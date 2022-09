Gericht ordnet an, dass die US-Behörde CDC vier Tage Zeit, um die über die V-safe App gesammelten Daten zu COVID-Impfstoff-Verletzungen zu veröffentlichen

childrenshealthdefense.org: Ein Bundesgericht in Texas gibt den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bis Freitag Zeit, die erste Serie von Daten über unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung freizugeben, die von der Behörde über ihre V-safe-App gesammelt wurden.

Die Anordnung des U.S. District Court for the Western District of Texas-Austin Division folgt auf eine Reihe von Klagen, die vom Informed Consent Action Network (ICAN) eingereicht wurden, einer in Austin ansässigen gemeinnützigen Organisation, die sich auf die wissenschaftliche Integrität von Impfstoffen und der Pharmaindustrie konzentriert“.

Laut ICAN verlangt die gerichtliche Anordnung von der CDC die Freigabe der ersten Charge von 19 Monaten an Daten, die von Millionen von Teilnehmern gesammelt wurden, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 31. Juli 2022 unerwünschte Ereignisse im Kontext der COVID-19-Impfung über die V-safe-App gemeldet haben.

Insgesamt wird die CDC mehr als 137 Millionen V-safe-Einträge veröffentlichen müssen.

Die CDC beschreibt V-safe als eine Smartphone-App, die „personalisierte und vertrauliche Check-Ins über Textnachrichten und Webumfragen bietet“ und es den Nutzern ermöglicht, „der CDC schnell und einfach mitzuteilen, wie Sie oder Ihr Angehöriger sich nach einer COVID-19-Impfung fühlen.“

Laut CDC „helfen diese Informationen dem CDC, die Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen nahezu in Echtzeit zu überwachen“, und fügen hinzu, dass der Zweck der V-safe-App „darin besteht, das Sicherheitsprofil von COVID-19-Impfstoffen schnell zu charakterisieren, wenn sie außerhalb einer klinischen Studie verabreicht werden.“

Die Öffentlichkeit wird die tatsächlichen selbstberichteten Daten selbst sehen

Die über die V-safe-App gesammelten Daten werden „von Oracle gesammelt, verwaltet und auf einem sicheren Server untergebracht“, wobei nur die CDC „Zugriff auf die individualisierten Umfragedaten“ hat.

Der Zugriff von Oracle ist auf „aggregierte deidentifizierte Daten für die Berichterstattung“ beschränkt.

Diese Unterscheidung führte zur Hauptstoßrichtung der Klagen von ICAN gegen die CDC. ICAN argumentierte, dass „basierend auf der eigenen Dokumentation der CDC die an V-safe übermittelten Daten bereits in deidentifizierter Form (ohne persönliche Gesundheitsinformationen) verfügbar sind und sofort an die Öffentlichkeit weitergegeben werden könnten.“

ICAN reichte drei Anträge auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) für die über V-safe gesammelten anonymisierten Daten ein, „in derselben Form, in der Oracle derzeit darauf zugreifen kann“.

ICAN sagte jedoch, dass die CDC „anscheinend ihre eigene Dokumentation zu V-safe nicht gelesen hat“ und die Anfragen von ICAN mit der Behauptung ablehnte, dass „die Informationen in der App nicht anonymisiert sind“.

Selbst als ICAN seine FOIA-Anfrage dahingehend präzisierte, dass sie ausdrücklich nach „allen Daten, die nach [Hervorhebung im Original] der Übermittlung an die V-safe-App identifiziert wurden“ fragte, schloss die CDC „diese Anfrage administrativ mit der Begründung, sie sei eine Duplikation der ursprünglichen Anfrage.“

ICAN reagierte daraufhin und verklagte die CDC im Dezember 2021 über ihren Anwalt Aaron Siri vor einem Bundesgericht auf Herausgabe dieser Daten.

Siri vertrat auch die Organisation Public Health and Medical Professionals for Transparency, die die US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Association) auf Freigabe von Daten aus den COVID-19-Impfstoffversuchen von Pfizer verklagt hatte – eine Klage, die erfolgreich war.

Nach einem erneuten FOIA-Antrag von ICAN im April 2022 auf Freigabe „aller seit dem 1. Januar 2020 an V-safe übermittelten Daten“ und der anschließenden Ablehnung durch die CDC reichte ICAN im Mai 2022 eine zweite Klage ein.

ICAN sagte, dass diese aufeinanderfolgenden Ablehnungen seitens der CDC erfolgten, „obwohl die CDC in der Lage ist, diese nicht identifizierten Daten gemäß ihrem eigenen Protokoll sofort freizugeben“, basierend auf der Behauptung, dass „die Informationen in der App nicht nicht identifiziert sind“.

ICAN kommentierte die Bedeutung des Urteils in einer Presseerklärung:

„Dies ist ein großer Sieg für ICAN und für die amerikanische Öffentlichkeit, die nun endlich in der Lage sein wird, die tatsächlichen selbstberichteten landesweiten Daten über die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe selbst zu sehen.“

Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, nannte die Entscheidung eine „absolut große Entwicklung“.

Hooker sagte gegenüber The Defender:

„Dies ist eine absolut wichtige Entwicklung und ich warte mit Spannung auf die Veröffentlichung der V-safe-Daten.

„Angesichts des Widerwillens der CDC, diese Informationen zu veröffentlichen, kann man sich nur vorstellen, dass dies kein gutes Licht auf das gesamte COVID-19-Impfprogramm werfen wird, insbesondere angesichts der Unregelmäßigkeiten, die bei der Berichterstattung über VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) beobachtet wurden, und der wechselnden Darstellung der CDC in Bezug auf die COVID-19-Anleitung.“

Hooker stieß auf ähnliche Hindernisse wie ICAN, als er Daten von der CDC anforderte. Er sagte, er habe schon früh einen FOIA-Antrag für die V-safe-Schwangerschaftsdaten gestellt und sei abgewiesen worden.

„Ich bin froh, dass Aaron [Siri] und ICAN dabei geblieben sind“, sagte Hooker. „Ich kann nur an die Leben denken, die hätten gerettet werden können, wenn die CDC diese Informationen von vornherein zur Verfügung gestellt hätte.“

Die über die V-safe-App gesammelten Daten unterscheiden sich von den an VAERS übermittelten Daten. ICAN beschrieb die Unterscheidung:

„Die FDA und die CDC haben zugegeben, dass ihr bestehendes Sicherheitsüberwachungsprogramm VAERS nicht in der Lage war, Kausalzusammenhänge festzustellen, und daher unzuverlässig war.

Die CDC hat daher ein neues Sicherheitsüberwachungssystem für COVID-19-Impfstoffe mit der Bezeichnung V-safe eingeführt und behauptet nun, dass diese „Impfstoffe im Rahmen der intensivsten Überwachung der Impfstoffsicherheit in der Geschichte der USA verabreicht werden“.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse bei Impfstoffen meldet.