George Bernard Shaw: Menschen, die ihre Existenz nicht rechtfertigen können, sollten getötet werden

Der berühmte irische Dramatiker George Bernard Shaw, der sowohl einen Nobelpreis als auch einen Oscar gewann, äußerte die Überzeugung, dass Menschen, die ihre Existenz vor einem „ordnungsgemäß ernannten Gremium“ nicht rechtfertigen können, getötet werden sollten.

Dieser Clip stammt aus einer kürzlich ausgestrahlten Folge von The HighWire mit Del Bigtree. In der Episode diskutieren Bigtree und Jeffrey Jaxen darüber, ob Eugenik „in der westlichen Kultur nicht mehr verborgen“ wird.

In dem Shaw-Clip sagt der irische Dramatiker, dass es „eine außergewöhnliche Anzahl von Menschen gibt, die ich töten möchte“, da sie „in dieser Welt keinen Nutzen haben“ und „mehr Ärger verursachen, als sie wert sind“.

Er schlägt vor, ein „ordnungsgemäß ernanntes Gremium“ einzurichten, das alle fünf bis sieben Jahre die Lebenswürdigkeit der Menschen überprüfen soll, um zu entscheiden, ob sie weiterleben dürfen oder nicht.

Shaw sagt: „Wenn du deinen Beitrag im gesellschaftlichen Boot nicht leistest, wenn du nicht so viel produzierst, wie du verbrauchst, oder vielleicht ein wenig mehr, dann können wir die große Organisation unserer Gesellschaft nicht dafür nutzen, dich am Leben zu erhalten.“

Nach dem Clip diskutieren Bigtree und Jaxen darüber, wie ernst Shaw diese Ansichten vertrat und dass er sogar einen „freundlichen Gasangriff“ einsetzen wollte, um angeblich wertlose Menschen zu töten.

Jaxen weist auch darauf hin, dass solche Ideen „in Amerika Wurzeln geschlagen haben“, was zur Sterilisation von Tausenden Menschen und zur Gründung von Planned Parenthood führte.

Famous Irish Playwright George Bernard Shaw, who won a Nobel Prize—and an Oscar—describes how he believes that if people can't justify their existence in front of a "properly appointed board," then they should be killed.



This clip is taken from a recent episode of The HighWire… pic.twitter.com/MXFjrixgX6