Gesundheitsexperte warnt: Vollständig geimpfte Amerikaner verbreiten die Delta-Variante

Experten des öffentlichen Gesundheitswesens behaupten, dass vollständig geimpfte Amerikaner dazu beitragen, die Delta-Variante des Coronavirus (COVID-19) zu verbreiten.

Viele Staaten mit hohen Impfraten melden einen starken Anstieg der COVID-19-Fälle. Die Delta-Variante macht etwa die Hälfte aller aktiven Fälle aus. Trotzdem raten viele sogenannte Public-Health-Experten den Menschen, sich impfen zu lassen, um die Übertragung einzudämmen.

Christopher Murray, Direktor des Institute for Health Metrics and Evaluation, glaubt, dass ein möglicher Weg, wie sich die Delta-Variante ausbreitet, übersehen wird und das ist mithilfe von geimpften Personen.

Die aktuelle Politik der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfiehlt, dass geimpfte Personen nicht auf COVID-19 getestet werden, solange sie keine Symptome zeigen. Für Murray bedeutet dies, dass die Daten der CDC nicht das wahre Ausmaß der Verbreitung der Delta-Variante zeigen.

„Wir haben tatsächlich Staaten, in denen die Zahl der Krankenhausaufenthalte stärker ansteigt als die Zahl der Fälle“, sagte Murray und merkte an, dass die Coronavirus-Daten auf Staatsebene zeigen, dass sich die Delta-Variante schnell über das Land verbreitet hat.

„Wir haben 14 Staaten, in denen die Übertragung aufgrund der Delta-Variante wieder angestiegen ist“, so Murray. Zusätzliche Daten zeigen, dass 16 weitere Staaten einen Anstieg der COVID-19-Infektionen verzeichnen.

Murray bemerkte, dass die gleiche Situation in Schottland zu sehen ist. Mehr als 71 Prozent der Menschen in Schottland haben mindestens eine Dosis des Coronavirus-Impfstoffs erhalten und mehr als die Hälfte sind vollständig geimpft. Das Land leidet immer noch unter seiner schlimmsten Welle von COVID-19-Infektionen.

„Man kann die explosive Epidemie in Schottland, in einer hoch geimpften Bevölkerung, nicht erklären, wenn sie nicht eine Rolle bei der Übertragung spielen“, sagte Murray.

Er fügte hinzu, dass Studien im Gange seien, die COVID-19-Ausbrüche in Gruppen untersuchten, die „zu 90 Prozent und mehr geimpft sind.“

„Das könnte nur passieren, wenn sie sich untereinander übertragen“, sagte er. Daran besteht für mich kein Zweifel.“

Experten des öffentlichen Gesundheitswesens machen niedrige Impfraten für die Verbreitung der Delta-Variante verantwortlich

Für Murray erklärt die Übertragung unter der geimpften Bevölkerung, warum Staaten mit hohen Impfraten wie Washington, New York, Illinois und Kalifornien einen Anstieg der Coronavirus-Fälle verzeichnen.

Laut CDC-Daten hat sich die Prävalenz der Delta-Variante in den USA seit Ende Juni und Anfang Juli verdoppelt, als sie 26 Prozent der neuen Fälle ausmachte. Jetzt macht sie fast 52 Prozent aller neuen Infektionen aus.

Die Delta-Variante wurde in allen 50 Bundesstaaten nachgewiesen. Neben den vier oben genannten Bundesstaaten ist die Variante auch in Bundesstaaten wie Missouri, Kansas, Iowa, Connecticut und Arkansas auffällig.

Gesundheitsexperten behaupten, ohne Beweise zu haben, dass die niedrige Impfrate in einigen dieser Staaten für den jüngsten Anstieg der Fälle verantwortlich ist.

„Wir fangen bereits an, Orte mit niedrigen Impfraten zu sehen, die relativ große Spikes von der Delta-Variante haben“, sagte Dr. Ashish Jha, Dekan der Brown University School of Public Health.

Aber Connecticut ist, der der Staat der am meisten seiner Bürger geimpft hat und 73,3 Prozent seiner erwachsenen Einwohner sind vollständig geimpft. Auch in Iowa und Kansas sind mehr als 50 Prozent der erwachsenen Einwohner geimpft. In Missouri und Arkansas liegt der Anteil der vollständig geimpften erwachsenen Bevölkerung bei über 40 Prozent.

Ähnliche Situationen finden sich auch in anderen Gebieten mit hohen Impfraten. Los Angeles County und New York City erleben einen Anstieg der Coronavirus-Fälle. Über 60 Prozent der Einwohner ab 16 Jahren im Los Angeles County sind vollständig geimpft. Fast 67 Prozent aller Erwachsenen in New York sind ebenfalls vollständig geimpft.