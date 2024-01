Es stellt sich heraus, dass „Israel das Recht, sich zu verteidigen“ bedeutet „Israel hat das Recht, Völkermord zu begehen“

Von Caitlin Johnstone

Wie sich herausstellte, bedeutete „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ in Wirklichkeit „Israel hat das Recht, Völkermord zu begehen, und kein anderes Land hat das Recht, dies zu verhindern“.

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

❖

Axios hat einen lächerlichen neuen Artikel veröffentlicht, in dem mehrere anonyme US-Beamte zitiert werden, mit dem Titel „Biden ‚am Ende‘ der Geduld mit Bibi als Gaza-Krieg erreicht 100 Tage“. Die Biden-Administration lässt immer wieder etwas an die Presse durchsickern und versucht, eine Trennung zwischen ihrem Mann und dem Völkermord in Gaza herzustellen, und sie sind so voller Scheiße. Biden hatte vom ersten Tag an die Möglichkeit, diese Massengräueltat zu beenden. Das Gemetzel geht weiter, weil Biden es so will. Er trägt die Verantwortung dafür.

❖

Netanjahu hielt eine Rede zum Gedenken an 100 Tage des israelischen Krieges gegen Babys und Journalisten und Krankenhäuser und Wohnhäuser und sagte: „Wir werden die Sicherheit sowohl im Süden als auch im Norden wiederherstellen. Niemand wird uns aufhalten – nicht Den Haag, nicht die Achse des Bösen und auch sonst niemand.“

Wenn ich auf der richtigen Seite der Geschichte stehen würde, glaube ich nicht, dass die Seite, auf der ich stehe, sagen würde, dass nicht einmal Den Haag sie davon abhalten kann, jeden zu töten, den sie töten wollen.

❖

Wie sich herausstellte, bedeutete „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ eigentlich „Israel hat das Recht, Völkermord zu begehen, und kein anderes Land hat das Recht, es zu stoppen.“

❖

Yeah yeah. The hospitals are Hamas, the ambulances are Hamas, the UN buildings are Hamas, South Africa is Hamas. Everyone we don't like is Hamas. https://t.co/cX0BCLft6j — Caitlin Johnstone (@caitoz) January 12, 2024

❖

Wir haben Berichte über israelische Scharfschützen-Drohnen gesehen, die im Gazastreifen auf Menschen schossen und sie töteten. Das ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass der Gazastreifen schon lange ein lebendes Labor für den militärisch-industriellen Komplex ist. Mit absoluter Sicherheit werden Daten über all die neueren Waffen gesammelt, die dort an menschlichen Körpern getestet werden – genau wie in der Ukraine und in Afrika – und diese Daten werden zum Nutzen der Kriegsmaschinerie und der Rüstungsindustrie verwendet.

❖

Es ist so dumm, wie Israel-Apologeten einen anschreien, wenn man die israelische Kriminalität kritisiert, ohne die Hamas und den 7. Oktober zu erwähnen. Buchstäblich jeder weiß über die Hamas und den 7. Oktober Bescheid. Buchstäblich jeder erkennt an, dass die Hamas Israelis aus Feindseligkeit gegenüber dem Staat Israel angegriffen hat. Jeder, auch die Hamas und ihre enthusiastischsten Unterstützer, geben zu, dass dies geschehen ist.

In der Zwischenzeit haben Israel und seine Unterstützer die Realität dessen, was seit dem 7. Oktober in Gaza passiert ist, hartnäckig geleugnet. Die westliche Presse ist stark parteiisch zugunsten Israels und hat sich mit ihrer erbärmlichen Berichterstattung über das anhaltende Massaker in Gaza haufenweise journalistischer Verfehlungen schuldig gemacht. Die meisten Menschen im Westen wissen immer noch nicht, in welchem Ausmaß Israel bereits vor dem 7. Oktober Palästinenser misshandelt und getötet hat.

Es ist daher notwendig, über diese Dinge zu sprechen, um das Bewusstsein zu schärfen und der Propaganda und Verzerrung entgegenzuwirken, und es ist nicht notwendig, dabei ständig die Hamas und den 7. Oktober zu erwähnen. Buchstäblich jeder weiß, dass der Angriff vom 7. Oktober stattgefunden hat, während ein großer Prozentsatz der Bevölkerung entweder nicht informiert ist oder aktiv lügt, wenn es um alle israelischen Verbrechen seit der Nakba geht. Nur eines dieser beiden Dinge muss stärker betont werden.

