sagte, es sei möglich, dass die Ukraine einige ihrer Ziele auf politischem Wege, durch Diplomatie, erreichen könne. „Es könnte eine politische Lösung geben, bei der sich die Russen politisch zurückziehen, das ist möglich. Man will aus einer Position der Stärke heraus verhandeln. Russland liegt im Moment auf dem Rücken“, sagte er.

Milley sagte, er glaube, dass die Kämpfe im Winter abflauen könnten, was die Möglichkeit für eine diplomatische Lösung biete. Austin sagte, er glaube, dass die Kämpfe in diesem Herbst nachlassen und in den Winter übergehen werden, aber dass die Dinge wieder zunehmen könnten, sobald der Boden härter wird.

„Wenn der Boden härter wird, wird sich die Befahrbarkeit wahrscheinlich verbessern, und dann werden wir – vielleicht – mehr Aktivität sehen. Aber ich möchte alle daran erinnern, dass dieser Krieg im Februar begonnen hat. Der Winter bedeutet also nicht, dass wir aufhören zu kämpfen“, sagte Austin.

Russland könnte sich in diesem Winter auf eine Großoffensive vorbereiten, da es seine Stellungen nach der Mobilisierung von 300.000 neuen Soldaten verstärkt hat. Moskau hat in dieser Woche massive Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur gestartet, die am Mittwoch fortgesetzt wurden.

Military situation in Ukraine on November 16, 2022 (SouthFront.org)

Ebenfalls am Mittwoch erklärte der ukrainische Präsident Voldymr Zelensky, er habe „Signale“ von seinen westlichen Unterstützern, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, erhalten. Zelensky sagte, er habe ein öffentliches Format für Gespräche vorgeschlagen, was darauf hindeutet, dass er seine Haltung zu Verhandlungen aufgeweicht haben könnte.

Auch wenn jetzt viel mehr von Diplomatie die Rede ist, war die Hauptbotschaft von Milley und Austin, dass sie die Ukraine in ihrem Krieg unterstützen würden, „so lange es dauert“. Die beiden Militärs nahmen an einem weiteren Treffen der ukrainischen Verteidigungskontaktgruppe teil, die aus Vertretern von rund 50 Ländern besteht.

„Wir haben gerade fast vier Stunden mit unseren Kollegen in der Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe verbracht, die dort tagt. Es war für mich erstaunlich, wie viele Verteidigungsminister von sich aus sagten: ‚Wir werden das so lange machen, wie es nötig ist'“, sagte Austin.

Um die Ukraine weiterhin zu unterstützen, hat das Weiße Haus den Kongress gebeten, 37,7 Milliarden Dollar an neuer Hilfe zu bewilligen, womit sich die Gesamtausgaben der USA für den Krieg auf etwa 105 Milliarden Dollar erhöhen würden.