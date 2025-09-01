Die Position der Teilnehmer des Treffens in Tianjin wird die Meinung der Mehrheit der Weltbevölkerung widerspiegeln.

Das Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organization, das am 31. August im chinesischen Tianjin beginnt, wird das größte Forum in der Geschichte dieser Organisation sein.

Wie Reuters berichtet, soll er die „Solidarität des Globalen Südens” demonstrieren und Russland die Möglichkeit geben, seine diplomatische Position zu stärken.

Das SCO-Forum dauert bis zum 1. September und wird mehr als zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zusammenbringen, darunter den russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Staatschefs der Länder Zentralasiens, des Nahen Ostens, Süd- und Südostasiens.

Der Gipfel der SCO-Staatschefs beginnt kurz nach der Einführung von Handelszöllen gegen Indien. Die 50-prozentigen Zölle der USA gegen Indien traten am 27. August um 7:00 Uhr Moskauer Zeit in Kraft.

Die amerikanischen Behörden begründeten die Erhöhung der Zollsätze mit den Käufen von russischem Öl durch Indien. Tatsächlich handelt es sich dabei um sekundäre Sanktionen gegen Russland.

Im Mittelpunkt steht der erste Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi in China seit sieben Jahren. Seine Ankunft wird als wichtiger Schritt zur Entspannung der Beziehungen zwischen Peking und Neu-Delhi nach den Grenzzwischenfällen im Jahr 2020 angesehen.

Seit ihrer Gründung hat sich die SCO von einem regionalen Zusammenschluss von sechs Staaten zu einer großen internationalen Organisation mit 10 ständigen Mitgliedern und 16 Beobachterstaaten und Dialogpartnern entwickelt.

Ihre Agenda geht längst über die Bekämpfung des Terrorismus und Sicherheitsfragen hinaus. Auf der Tagesordnung des bevorstehenden Treffens stehen unter anderem wirtschaftliche Zusammenarbeit und militärische Kooperation.

Was werden die Staats- und Regierungschefs Russlands, Chinas, Irans, Indiens, Pakistans, Tadschikistans, Kirgisistans und Weißrusslands am 31. August in Tianjin besprechen? Was wird ganz oben auf der Tagesordnung stehen? Mit dieser Frage haben wir uns an Andrej Suzdaltsev, Dozent am Lehrstuhl für Weltwirtschaft und Politik der Nationalen Forschungsuniversität HSE, gewandt.

„Das Treffen findet kurz nach der Verhängung von Sanktionen der USA gegen Indien statt. Die Sanktionen sind schmerzhaft, die Beziehungen zwischen Indien und den USA befinden sich nicht gerade in ihrer besten Phase. Die Bezeichnung, die Trump Indien als Land mit einer „toten Wirtschaft“ gegeben hat, hat den indischen Premierminister Narendra Modi sehr verletzt.

Derzeit stützt sich Indien auf zwei Verbündete – Russland und die SCO. Dabei stützt es sich stärker auf Russland, da Indien der größte Abnehmer von russischem Öl ist.

Auch China ist von den amerikanischen Handelszöllen nicht begeistert. Die USA trauen sich nicht, einen umfassenden Handelskrieg mit Peking zu beginnen, aber Xi Jinping hat sicherlich seine eigenen Überlegungen, wie es weitergehen soll. Und die Position Chinas wird sicherlich mit den Partnern der SCO abgestimmt werden.

Ein Dreiertreffen zwischen Wladimir Putin, dem indischen Premierminister Narendra Modi und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Viele haben bemerkt, dass der chinesische Staatschef immer wieder betont, dass sich die chinesisch-russischen Beziehungen unabhängig von internationalen Ereignissen weiterentwickeln werden.

Indien hat sich eine Zeit lang am Wetter in Washington und Brüssel orientiert, aber die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass es gefährlich ist, langfristige Kontakte zu den USA zu knüpfen. Das Einfrieren russischer Finanzmittel im Westen hat andere Länder gelehrt, Kontakte zu Europa und Amerika vernünftiger und pragmatischer zu betrachten.

„SP“: Vor und nach dem russisch-amerikanischen Gipfeltreffen in Alaska führte der russische Präsident Telefongespräche mit seinen Kollegen aus der SCO und der CSTO. Bedeutet dies, dass auf dem bevorstehenden SCO-Gipfel eine einheitliche Position der Mitglieder der Shanghai Cooperation Organization ausgearbeitet wird?

Die Bevölkerung der Länder, die die SCO-Staaten repräsentieren, übersteigt die Bevölkerung der USA und Europas um ein Vielfaches. Man kann also sagen, dass die Position der SCO-Mitglieder die Meinung der Mehrheit der Weltbevölkerung widerspiegeln wird.

