„Kulturblock“ führt zur Eskalation in der Ukraine (und riskiert den Dritten Weltkrieg)

Washingtons wirkliche Interessen in der Ukraine dürfen nicht als Krieg der Werte verstanden werden, sondern als ein Marschflugkörper, der auf China und nicht auf Russland gerichtet ist.

Hier liegt das Problem: Erstens: Die EU hat Russland als Partner verloren, besteht aber darauf, den Handel mit China aufrechtzuerhalten. Zweitens: China muss sich unseren EU-‚Regeln‘ beugen, wie es seine Wirtschaft gestaltet. Drittens muss auch China akzeptieren, von Leuten wie Olaf Scholz und Charles Michel dafür gegeißelt zu werden, dass es den illegalen Krieg Russlands in der Ukraine nicht beendet hat. Viertens: Wir, die EU, haben ohnehin nicht die Absicht, von Ihnen abhängig zu sein. Und fünftens, räumt mit euren Menschenrechtsverletzungen auf!

Wow! Nun, die erste Reaktion könnte ein Rückblick auf die Akademie über die Kunst des diplomatischen Diskurses sein, als eine Idee. Dennoch ist die schiere Anzahl der Nonsequiturs zu dieser Haltung verblüffend. Erstens ist der Rest der Welt nicht sonderlich an den witzigen Gedankengängen der EU-Spitzenpolitiker interessiert (die Chinesen haben die geplante Rede von EU-Chef Michel vor einer Versammlung in Peking einfach abgesagt). Europa hat Russland verloren; es wird wahrscheinlich auch China verlieren. Und wahrscheinlich wird es von der kolossalen Freihandelszone, die sich in Eurasien entwickelt, ausgeschlossen werden, da sich die Blöcke in separate Handelssphären aufteilen.

Was bedeutet das für die Ambitionen der EU, ein globaler Akteur zu sein? … Vielleicht ist die Denkkultur der EU das Problem für ihre Ambitionen.

Sie (die EU) haben das nicht durchdacht: Sie sind jetzt ein abhängiges Anhängsel der US-Wirtschaft – eine Stütze, um Amerikas erhabenen Platz im globalen System aufrechtzuerhalten – zu einer Zeit, in der ihr räuberisches Wirtschaftsmodell des Gelddruckens zu Nullzinsen von einem Eisberg (bekannt als sich beschleunigende Inflation) durchlöchert wurde. Die amerikanische Industrie braucht einen eigenen Markt in einer Welt, die sich schnell in zwei getrennte Sphären aufspaltet. Sie haben sich entschieden, diese Rolle zu übernehmen.

China einzudämmen ist das erklärte Ziel Amerikas. Und das bedeutet, den europäischen Kontinent daran zu hindern, sich Asien anzunähern und die größte Freihandelszone der Welt zu bilden. Washington musste dies verhindern (d. h. Nord Stream sabotieren), um Europa als gefangenen Markt und das, was vom Dollar-Privileg“ übrig geblieben ist, zu erhalten.

Als Abhängigkeit von den USA wird Europa nicht nur als wirtschaftlicher, sondern auch als politischer Akteur wahrgenommen. Einfach ausgedrückt: Die EU hat ihr Geschäftsmodell für billige Energie mit dem „Ich stehe zur Ukraine“-Gedankengut und den Sprachregelungen verloren und muss nun feststellen, dass sie politisch impotent ist. Warum sollten sich ‚andere‘ mit den Höflingen befassen, wenn sie sich direkt an das ‚Kommando‘ in Washington wenden können?

Außerdem hindert der Kulturblock, den sich die EU zu eigen gemacht hat, sie daran, den Krieg in der Ukraine zu einem politischen Ende zu bringen. Vielmehr wird damit eine Eskalation gebacken.

Hier liegt das Problem: Sie haben sich in die Vorstellung des liberalen Amerikas von einem Zwangsprozess der induzierten Regierungsdysfunktionalität eingekauft – das heißt, Sie bleiben in dem Zustand der Massenpsychose, den jeder waffenfähige dysfunktionale Zustand einer Gesellschaft hervorrufen kann. Und es war ein Erfolg (in seinem engen Rahmen).

Die größere Botschaft ist, dass eine „induzierte Dysfunktionalität“, die im Gleichschritt marschiert und Kulturblocktaktiken einsetzt, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, eine Gesellschaft hervorbringen kann und dies auch tut, über die man herrschen kann (die durch Unannehmlichkeiten und angewandten Schmerz gefügig gemacht wird) – ohne dass man regieren muss (d. h. die Dinge tatsächlich zum Laufen bringen muss).

Und die erzwungene Willfährigkeit hat sich als nützlich erwiesen, um alle möglichen anderen ideologischen Pläne durchzusetzen, die die Öffentlichkeit sonst niemals akzeptieren würde.

