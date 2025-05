Genug von Benjamin Netanjahu?

Hat Donald Trump endlich die Einsicht?

Philip Giraldi

Ich habe in der Vergangenheit spekuliert, dass Präsident Donald Trump, der mit seinem enormen Ego ausgestattet ist, irgendwann die Nase voll davon haben könnte, von der amerikanischen Israel-Lobby und insbesondere vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu manipuliert und kontrolliert zu werden. Ich dachte und hoffte, dass er so verärgert sein könnte, dass er die Kontrolle über die sogenannte „Schwanz-wedelt-mit-Hund“-Beziehung übernehmen könnte, die Israel so lange in den Fahrersitz gesetzt hat. Obwohl ich einige der jüngsten Entwicklungen nicht überinterpretieren möchte, deutet der erste Hinweis darauf, dass in Washingtons Verhältnis zu dem, was euphemistisch als „Amerikas bester Freund und engster Verbündeter“ bezeichnet wurde, auf erste Sicht hin nicht alles zum Besten steht.

Viele Beobachter äußern nun offen ihre Ansicht, dass Israel und seine allmächtige Lobby in den Vereinigten Staaten von Amerika viele Aspekte der Regierung korrumpiert haben und nun kontrollieren, angefangen an der Spitze in Washington bis hinunter auf die Ebene der Bundesstaaten und Kommunen. Wenn Sie einen greifbaren Beweis dafür suchen, dass eine Regierung keinerlei nationalen Interessen dient, sollten Sie sich die beinahe schon vergötternde Netanjahu-Aktion der unterwürfigen Kongressmitglieder bei seinen jüngsten Besuchen im US-Kongress ansehen. Oder sehen Sie sich die Antisemitismus- und Anti-Boykott-Gesetze an, die derzeit im Kongress behandelt werden und allen Amerikanern die freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit nehmen sollen, sodass sie weiterhin gegen ihr eigenes Land oder andere Nationen demonstrieren oder diese sogar kritisieren können – mit der einzigen Ausnahme Israels. Wenn Sie nicht glauben, dass das passieren wird, sehen Sie sich die aktuelle Geschichte aus San Marcos in Texas an, die von dem glühend zionistischen Gouverneur Greg Abbott verbreitet wird.

Angesichts der Tatsache, dass Juden etwa 3 % der US-Bevölkerung ausmachen, ist die Etablierung einer solchen Kontrolle durch Bestechung und die Unterstützung willfähriger Medien wirklich eine bemerkenswerte Errungenschaft. Man könnte jedoch plausibel argumentieren, dass sie dem Land als Ganzes schrecklichen Schaden zugefügt und nichts zum Wohle des amerikanischen Volkes beigetragen hat. Israel begeht derzeit einen Völkermord an den Palästinensern, der von der Trump-Administration finanziert, bewaffnet und politisch gedeckt wird – ganz nach dem Vorbild des Genozid-Präsidenten Joe Biden. Ein Anruf aus dem Weißen Haus bei Netanjahu hätte diesen Völkermord stoppen können. Doch bisher hat niemand angerufen.