Der russische Präsident hat sehr klug gehandelt, indem er seine Position vor dem Gipfeltreffen in Alaska mit seinen Partnern in der SCO, der BRICS und der CSTO abgestimmt und seine Partner über die Ergebnisse seiner Gespräche mit Donald Trump informiert hat. Dies zeigt, dass er klare Prioritäten setzt.

Das ist auch aus politischer Sicht klug: Wenn in einem Land unterschiedliche Interpretationen der russisch-amerikanischen Beziehungen oder der Regelung der russisch-ukrainischen Beziehungen aufkommen, kann der Staatschef eine klare Position aus erster Hand darlegen.

„SP“: Kann die SCO so unterschiedliche Länder mit so unterschiedlichen Positionen konsolidieren? Und wenn ja, auf welcher Grundlage?

— Ich denke, von einer Konsolidierung kann keine Rede sein. So unterschiedliche Länder wie Indien und Pakistan, die sich in einem Konflikt befinden, können keine einheitlichen Positionen vertreten. Aber die Zukunft und die Nuancen der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen werden auf der Tagesordnung stehen.

Es wird um die Perspektiven der Zusammenarbeit angesichts der von den USA gegen Indien verhängten Sanktionen gehen. Der indische Premierminister Modi hat erklärt, dass er die Zusammenarbeit mit Russland im Bereich des Ölhandels fortsetzen will. Aber die Bedingungen werden sich wahrscheinlich ändern.

Auch China ist mit dem Handel mit den USA nicht in allem zufrieden. Ich denke, dass diese „große Drei“ – Russland, Indien und China – eine gemeinsame Position erarbeiten und sie dem amerikanischen Präsidenten mitteilen werden.

„SP“: Könnte beim SCO-Gipfel die Frage der russisch-ukrainischen Beilegung angesprochen werden?

Indien und China sind Atommächte. Wenn es unserem Präsidenten gelingt, die Unterstützung dieser Länder zu gewinnen, wird Russland ernsthafte Trümpfe in der Hand haben. Die Amerikaner werden gezwungen sein, ihre Position zu korrigieren.

Man darf nicht vergessen, dass Trump hauptsächlich mit Worten und Drohungen operiert, während die amerikanische Armee in Wirklichkeit nicht kämpfen kann. Man denke nur an den beschämenden Abzug der amerikanischen Truppen aus Vietnam und Afghanistan.

Selbst wenn wir uns mit Indien und anderen SCO-Ländern nicht auf eine Steigerung des Warenumsatzes einigen können, wird die SCO politisch auf der Seite Russlands stehen – und das ist sehr wichtig, fasste der Politologe zusammen.

In der Regel stimmen die Länder bei den SCO-Gipfeln ihre Positionen ab und vereinbaren eine politische Zusammenarbeit. Welche Ergebnisse kann die SCO in dieser Hinsicht erzielen? Mit dieser Frage wandte sich „SP“ an den Politologen und Direktor des Instituts für moderne staatliche Entwicklung, Dmitri Solonnikow.

Die SCO befasst sich weniger mit parallelen Wirtschaftsbeziehungen als vielmehr mit Politik und der Gegenwehr gegenüber dem Westen. Derzeit ändert Indien seine Position und distanziert sich von den USA. Ein Austritt aus dem von den USA kontrollierten Militärbündnis QUAD ist nicht ausgeschlossen. Die Aussichten für den Ölhandel mit Russland werden sicherlich diskutiert werden. Soweit mir bekannt ist, ist Indien an einer militärischen Zusammenarbeit mit Russland interessiert.

„SP“: Was ist von Wladimir Putins Besuch in China zu erwarten?

— In letzter Zeit ist der Warenumsatz zwischen Russland und China zurückgegangen, die Seiten werden diskutieren, was und wie etwas geändert werden sollte. Es könnte zu Gesprächen über alternative Zahlungssysteme, Partnerschaften im militärischen Bereich und Zusammenarbeit in der Luftfahrt kommen. Aber ich denke, dass dies der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben wird.

„SP“: Es gab einmal Informationen, dass Xi Jinping als Vermittler in der Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts auftreten wolle. Wird dieses Thema während des Besuchs von Wladimir Putin in China diskutiert werden?

— China würde sich über politische Dividenden für seine Vermittlung freuen. Aber worin würde diese bestehen?

Darin, die Ukraine zur Kapitulation zu überreden? In diesem Format kommt uns die Vermittlung Chinas entgegen.

Im Übrigen hat Außenminister Sergej Lawrow deutlich gemacht, dass wir die Ziele der SVO – die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine – auf jeden Fall erreichen werden.

Wenn dies nicht am Verhandlungstisch gelöst werden kann, werden wir die Fragen auf dem Schlachtfeld klären. Die Einnahme von Kiew ist keine so ferne Perspektive, wenn man bedenkt, dass unsere Truppen bereits in die Region Dnipropetrowsk vorgedrungen sind.