Waffengestützte Dysfunktionalität wurde während der jüngsten Pandemie erprobt. Die Öffentlichkeit wurde überredet, die systemische Verschlechterung der Wirtschaft zu akzeptieren. Westliche Staats- und Regierungschefs zeigten sich regelmäßig angenehm überrascht über den Grad der öffentlichen Zustimmung, der während der Abriegelungen erreicht wurde. Natürlich wurde dies nur durch den „wachen Mob“ auf den sozialen Plattformen möglich, der die Motive all derer anzweifelte, die „die Wissenschaft“, das Ausmaß des Notstands oder die lang anhaltenden toxischen Auswirkungen auf die Realwirtschaft in Frage stellten. Eine kulturelle Straßensperre wurde verhängt.

Derselbe Prozess ist heute zu beobachten: Die EU befindet sich in einer (weiteren) „Notlage“, weil sie mit ihren Russland-Sanktionen eine strategische Fehleinschätzung vorgenommen hat. Die politische Klasse war der Meinung, dass die Auswirkungen der EU-Sanktionen auf Russland ein „todsicheres“ Ergebnis bringen würden: Russland würde innerhalb weniger Wochen einknicken, und alles würde wieder so sein wie vorher. Die Energie würde wieder ungehindert in die EU fließen, die Dinge würden wieder „normal“ werden.

Stattdessen steht Europa wegen der astronomischen Brennstoffkosten vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch.

Dennoch nehmen einige führende Politiker in Europa – Eiferer für den grünen Wandel – dieses „Versagen“ der Sanktionen und das daraus resultierende wirtschaftliche Chaos, das durch die steigenden Energiepreise verursacht wird, stillschweigend hin und nutzen es als strategischen Vorteil, um den grünen Wandel zu beschleunigen. Die europäischen Behörden fördern diesen pathologischen Ansatz aktiv, weil sie glauben, dass der entstehende Schmerz ihre Gesellschaften dazu zwingen wird, die Deindustrialisierung zu akzeptieren, die Überwachung des CO2-Fußabdrucks und den grünen Übergang zu akzeptieren und auch die voraussichtlichen monumentalen Übergangskosten zu tragen.

Yellen feierte den finanziellen Schmerz (Dysfunktionalität) ausdrücklich als Mittel, um den „Übergang“ zu beschleunigen (ob man es will oder nicht) – selbst wenn dadurch die Bürger aus der Beschäftigung und an den Rand der Gesellschaft gedrängt würden.

Hier liegt also das Problem: Einige in der politischen Klasse der EU mögen auf eine Intensivierung des Krieges gegen Russland hoffen, weil sie darin alle möglichen Vorteile sehen – in der Ausweitung der zentralisierten Kontrolle über die Mitgliedstaaten und in der Erleichterung neuer Mittel zum Drucken von Geld (Schuldtitel auf Gegenseitigkeitsbasis), angeblich zur Finanzierung der Ukraine.

Sicher – aber es gibt auch Ängste vor einem gesellschaftlichen Zusammenbruch in Europa. Das Problem? Die EU kann die Ukraine nicht zu einer Einigung bringen.

Der Punkt ist, dass die EU den Ukraine-Konflikt in absoluter Opferhaltung dargestellt hat, ganz im Sinne der kulturellen Tropen des Westens: Ein revanchistischer russischer Führer, der von seinem früheren Imperium träumt, ist illegal und ohne Provokation in das Gebiet seines Nachbarn eingedrungen und hat dabei abscheuliche Kriegsverbrechen begangen. Der Täter muss eine demütigende Niederlage einstecken – andernfalls wird er, wenn er einen Zentimeter bekommt, eine Meile einstecken. Und die globale Ordnung wird „getoastet“ sein.

Der „Online-Mob“ wurde durch „Einflussnehmer“ dazu gebracht, darauf zu bestehen, dass die Unterstützung des realistischen US-Lagers für eine Verhandlungslösung gleichbedeutend damit ist, sich auf die Seite Russlands zu stellen: Sie haben sich beeilt, alle Stimmen als gefährliche „Putin-Apologeten“ zu denunzieren – von Bill Burns‘ (damaliger US-Botschafter und heutiger CIA-Chef) berühmtem Telegramm „Niet heißt Niet“ aus dem Jahr 2008, in dem er davor warnte, dass jede Übernahme der Ukraine durch die NATO Krieg bedeutet, bis hin zu Prof. Mearsheimer, Kissinger oder Elon Musk. Gegen Musk läuft jetzt eine Sicherheitsuntersuchung.

