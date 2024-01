Wir leben in einer Welt des Krieges.

Als der französische Schriftsteller Michel Houellebecq gefragt wurde, wie er sich die Welt nach dem Jahr 2020 vorstelle, sagte er treffend: „Sie wird genauso sein, nur etwas schlimmer. Man muss kein Hellseher sein, um vorherzusagen, dass dies auch 2024 der Fall sein wird.

2023 war das Jahr, in dem die bewaffneten Konflikte weltweit am stärksten seit 1945 zugenommen haben: 2024 wird es noch schlimmer werden. Wir leben, wenn nicht in einem Weltkrieg, so doch in einer Welt im Krieg, in der großen Nachglobalisierungsschlacht um die Aufteilung der Beute des ehemals unipolaren amerikanischen Imperiums.

Einige Analysten sind überzeugt, dass dieser Kampf so epochal sein wird, wie es die späten 1940er-Jahre für Großbritannien oder 1991 für Russland waren.

Anders als in den beiden Weltkriegen fordern die rivalisierenden Großmächte die Supermacht nicht direkt heraus – zumindest noch nicht. Stattdessen, so UnHerd, wird die amerikanische Hegemonie indirekt infrage gestellt, indem die Rivalen an den Rändern des Imperiums nagen und schwächere Klientelstaaten ins Visier nehmen, weil sie überzeugt sind, dass die USA heute weder über die logistischen Kapazitäten noch über die innenpolitische Stabilität verfügen, um ihre Weltordnung durchzusetzen.

In den 1990er- und 2000er-Jahren, auf dem Höhepunkt ihres unipolaren Moments, haben die USA fast die ganze Welt zu ihrem Klientel gemacht und Schecks für ihre Sicherheit ausgestellt, die sie heute nur mit Mühe einlösen können: Wie ein Bankrott kommt der Niedergang erst langsam, dann plötzlich.

Das Hauptthema des Jahres 2024, wie auch des Jahres 2023, wird die imperiale Übermacht sein, die den Rückzug aus der globalen Vorherrschaft zur Folge hat. Vom Roten Meer bis zum Donbass, von den Dschungeln Südamerikas bis zum Fernen Osten kämpft das amerikanische Sicherheitsestablishment darum, lokale Brände einzudämmen, die sich zu einem Flächenbrand auszubreiten drohen.

Noch vor sechs Monaten diskutierte Russland heftig und öffentlich über die Notwendigkeit eines Atomschlags in der Ukraine, entweder als Warnung an den Westen oder gegen den Westen selbst.

Die Krisenstimmung ist global und innenpolitisch so stark, dass die gefährlichste nukleare Eskalation seit dem Kalten Krieg weitgehend unbemerkt geblieben ist.

Wir sollten dankbar sein, dass dieser Moment vorbei ist, aber die Tatsache, dass er vorbei ist, zeugt selbst von der Schwäche der globalen Position Amerikas.

Wie in einem undurchschaubaren Schachspiel haben sich die Kampflinien in der Ukraine in diesem Jahr kaum bewegt, aber die Erwartungen über den Ausgang des Krieges haben sich völlig umgekehrt. Russland hat ein neues Offensivpotenzial und die Ressourcen, um dafür zu bezahlen.

Bis 2023 setzten die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer auf ein erfolgreiches Ende des Krieges, wenn ein einziger Angriff im Südosten Russlands Verteidigung durchbrechen, seine Position auf der Krim und entlang der Schwarzmeerküste bedrohen und einen gedemütigten Putin zu Friedensverhandlungen zwingen würde. Dieses Spiel ist gescheitert, und es gibt nun keinen gangbaren Weg mehr zu der von Zelensky angenommenen weitreichenden Definition eines Sieges.

Entlang der Nordgrenze und hinter den derzeitigen Linien im Osten graben die ukrainischen Streitkräfte eilig Verteidigungslinien aus, in der Hoffnung, die wieder erstarkte russische Offensivkraft zu schwächen. Putin zeigt keine Neigung zu Friedensverhandlungen, ohne dass die Ukraine territoriale und politische Zugeständnisse macht, die einer Kapitulation gleichkommen.

Doch während Kiew kämpft, verliert der Hegemon bereits das Interesse an der Ukraine und ist abermals von seinen jahrzehntelangen Verwicklungen im Nahen Osten abgelenkt.

Wenn US-Gesandte Israel anflehen, die Angriffe im Gazastreifen zu reduzieren, verspricht Premierminister Netanyahu sofort, sie zu verstärken. Während die US-Planer besorgt sind, dass der Krieg in der Ukraine ihre wertvollen Munitionsvorräte aufzehrt, verbraucht Israel die von den USA gespendeten Vorräte mit alarmierender Geschwindigkeit.

Solange die USA nicht in der Lage sind, ihre Munitionsproduktion zu erhöhen und ihre Arsenale aufzufüllen, was Jahre dauern kann, schwächt jede Granate, die in den Gazastreifen oder in die Ostukraine abgefeuert wird, Amerikas Abschreckungspotenzial.

Die USA werden es schwer haben, Kriege mit hoher Intensität und von langer Dauer zu führen. Zudem wird nicht nur das Schicksal der Ukraine, sondern auch das der NATO vom Machtkampf in Washington bestimmt werden.

Die Welt erlebt die gefährlichsten Zeiten seit Jahrzehnten, und die Logik der Ereignisse auf allen Kriegsschauplätzen deutet auf eine weitere Eskalation in diesem Jahr hin.