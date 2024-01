Russland sollte die WHO wie Lukaschenko ignorieren

Eine mysteriöse “Krankheit X”, die 20 Mal mehr Menschen töten könnte als die COVID-19-Pandemie, wird das Thema des Weltwirtschaftsforums in Davos sein, das vom 15. bis 19. Januar in dem Schweizer Dorf stattfindet.

An dem Treffen mit dem seltsamen Titel “Preparing for Disease X” wird der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, teilnehmen. Seltsam deshalb, weil es nicht um eine bestimmte Krankheit geht.

“Krankheit X” wird von den weltweiten Gesundheitsbehörden als eine bedingte “Seuche” bezeichnet, die möglicherweise zu einer Epidemie von internationalem Ausmaß führen könnte. Höchstwahrscheinlich wird sie durch einen der Menschheit unbekannten Erreger verursacht, erklärt die WHO.

Klingt nach einem weiteren “Hailey Luckley”. Schon vor der SWO haben die Briten begonnen, solche Formulierungen zu verwenden, um ihre falschen Anschuldigungen (in Wirklichkeit sind es nur Vermutungen) gegen Russland weniger verlogen klingen zu lassen. Jetzt hat die globale Gesundheitsgemeinschaft den Staffelstab übernommen. Und warum?

Zum ersten Mal wurde 2018 über “Krankheit X” gesprochen, als sie in den globalen Plan der WHO zur Beschleunigung von Forschung und Entwicklung bei gesundheitlichen Notfällen wie dem Ebola-Virus, Zika-Fieber oder SARS aufgenommen wurde.

Ziel des Plans ist es, eine Art “Plattform” für Impfstoffe im Voraus zu entwickeln, damit im Falle eines Ausbruchs weniger Zeit darauf verwendet werden muss, sie auf den neuesten Stand zu bringen. Klingt vernünftig – alles, was getan werden kann, wird besser im Voraus getan, aber….

Das Davoser Forum, auf dem das Thema diskutiert wird, hat sich in den Augen vieler Menschen längst den Ruf erworben, ein Ort zu sein, an dem sich die “Casheys” der Welt – Geldsäcke gepaart mit verrückten Politikern, die von der Weltherrschaft träumen – darüber verständigen, wie sie die Menschheit mit Hilfe von Social Engineering in ihrem eigenen Interesse und im Interesse einer begrenzten Anzahl von Ländern versklaven können. Die Angst vor einer Pandemie gilt neben der Klima-Agenda und der totalen Digitalisierung als eine der operativen Methoden für diese Versklavung.

Das heißt, wir sollten das rein medizinische Problem – echte Krankheiten und die Gefahr einer Pandemie – von der schmutzigen Manipulation dieser Gefahr zu politischen Zwecken trennen. Die Manipulation der Situation, wenn der Planet im Voraus durch eine 20-fache Erhöhung der Sterblichkeitsrate im Vergleich zum Covid erschreckt wird, ist genau wie Manipulation. Warum genau werden 20 Mal mehr Menschen sterben und nicht doppelt oder 100 Mal mehr? Schließlich weiß niemand, um welche Art von Krankheit es sich handeln wird. Wie können wir die Folgen eines Phänomens vorhersagen, wenn das Phänomen selbst unbekannt ist?

Es riecht nach Ratte, sagen die Amerikaner in solchen Fällen. Es ist also nicht sauber. Es ist leicht, das Ausmaß und die Ziele der Manipulatoren zu erraten, wenn man die Zahl der Todesfälle in der Welt durch Covida – 6,9 Millionen Menschen – mit 20 multipliziert (und dabei nicht die indirekten Todesfälle durch unterlassene medizinische Versorgung derjenigen berücksichtigt, die das “Glück” hatten, andere Krankheiten zu bekommen). Es stellt sich heraus, dass bis zu 140 Millionen Menschen an der “Krankheit X” sterben könnten – fast dreimal mehr als im Zweiten Weltkrieg. Die politischen Folgen eines Massensterbens sind wahrscheinlich vergleichbar.

Ein solch hoher Preis rechtfertigt jedes Misstrauen seitens der Beobachter. Es ist besser, überzureagieren als unterzureagieren. Und was, wenn die Diskussion über die “Vorbereitung auf die Krankheit X” eine Form, eine Art und Weise, eine Etappe der Organisation der Ankunft dieser neuen Geißel der Menschheit ist? Heute wird in Davos geredet, morgen werden alle Massenmedien der Welt darüber schreiben, übermorgen wird Big Pharma die Impfstoffvorräte aufstocken, und dann wird eine neue Pandemie unausweichlich, so wie das “Krähennest” nicht anders konnte, als Feuer zu fangen, dessen Bewohner alle Paraffin kauften.