Die Logik ist klar: Das Overton-Fenster schrumpft auf diejenigen, die eine totale Niederlage Russlands und ein Ende von Putins „Regime“ befürworten – selbst wenn dadurch der Dritte Weltkrieg riskiert wird. Das ist die von den USA und den verbündeten EU-Neokonservativen bevorzugte „Slash and Burn“-Haltung.

Washington sagt also, dass es an sich keine Interessen in der Ukraine hat – außer der Unterstützung Kiews bei der Rückgewinnung seines Territoriums. Die Biden-Regierung sagt, sie orientiere sich an den Wünschen des ukrainischen Volkes.

Erkennen Sie immer noch nicht das Problem, zu dem uns diese Logik führt? Es ist die Position eines Potemkinschen Dorfes. Alles Fassade und nichts ‚dahinter‘ oder drum herum. Der Konflikt in der Ukraine ist an sich keine „einzigartige Sache“, sondern eine „Sache“ mit zwei Seiten. Auf der einen Ebene ist die Ukraine ein „Staat“ unter den sie umgebenden Staaten, und auf der anderen Ebene ist sie selbst ein Akteur. Ein „Akteur im Geschehen“ – ja, ein Eigentümer einer bestimmten Geschichte.

Der Potemkin’sche Ansatz besteht darin, künstlich eine Art abstrakte „Lichtung im Wald“ inmitten der Dichte der Bäume freizumachen, auf der das sichtbare Ding – die Ukraine – positioniert und dem westlichen Publikum vorgeführt werden soll, nackt vom umgebenden Kontext, ohne Geschichte und ohne die Tatsache, dass sie selbst ein bewusster Akteur in einem ausgedehnten Drama ist.

Die Realisten haben eine Kulturblockade erlitten. Ihre Motive wurden angezweifelt.

Der Titel dieses Stücks – „Amerika hat keine grundlegenden Interessen in der Ukraine und ist nur ein Unschuldiger, der durch einen Akt brutaler Schurkerei auf die Bühne gerufen wird“ – ist ein offensichtlicher Betrug. Ebenso wie die Folgerung, dass die EU den „Krieg“ unterstützen muss, weil die Ukraine das Opfer ist.

Im Klartext: Die USA verfolgen eine überparteiliche geopolitische Strategie, um Chinas kometenhaften Aufstieg zu bremsen und Amerikas dominante Rolle in der Weltordnung zu bewahren. Kann es daran irgendeinen Zweifel geben? Nein, überhaupt nicht. Seit zwei Jahrzehnten dreht sich die US-Außenpolitik um den „Schwenk nach Asien“.

Washingtons wirkliche Interessen in der Ukraine sind daher nicht als ein Krieg der Werte zu verstehen – wie es die EU darstellt -, sondern als eine Marschflugkörperrakete, die auf China und nicht auf Russland gerichtet ist. Der Weg zum Zusammenbruch Pekings führt nach Ansicht der US-Regierung über ein geschwächtes Moskau. Die Reaktion der NATO auf die Ukraine ist als „Brief“ an China gedacht, der Taiwan betrifft. Und die umfassenden Sanktionen gegen Russland sind eine Aufforderung an den Rest der Welt, sich nicht mit Amerikas absoluter Vormachtstellung anzulegen.

Aber wenn der letztgenannte Kontext durch die Kulturblockade absolut „vom Tisch“ ist und der einzige Tagesordnungspunkt das Scheinkonstrukt des Potemkinschen Dorfes ist, worüber soll man dann noch reden?

Die Angelegenheit muss dann unerbittlich durch Ereignisse geregelt werden – nicht durch Gespräche. Wer hat das Potenzial für eine eskalatorische Dominanz? Russland hat viele – und verschiedene – Optionen. Die Ukraine hat nur eine. Mehr Truppen an die Kontaktlinie zu schieben und schwere Verluste zu erleiden. Was hat der Westen? DEN DRITTEN WELTKRIEG?

Verstehen Sie jetzt, warum Ihre Friedensbemühungen erfolglos geblieben sind? Präsident Xi hat Bundeskanzler Scholtz die Situation während dessen Tagesausflug nach Peking höflich, aber bestimmt erklärt: Nachdem er Scholz über die vergängliche Qualität des Vertrauens in jeder politischen Beziehung belehrt hatte (eine Qualität, die laut Xi gepflegt werden sollte), betonte er die Notwendigkeit für Europa, einen ideologischen Ansatz in den Beziehungen zu vermeiden.

Grobe Übersetzung: Sie (Scholz) haben Ihre Beziehungen zu Russland zerstört; Sie haben eine blockorientierte ideologische Politik verfolgt, und das war zu Ihrem Nachteil. Glauben Sie nicht, dass Sie dasselbe mit China tun können.

(Oder mit dem Rest der Welt, hätte Xi wohl hinzufügen können).