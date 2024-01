Der Artikel vom WEF, der gelöscht wurde, weil er offenbarte, dass wir in Zukunft überwacht, gesteuert und von Konzernen abhängig sein werden

Willkommen im Jahr 2030: Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie so schön wie heute.

Agenda 2030: Es sind noch sechs Jahre….

Willkommen im Jahr 2030, willkommen in meiner Stadt – oder sollte ich sagen „unserer Stadt“? Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze weder Geräte noch Kleidung.

Das mag für Sie seltsam klingen, aber für uns in dieser Stadt ergibt es absolut Sinn. Alles, was Sie für ein Produkt hielten, ist zu einer Dienstleistung geworden. Wir haben Zugang zu Verkehrsmitteln, Wohnungen, Lebensmitteln und all den Dingen, die wir für unser tägliches Leben benötigen. All diese Dinge wurden stetig kostenlos, sodass es keinen Sinn mehr machte, viel zu besitzen.

Zuerst wurde die Kommunikation digitalisiert und für alle kostenlos. Als dann auch noch saubere Energie kostenlos wurde, ging alles rasant. Die Preise für Transportmittel sanken dramatisch. Es ergab keinen Sinn mehr, ein Auto zu besitzen, da wir innerhalb von Minuten ein fahrerloses Fahrzeug oder ein fliegendes Auto für längere Strecken rufen konnten. Wir begannen, uns viel organisierter und koordinierter fortzubewegen, als die öffentlichen Verkehrsmittel einfacher, schneller und bequemer wurden als das Auto. Heute kann ich kaum glauben, dass wir Staus und Verkehrsbehinderungen in Kauf genommen haben, ganz zu schweigen von der Luftverschmutzung durch Verbrennungsmotoren. Was haben wir uns nur dabei gedacht?

Manchmal fahre ich mit dem Fahrrad zu Freunden. Ich genieße die Bewegung und das Fahren. Das bringt die Seele mit auf die Reise. Es ist komisch, dass manche Dinge nie ihren Reiz verlieren: Wandern, Radfahren, Kochen, Malen und Gärtnern. Das ergibt Sinn und erinnert uns daran, dass unsere Kultur aus einer engen Beziehung zur Natur entstanden ist.

In unserer Stadt zahlen wir keine Miete, weil andere unseren Freiraum nutzen, wenn wir ihn nicht brauchen. Mein Wohnzimmer wird für Geschäftstreffen genutzt, wenn ich abwesend bin.

Manchmal koche ich auch für mich selbst. Das ist ganz einfach – die notwendigen Küchenutensilien werden mir in wenigen Minuten vor die Tür geliefert. Seitdem der Transport kostenlos ist, haben wir aufgehört, all diese Dinge in unserem Haus zu lagern. Warum sollten wir eine Nudelmaschine und einen Crêpes-Ofen im Schrank stehen haben? Wir können sie einfach bestellen, wenn wir sie brauchen.

Das hat auch der Kreislaufwirtschaft zum Durchbruch verholfen. Wenn Produkte zu Dienstleistungen werden, ist niemand mehr an kurzlebigen Dingen interessiert. Alles ist auf Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Wiederverwertbarkeit ausgelegt. Materialien zirkulieren in unserer Wirtschaft schneller und können relativ einfach in neue Produkte umgewandelt werden. Umweltprobleme scheinen weit weg zu sein, da wir nur saubere Energie und saubere Produktionsmethoden verwenden. Die Luft ist sauber, das Wasser ist sauber und niemand würde es wagen, die geschützten Naturgebiete anzutasten, so wertvoll sind sie für unser Wohlbefinden. In den Städten haben wir viele Grünflächen, überall Pflanzen und Bäume. Ich verstehe bis heute nicht, warum wir in der Vergangenheit alle freien Flächen in der Stadt mit Beton zugeschüttet haben.

Einkaufen? Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Für die meisten von uns hat es sich in eine Auswahl von Dingen verwandelt, die sie benutzen wollen. Manchmal macht mir das Spaß, manchmal möchte ich es einfach dem Algorithmus überlassen. Er kennt meinen Geschmack inzwischen besser als ich selbst.

Als KI und Roboter so viel von unserer Arbeit übernahmen, hatten wir plötzlich Zeit, gut zu essen, gut zu schlafen und Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Das Konzept der Rushhour ergibt keinen Sinn mehr, weil die Arbeit, die wir tun, jederzeit erledigt werden kann. Ich weiß nicht, ob ich das noch Arbeit nennen würde. Es ist eher Denkzeit, Schaffenszeit, Entwicklungszeit.

Zeitweise war alles auf Unterhaltung ausgerichtet, und die Leute wollten sich nicht mit schwierigen Themen beschäftigen. Erst in letzter Minute haben wir herausgefunden, wie wir all die neuen Technologien für bessere Zwecke nutzen können als nur zum Zeitvertreib.

Meine größte Sorge gilt den Menschen, die nicht in unserer Stadt leben. Diejenigen, die wir unterwegs verloren haben. Diejenigen, die entschieden haben, dass all diese Technologie zu viel wird. Diejenigen, die sich überflüssig und nutzlos fühlten, als Roboter und KI große Teile unserer Arbeit übernahmen. Diejenigen, die sich über das politische System geärgert und sich dagegen aufgelehnt haben. Sie führen ein anderes Leben außerhalb der Stadt. Einige haben kleine Selbstversorgungsgemeinschaften gegründet. Andere sind einfach in den leeren und verlassenen Häusern der kleinen Dörfer aus dem 19. Jahrhundert.

Manchmal ärgere ich mich, dass ich keine Privatsphäre habe. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne registriert zu werden. Ich weiß, dass alles, was ich tue, denke und träume, an einen unbekannten Ort aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass das niemand gegen mich verwenden wird.

Alles in allem ist das ein gutes Leben. Viel besser als der Weg, auf dem wir uns befanden, als klar wurde, dass wir nicht mit demselben Wachstumsmodell weitermachen konnten. Wir hatten all diese schrecklichen Dinge: Zivilisationskrankheiten, Klimawandel, Flüchtlingskrise, Umweltzerstörung, überfüllte Städte, Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung, soziale Unruhen und Arbeitslosigkeit. Wir haben mehr als genug Menschen verloren, bevor wir begriffen haben, dass wir es anders machen können.

Dieser Blog entstand im Vorfeld des jährlichen Treffens der Global Future Councils des Weltwirtschaftsforums.

Ida Auken ist Young Global Leader und Mitglied des Global Future Council on Cities and Urbanization des Weltwirtschaftsforums,