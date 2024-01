Gibt es heute Quarantänelager in den USA?

Jeffrey A. Tucker

Vor zwei Jahren hat die Anwältin und Brownstone-Stipendiatin Bobbie Anne Flower Cox eine Verfügung des Staates New York erwirkt, die den Bau und die Nutzung von Quarantänelagern erlaubt. Der Rechtsstreit ist noch anhängig. Man hätte annehmen können, dass es sich um einen Einzelfall handelt. Leider ist dies nicht der Fall.

Wie sich herausstellt, wurde im Januar 2020 in Omaha, Nebraska, das erste bundesstaatliche Quarantänelager (das natürlich nicht so heißt) seit hundert Jahren (seit der Ansammlung von Deutschen auf amerikanischem Boden im Ersten Weltkrieg) fertiggestellt. Es wurde sofort genutzt, um Amerikaner unterzubringen, die während ihres Urlaubs auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess entführt worden waren.

Zum ersten Mal habe ich davon in einem Artikel der New York Times vom 26. Juli 2021 gelesen.

Im Januar 2020 wurde in Omaha eine glänzende neue Quarantäneeinrichtung des Bundes fertiggestellt – die erste, die in den USA seit mehr als einem Jahrhundert gebaut wurde -, gerade rechtzeitig, um 15 amerikanische Passagiere des Kreuzfahrtschiffs Diamond Princess aufzunehmen, das mit dem Coronavirus infiziert war.

Das ist nicht viel, aber genug, um der ganzen Idee einen großen Schub zu geben. Das geschah gleich nach der Eröffnung. Wie lange hätte es gedauert, diese Anlage zu bauen? Sagen wir vier oder fünf Monate. Das bedeutet, dass die Genehmigung im September 2019 erteilt werden müsste. Zu diesem Zeitpunkt ist es plausibel, dass einige US-Beamte von einem Leck im Labor in Wuhan erfahren haben. In der Annahme, dass es sich um eine Biowaffe oder etwas Ähnliches handelte, und angesichts der laufenden „Keimspiele“ könnte der Plan gewesen sein, diese Waffe einzusetzen und weitere zu bauen.

Wir wissen es nicht mit Sicherheit.

Wenn das stimmt, wird die Zeitlinie wirklich verändert. Die Reise nach Wuhan, wo Beamte aus den USA und Großbritannien durch die chinesischen Absperrungen hindurch einen effektiven Seuchenbekämpfungsplan sahen, war vielleicht nur ein optischer Aspekt. Die Idee der Quarantäne und möglicherweise der Abriegelung war bereits in der Entwicklung. Das ist Spekulation, aber plausibel.

„Zu unseren hochmodernen Einrichtungen gehören die nationale Quarantäneeinheit mit 20 Betten, die einzige Quarantäneeinheit auf Bundesebene, und eine simulierte Biocontainment-Einheit mit sechs Betten für fortgeschrittenes experimentelles Training – das nationale Biocontainment-Trainingszentrum“, heißt es auf der Website. „Dieses realitätsnahe Simulationszentrum umfasst ein simuliertes Labor und einen Autoklaven.

Dazu gibt es dieses Werbevideo.

Am Tag vor der Ankündigung der US-Schließungen auf einer Pressekonferenz von Trump schrieb Esquire einen feierlichen Artikel über die Einrichtung. Überschrift: „Esquire hatte exklusiven Zugang zum einzigen Quarantäne- und Biocontainment-Zentrum der USA in Nebraska. Wir haben die Menschen getroffen, die dort arbeiten, und sie sind so außergewöhnlich – und mutig – wie man sich nur vorstellen kann“.

Wer gewährte den Zugang? In einem Artikel vom September 2023 heißt es, dass das Lager von der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), einer Abteilung des Gesundheitsministeriums, genehmigt wurde, die am 13. März 2020 auch den Pandemieplan veröffentlichte, der einem solchen am nächsten kommt. Vielleicht war es also die ASPR, die diese Lobeshymne in Auftrag gegeben hat.

Nach der Vorstellung aller Wissenschaftler und Krankenschwestern, die dort arbeiten, feiert der Esquire-Artikel den Heldenmut des Personals. Co-Autorin des Artikels ist Bronwen Dickey, die als Journalismus-Stipendiatin an der Duke University arbeitete, die sich mit finanzieller Unterstützung der National Institutes of Health zu einem Zentrum der Pandemieforschung entwickelt hat.