Ich muss gestehen, dass ich schockiert bin, nachdem ich einige der jüngsten Berichte – natürlich hauptsächlich aus israelischen und anderen ausländischen Medien – gelesen habe, die das Zerwürfnis zwischen Trump und Netanjahu beschreiben. Die Anzeichen dafür, dass sich Ärger zusammenbraut, könnten durchaus auf den 11. Januar zurückgehen, als der Sondergesandte des US-Präsidenten Steve Witkoff ein Treffen mit Netanjahu in Tel Aviv forderte. Netanjahu antwortete, es sei ein Samstag, der Sabbat, doch Witkoff, der auf Befehl Trumps handelte, bestand darauf, und das Treffen fand statt. Es entwickelte sich ein angespannter Schlagabtausch, der unter anderem die Umsetzung eines vom Weißen Haus ausgehandelten Waffenstillstands für Gaza forderte. Dies geschah auch, obwohl Netanjahu später davon zurücktrat und die Feindseligkeiten wieder aufnahm, bevor dieser am 1. März in Phase zwei ging. Es folgte eine Forderung Trumps, Netanjahu solle ihn Anfang April in Washington besuchen, und es gab Berichte über Meinungsverschiedenheiten über die Zollpläne der Regierung und über die Verhandlungen der USA mit der Hamas ohne Beteiligung Israels. Die Diskussionen drehten sich auch um die Gespräche der USA mit dem Iran über die Wiederaufnahme eines Programms (JCPOA), das Trump während seiner ersten Amtszeit aufgekündigt hatte. Ziel war die Überwachung des iranischen Atomprogramms, um dessen Bewaffnung zu verhindern. Netanjahu forderte eine „Libyen-Lösung“, die einen Krieg unter Beteiligung US-amerikanischer Streitkräfte bedeutet und die iranische Verteidigungsfähigkeit praktisch zerstört hätte. Selbst ein realitätsfernes Weißes Haus erkannte, dass dies in Teheran niemals akzeptiert werden würde. Netanjahu war Berichten zufolge auch verärgert über den Widerstand der Trump-Regierung gegen seine eigenen Pläne, die Palästinenser ethnisch zu säubern und gleichzeitig Krieg gegen die Iraner zu führen.

Mit dem Schritt der USA, direkt mit der Hamas zu verhandeln und Israel außen vor zu lassen, begann die Rebellion Washingtons. Darauf folgten Verhandlungen mit dem Iran, wiederum ohne israelische Beteiligung. Hinzu kamen die US-Verhandlungen mit Saudi-Arabien, ebenfalls ohne Einbeziehung Israels, über die Absicht des Königreichs, ein eigenes ziviles Atomprogramm zu entwickeln. Schließlich gab es letzte Woche die Entscheidung, nach direkten Verhandlungen einen Waffenstillstand mit den Houthis zu schließen, den das Weiße Haus scherzhaft als „Kapitulation“ der Jemeniten bezeichnete. Einige Beobachter akzeptierten die Formulierung, stellten aber die Frage, wer in einem Krieg, der über eine Milliarde Dollar gekostet und nichts gebracht hatte, kapituliert hatte. Israel seinerseits war weder an den Gesprächen noch an der Vereinbarung beteiligt, was einen verärgerten Netanjahu zu dem Schwur veranlasste, „uns allein zu verteidigen“.

Doch diese Woche sandte Trump die deutlichste Botschaft von allen an Netanjahu. Er hatte geplant, sich nächste Woche mit den Staatschefs Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Katars im Nahen Osten zu treffen, wird sich jedoch nicht mit Netanjahu treffen. Gleichzeitig sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth laut zwei israelischen Beamten eine geplante Reise nach Israel ab und bekräftigte damit die Botschaft des Präsidenten. Der unmittelbare Grund für den Bruch war, dass Trump offenbar auf eine deutliche Deeskalation und sogar einen Waffenstillstand im Gazastreifen als Höhepunkt seiner Reise gehofft hatte, für den er sich die Lorbeeren anrechnen lassen wollte. Netanjahu jedoch berief stattdessen Armeereserven ein und ordnete eine deutliche Eskalation an. Die Times of Israel berichtete unter Berufung auf zwei „hochrangige Quellen aus dem Umfeld des Präsidenten“, dass „Trump von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu enttäuscht sei“. Und selbst der Meinungskolumnist Thomas Friedman in der sonst so vorsichtigen Berichterstattung der New York Times über Israel, deutet in einem Artikel mit dem Titel „Diese israelische Regierung ist nicht unser Verbündeter“ offen an, dass sich die Netanjahu-Regierung aufgrund der extremistischen Agenda ihres Regimes nicht länger wie ein Freund Amerikas verhalte.

