Glauben die USA an einen Sieg der Ukraine?

Ein vernünftiges Kriterium für einen ukrainischen Sieg wäre, wenn es der Ukraine gelänge, Russland bis zu den Grenzen vom 24. Februar zurückzudrängen. Und ein vernünftiges Kriterium für einen vollständigen ukrainischen Sieg wäre, wenn es gelänge, Russland auch aus dem Donbas und der Krim zu vertreiben. Ist eines dieser Ziele erreichbar?

Im März gewann die Ukraine wohl die Schlacht um Kiew, indem sie Russland zum Rückzug aus dem Gebiet um ihre Hauptstadt zwang. Im September eroberten die ukrainischen Streitkräfte dann rund 10 000 Quadratkilometer Gebiet östlich von Charkiw zurück. Und erst in der letzten Woche eroberten sie nach einem weiteren russischen Rückzug ein großes Gebiet im Südwesten zurück, darunter auch die Stadt Cherson.

Seit Anfang April ist die Nettoveränderung des Territoriums in überwältigender Weise zugunsten der Ukraine ausgefallen. Dies hat jedoch einen hohen Preis in Form von Opfern gefordert. Und seit dem Sabotageversuch an der Brücke von Kertsch Anfang Oktober hat Russland seine Angriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine verstärkt.

Obwohl die ukrainischen Kämpfer die Erwartungen vieler westlicher Beobachter übertroffen haben, ist unklar, wie viel Territorium sie mit Gewalt zurückerobern können – zumal Tausende von neu mobilisierten russischen Soldaten auf dem Schlachtfeld eintreffen. Es bleibt also die Frage: Kann die Ukraine gewinnen?

Eine Reihe von Artikeln, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden, lassen darauf schließen, dass einige US-Beamte daran zweifeln, dass sie es können.

Am 11. Oktober berichtete die Washington Post, dass: „Insgeheim sagen US-Beamte, dass weder Russland noch die Ukraine in der Lage sind, den Krieg auf Anhieb zu gewinnen, aber sie haben die Idee, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu drängen oder auch nur anzustupsen, ausgeschlossen“.

Am 9. November berichtete NBC News, dass: „Einige US-amerikanische und westliche Beamte glauben zunehmend, dass keine der beiden Seiten alle ihre Ziele im Ukraine-Krieg erreichen kann, und sehen die erwartete Winterpause der Kämpfe als Chance für die Diplomatie“.

„Cherson ist die letzte große Frontlinie, die sich vor dem Winter verschieben könnte“, sagten Beamte dem Netzwerk, „danach wird wahrscheinlich keine der beiden Seiten große Fortschritte machen“.

Am nächsten Tag erklärte General Mark Milley – der ranghöchste Offizier der US-Streitkräfte -, dass „Verhandlungen nur dann eine Chance haben“, wenn „beide Seiten anerkennen“, dass ein militärischer Sieg „mit militärischen Mitteln vielleicht nicht zu erreichen ist und man sich deshalb anderen Mitteln zuwenden muss“.

Der New York Times zufolge hat er auch in „internen Sitzungen“ dafür plädiert, dass die Ukrainer „auf dem Schlachtfeld vor dem Wintereinbruch so viel erreicht haben, wie sie vernünftigerweise erwarten können, und daher versuchen sollten, ihre Erfolge am Verhandlungstisch zu festigen“.

Das Wall Street Journal berichtete ebenfalls, dass „Beamte in Washington sich laut zu fragen beginnen, wie viel Territorium noch von beiden Seiten gewonnen werden kann und zu welchem Preis“.

Wenige Tage nach Milleys Äußerungen hieß es, die Regierung Biden befinde sich im Modus der „Schadensbegrenzung“, da Beamte sich bemühten, eine „einheitliche Front“ aufrechtzuerhalten. Ein Mitarbeiter sagte jedoch gegenüber Politico, dass das, was Beamte des Weißen Hauses öffentlich zu sagen bereit sind, und das, was sie privat denken, nicht unbedingt übereinstimmen“.

Ein anderer fragte: „Warum sollte man nicht anfangen, über [Friedensgespräche] zu sprechen, bevor man weitere 100.000 Menschenleben in den Abgrund stürzt?“

Es ist unklar, was von all dem zu halten ist. US-Beamte sind bekannt dafür, undichte Stellen strategisch zu nutzen, sodass die obigen Zitate eine Art Trick sein könnten. Versuchen sie, Moskau in falscher Sicherheit zu wiegen, bevor die Ukraine eine große Gegenoffensive startet? Das ist nicht unmöglich.

Für bare Münze genommen, deuten sie jedoch darauf hin, dass einige in Washington glauben, die Ukraine könne nicht gewinnen und es sei an der Zeit, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Dies würde Sinn machen, da Amerika seine wichtigsten strategischen Ziele bereits erreicht hat.