2021 war bereits eine Erweiterung geplant. „Omaha wurde für den Bau eines neuen Bundeszentrums für Katastrophenhilfe am University of Nebraska Medical Center ausgewählt, um die Fähigkeit der Nation zu verbessern, auf katastrophale Ereignisse wie Pandemien, Naturkatastrophen oder einen direkten Angriff auf die Vereinigten Staaten zu reagieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

„Das US-Verteidigungsministerium hat Omaha und vier weitere Standorte ausgewählt, wie die Kongressdelegation von Nebraska am Mittwoch bekannt gab. Das Projekt wird vom Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit dem Gesundheits- und Sozialministerium geleitet, weitere Partner sind das Veteranenministerium, das Heimatschutzministerium und das Verkehrsministerium“.

Das ist eine Menge staatlicher Aktivitäten.

Wo sind diese anderen Behörden? Soweit wir wissen, handelt es sich um den Staat Washington (mit einigen Kontroversen), Orange County, Kalifornien („Health Center“), Tennessee und eine weitere, die wir nicht finden konnten, aber der Staat New York ist jetzt sicher dabei. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Kommune einen Bundesvertrag über Millionen oder Milliarden ablehnen würde.

Die Geschichte des Missbrauchs von Quarantänebefugnissen bietet erschreckende Beispiele. Zwischen Quarantänebefugnissen, Quarantänelagern, Haftanstalten, Internierungslagern und Konzentrationslagern besteht eigentlich kein großer Unterschied. Sie alle beruhen auf der Macht des Staates, eine Person oder eine Gruppe als politische oder therapeutische Bedrohung zu bezeichnen und sie mit Gewalt zu beseitigen.

Zivilisierte Länder tun so etwas nicht, könnte man meinen. Doch als 1892 in den USA eine Typhusepidemie ausbrach, wurde es üblich, jeden Einwanderer aus Russland, Italien oder Irland zu verhaften und unter Quarantäne zu stellen, auch wenn es keine Anzeichen für eine Erkrankung gab. Im Jahr 1900 stellte die Gesundheitsbehörde von San Francisco 25.000 Chinesen unter Quarantäne und verabreichte ihnen eine gefährliche Injektion, um die Ausbreitung der Beulenpest zu verhindern. Wir wissen, dass die Internierung von Japanern während des Zweiten Weltkriegs die Ausbreitung von Krankheiten begünstigte. Die Angst vor AIDS in den späten 1980er-Jahren führte zu Forderungen, mexikanische Einwanderer zu inhaftieren, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.

Seit der Gründung der Vereinigten Staaten gab es bis zum Public Health Services Act von 1944, der aus ungeklärten Gründen während des Krieges verabschiedet wurde, keine bundesstaatliche Befugnis, Quarantäne zu verhängen. Der Wortlaut von Section 361 ist so vage, dass er in viele verschiedene Richtungen interpretiert werden kann. Die CDC berief sich sogar auf dieses Gesetz, um ihr Mandat für Transportmasken zu verteidigen.

In jüngster Zeit haben die Vereinigten Staaten so viele Menschen wie möglich unter Quarantäne gestellt, während sie gleichzeitig „lebenswichtigen“ Arbeitern erlaubten, sich zu bewegen, um Lebensmittel und Dienstleistungen an diejenigen zu liefern, die das Glück hatten, einen Laptop zu besitzen. Künstler, Kellner, Pfarrer und Millionen andere wurden einfach erwerbslos und mussten sich mit ihren Konjunkturpaketen begnügen.

Und es geht nicht nur um Krankheiten. Die Macht der Quarantäne wurde von despotischen Regierungen auf der ganzen Welt genutzt, um politische Feinde unter dem kleinsten Vorwand zu verhaften. Die Angst vor Krankheiten ist ein Vorwand wie jeder andere, aber eine Gruppe als krank zu bezeichnen, hat eine lange Geschichte der politischen Aufladung, wie Studenten der Eugenik und des Holocaust wissen.

Das Problem ist nicht nur der Missbrauch, sondern die Macht selbst. Die Einrichtungen, die jetzt gebaut werden – sie wurden in Australien während der Covid-Pandemie in großem Maßstab eingesetzt – sind eine vorhersehbare Folge. Welchen Sinn hätte es, solche Einrichtungen zu bauen und mit Personal auszustatten, wenn nicht den, sie zu nutzen? In der Regierungsarbeit ist es immer dasselbe: Entweder man nutzt das Budget und die Macht, oder man verliert sie für einen anderen konkurrierenden Zweck.

Dies ist ein weiteres Beispiel für das vorherrschende Ethos in der Zeit nach der Pandemie. Weit davon entfernt, ihre Fehler zu korrigieren und ihre Befugnisse einzuschränken, wird die ganze traurige Episode als Modell und Vorwand benutzt, um ihre Befugnisse und Pläne auszuweiten, mit der festen Absicht, eine Wiederholung von etwas Ähnlichem herbeizuführen. Wenn es so weit ist, werden sie weit über 20 Betten in ihren Einrichtungen haben.