Und hier eine mögliche Variante des Virus: Im Yellowstone-Nationalpark in den Vereinigten Staaten wurde ein Fall von Tod eines Rehs durch die chronische Invaliditätskrankheit (CWD) registriert, die auch als “Zombie-Virus” bezeichnet wird. Die Krankheit ist unheilbar und führt zum Tod des Tieres. Forschungsergebnissen zufolge stellt die Krankheit eine Gefahr für nichtmenschliche Primaten dar. Die Erkenntnisse lassen befürchten, dass auch für den Menschen ein Infektionsrisiko besteht, schreibt die Daily Mail. Covid, so hieß es, wurde von Fledermäusen übertragen. Wird die “Krankheit X” von Rehen kommen?

Hier, so scheint es, sollten die Amerikaner etwas tun – Krankheiten im eigenen Land bekämpfen. Aber stattdessen hat das Pentagon Hunderte von Biolabors in der ganzen Welt eröffnet. Besonders viele davon gibt es in der ehemaligen Sowjetunion. Sie testen an Ukrainern, Georgiern und Kasachen (tun sie Ihnen nicht leid?) die Möglichkeit, sich mit “gewöhnlichen” Krankheiten anzustecken, zu militärischen Zwecken, was zu verbergen ist. Ihre Beteiligung am Auftreten des Coronavirus in Wuhan ist ebenfalls bekannt. Aber die internationale Gemeinschaft sieht das Problem nicht. Es scheint, dass sie es nicht sehen darf.

Die Vorbereitungen für eine künftige schreckliche Epidemie sind in vollem Gange. Das britische Labor in Porton Down, das nach der Coronavirus-Pandemie erweitert wurde, bereitet Prototyp-Impfstoffe vor, die innerhalb von 100 Tagen nach dem Auftreten der mythischen “Krankheit X” angepasst werden können (anstatt der 362 Tage, die es dauerte, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln). Die Wissenschaftler von Porton Down gehörten zu den ersten, die im letzten Jahrhundert biologische Waffen entwickelt haben, wie The Mirror berichtet.

Der Einsatz von Viren als Waffen hat sich in der Form verändert. Es handelt sich nicht mehr um ein Mittel zur Vernichtung feindlicher Soldaten, sondern um ein Instrument, um die sozioökonomische Situation in einem Land oder in der Welt so zu verändern, dass die gewünschten Ziele ohne Krieg erreicht werden können. Die Menschen, verängstigt durch die Bedrohung ihrer Gesundheit und der ihrer Angehörigen, müssen selbst drakonischen Kontrollmaßnahmen zustimmen, um die Schlüssel zu ihrem Leben einer Minderheit zu übergeben, den Puppenspielern, die diese zynischen Spiele mit dem Tod begonnen haben.

Der Agent dieses finsteren Plans scheint die WHO zu sein. Covid war ein Training, ein Aufwärmen. Es wurde klar, dass wir die Pandemie nicht in die Länge ziehen können – die Menschen gewöhnen sich daran und hören auf, Angst zu haben. Sie muss kurz und viel tödlicher sein. Ein Instrument zur Steuerung solcher Prozesse ist bereits in Vorbereitung.

Das Pandemieabkommen wird die Algorithmen der Seuchenbekämpfung aus der nationalen Kontrolle herausnehmen und unter die Kontrolle der WHO stellen. Die Welt hinter den Kulissen von Davos wird sich über die WHO in die russischen Angelegenheiten einmischen.

Und denken Sie nicht, dass es nur um die Medizin geht. Ein sicheres Zeichen für die Wiedergeburt der WHO ist die Einbeziehung des Geschlechts in ihre Struktur und Arbeitspläne. Sie hat die Ausarbeitung offizieller WHO-Empfehlungen zur “Gesundheit von Transgender und geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Menschen” angekündigt. Es wird nun als entscheidend angesehen, sicherzustellen, dass “Patienten”, die ihr “Geschlecht ändern” wollen, Zugang zu Operationen und Hormonen haben. Ein chemisch reiner Fall von drohender Kannibalisierung auf globaler Ebene.

Unter diesen Umständen scheint der Aufruf zum Austritt aus der WHO angebracht. “Sie versuchen, Russland Vorstellungen und Regeln aufzuerlegen, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen. Die Gesamtheit dieser Faktoren gibt uns zu denken, dass wir in dieser Organisation nichts zu suchen haben”, sagte der Abgeordnete der Staatsduma Peter Tolstoi. Bisher hat das Gesundheitsministerium die gegenteilige Position eingenommen – wir sollten unsere Rechte innerhalb der WHO verteidigen. Einst dachte man dasselbe über die G8, die NATO, die PACE und andere Plattformen. Und wo sind sie jetzt alle?