In mehreren Berichten, die sich angeblich auf mehrere Quellen innerhalb der israelischen Regierung stützen, heißt es nun, Trump habe de facto die Beziehungen zu Netanjahu abgebrochen und werde keinen direkten Kontakt mehr mit dem israelischen Premierminister haben. Ron Dermer, Minister für strategische Angelegenheiten der israelischen Regierung und ehemaliger Botschafter in den USA, war am Donnerstag in Washington und wurde empfangen und traf sich mit Trump. Berichten zufolge wurde ihm rundheraus gesagt, dass die USA „bei regionalen Plänen vorankommen werden, ohne sich mit Netanjahu abzustimmen, und man beschuldigte ihn der Manipulation.“ In einem Bericht über die Entwicklung wurde weiter betont, dass Trump es am meisten hasst, wenn man auf ihn herabschaut und ihn manipuliert: „Es gibt nichts, was Trump mehr hasst, als als Narr oder als jemand, mit dem man spielt, dargestellt zu werden. Deshalb hat er beschlossen, den Kontakt zu Netanjahu abzubrechen“, fügte ein US-Beamter inoffiziell hinzu.

Was in den Medien nicht diskutiert, in Geheimdienstkreisen in Washington jedoch dennoch erwogen wird, ist der mögliche Zusammenhang zwischen Netanjahus Exkommunikation und verschiedenen Entlassungen und Versetzungen hochrangiger Posten in Washington, darunter auch der des Nationalen Sicherheitsberaters Mike Waltz, der zum UN-Botschafter degradiert wurde. Es gibt offenbar starke Hinweise darauf, dass Netanjahu Trump nicht unbedingt vertraute und ihn und seine Entscheidungen über eine Reihe von Beamten seines Kabinetts ausspionierte. Dies erklärt in gewissem Maße die merkwürdigen Signal-Telefonate, bei denen der Journalist Jeffrey Goldberg zufällig mithörte, sowie andere Vorfälle, die darauf hindeuten, dass der Mossad oder die israelische Botschaft in Washington Beziehungen aufgebaut haben, die den Präsidenten umgehen sollen und als Spionage bezeichnet werden könnten. Dies würde auch die widersprüchlichen Signale aus der Regierung erklären, die darauf hindeuten, dass einige „Rekruten“ darin geschult werden, welche Äußerungen sie zur Durchsetzung der Netanjahu-Agenda treffen sollen.

Wie sich das Ganze entwickeln und wo es letztlich enden wird, bleibt ungewiss, da die mächtige Israel-Lobby mit ziemlicher Sicherheit ihre Bemühungen verstärken wird, die Dominanz Israels über die US-Außenpolitik im Nahen Osten wiederherzustellen – was Trump nun als „Manipulation“ bezeichnet. Zionistische Superfalken im Kongress warnen das Weiße Haus bereits, dass jedes Abkommen über die nukleare Entwicklung mit dem Iran vom Parlament abgelehnt werde, wenn es nicht einen „vollständigen Abbau“ aller nuklearen Anreicherungsanlagen durch Teheran beinhaltet. Dies dürfte inakzeptabel sein und bedeutet, dass keine Einigung möglich sein wird. Die Senatoren Lindsey Graham, Tom Cotton und Ted Cruz, die sich vollständig im Besitz Israels befinden, führen den Angriff an und behaupten, über genügend Stimmen zu verfügen, um einen solchen Vorschlag zu blockieren. Das bedeutet, dass es sich weder um ein „Gesetz“ noch um einen Vertrag handeln wird und jeder neue Präsident sich daraus „zurückziehen“ könnte, genau wie Trump es 2017 mit dem ursprünglichen JCPOA getan hat.

Es hat sich also etwas in den Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten getan. Dass Washington in seiner Nahostpolitik wieder eine gewisse Handlungsfreiheit erlangt, kann nur gut sein, da das einseitige Verhältnis zu Israel nichts als Kummer und Leid gebracht hat. Man kann hoffen, dass es in diese positivere Richtung weitergeht, aber es wird starken Widerstand von Kongress und Medien geben, gelenkt von der mächtigen Israel-Lobby. Trump und seine Unterstützer werden von allen Seiten angegriffen werden, aber wir einfachen Bürger, die das Ganze von der Seitenlinie aus beobachten, müssen auf ein gutes Ergebnis hoffen und beten.