❖

Get ready for the western press to greatly increase its use of the phrase "Iranian-backed Houthis" while still never using the phrase "US-backed Israelis". pic.twitter.com/0xzGCs1wBG — Caitlin Johnstone (@caitoz) January 12, 2024

❖

Die Forderung Israels, dass alle den Hamas-Angriff verurteilen sollen, ist so, als würde eine Gruppe von Schlägern einem Mann immer wieder ins Gesicht schlagen und dann verlangen, dass alle ihn verurteilen, weil er ihnen die Hände verletzt hat. Der Hamas-Angriff war die natürliche Folge von Israels Übergriffen auf das palästinensische Volk.

❖

In der Vorstellung des Einfaltspinsels des Imperiums kommt die Gewalt der Feinde des Imperiums immer völlig aus dem Nichts, ohne Provokation und ohne Grund. Die Ansarallah begann, Schiffe im Roten Meer anzugreifen, weil sie Piraten sind, die die Freiheit der Schifffahrt hassen. Die Hamas griff Israel an, weil sie böse sind und Juden hassen. Putin ist in die Ukraine eingefallen, weil er böse ist und die Demokratie hasst. Erwachsene stellen die Feinde des Imperiums auf die gleiche Weise dar, wie die Kinderzeichentrickserie Captain Planet ihre Bösewichte darstellte: Sie kichern böse darüber, dass sie Giftmüll in den Ozean kippen werden, ohne einen anderen Grund als den, der Umwelt zu schaden.

❖

Ich habe mich ehrlich gesagt nie daran gewöhnt, als Antisemit bezeichnet zu werden, auch nicht nach drei Monaten, in denen ich das ununterbrochen gehört habe. Es hat nie aufgehört, mich zu schockieren, dass jemand mich beschuldigt, dieselben Vorurteile zu hegen, die zum Holocaust geführt haben, und zwar als Reaktion auf meine Kritik an schrecklichen Massengrausamkeiten, die vom mächtigsten Imperium, das die Welt je gesehen hat, unterstützt werden. Das ist einfach ein absolut geistesgestörtes, abscheuliches Verhalten, und ich bin immer wieder schockiert, wenn ich sehe, wie sich erwachsene Menschen in der Öffentlichkeit so verhalten, ohne auch nur den geringsten Anflug von Scham.

❖

Mass media employees are every bit as psychopathic as the empire they administer propaganda for. https://t.co/BMDGfwiTaU — Caitlin Johnstone (@caitoz) January 12, 2024

❖

Jemand hat mich gefragt, ob ich einen Rat habe, wie man mit der Angst umgeht, die aufkommt, wenn man entdeckt, dass das westliche Imperium die mörderischste und tyrannischste Machtstruktur der Welt ist und dass wir unser ganzes Leben lang darüber belogen wurden.

Die schmerzhaften Emotionen, die hochkommen, wenn wir eine unbequeme Wahrheit entdecken, sind keine Probleme, die gelöst werden müssen, sondern Gefühle, die gefühlt werden müssen. Lassen Sie die Trauer, den Kummer, die Wut, die Scham, die Angst oder was auch immer es sein mag, Ihnen alles sagen, was es zu sagen hat, so wie Sie ein geliebtes Kind Ihnen seine Gefühle und Sorgen mitteilen lassen würden. Sie würden das Kind nicht wegstoßen oder es wie ein Problem behandeln, sondern ihm zuhören, es in den Arm nehmen und es wissen lassen, dass es Ihnen wichtig ist und dass Sie es beschützen werden. Wenn Sie ein Gefühl ganz bewusst durchfühlen und sich alles anhören, was es Ihnen zu sagen hat, wird sich seine Energie auflösen.

Unbequeme Wahrheiten und unangenehme Gefühle müssen auf die gleiche Weise angegangen werden: frontal, mit einem offenen Geist und einem offenen Herzen. Sich in eine auf Wahrheit basierende Beziehung zum Leben zu begeben bedeutet, alles sehen zu wollen: unbequeme Wahrheiten über die Welt, unbequeme Wahrheiten über uns selbst und unbequeme Gefühle, denen wir bisher keinen vollen Ausdruck verliehen haben. Das kann manchmal schmerzhaft, ja geradezu erschreckend sein, aber es ist auch der einzige Weg zur Gesundheit sowohl für unsere Spezies als Kollektiv als auch für uns selbst als Individuen.

❖