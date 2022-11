Globale digitale IDs kommen nach Amerika und niemand darf darüber reden

Der Kongress hat einen großen Schritt in Richtung der Einführung digitaler Ausweise für US-Bürger unternommen und damit die Wünsche des Weltwirtschaftsforums und von Bill Gates erfüllt, und in den Mainstream-Medien wurde kaum ein Wort über diese wichtige Entwicklung verloren.

Es ist fast so, als hätte die globalistische Elite ihre Lakaien in den Mainstream-Medien angewiesen, über ihre Pläne für die Weltherrschaft zu schweigen.

Seit Beginn der Pandemie wird an der Weiterentwicklung digitaler Identifikationssysteme gearbeitet, darunter mobile Führerscheine und Impfpässe. Im Jahr 2020 stellte das Weltwirtschaftsforum (WEF) Pläne für seinen COVID-Pass vor, bei dem die Nutzer ihr Blut in einem zugelassenen COVID-Pass-Labor untersuchen lassen müssen.

Jetzt, inmitten eines Medienblackouts, wird ein vorgeschlagenes nationales digitales Ausweissystem für US-Bürger schnell zur Realität, nachdem der Ausschuss für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten des US-Senats den Improving Digital Identity Act verabschiedet hat.

John Solomon’s Just the News outlet berichtet:

Vereinfacht ausgedrückt, ermöglicht eine digitale Identität einer Person den Nachweis, wer sie in der virtuellen Welt ist. Befürworter behaupten, dass digitale Identitäten mehr Privatsphäre bieten als herkömmliche Formen der Identifizierung und dazu beitragen können, einige der Risiken zu minimieren, die mit physischen Dokumenten wie Führerscheinen, Pässen usw. verbunden sind. Andere schlagen jedoch schnell Alarm und warnen, dass die Einführung digitaler Ausweise mit Sicherheit zu einer Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten führen wird. Die digitale Technologie wird oft als die ‚Zukunft‘ angepriesen, und viele Menschen halten einen solchen Übergang für unvermeidlich, schreibt Jay Stanley, ein leitender politischer Analyst bei der ACLU, der glaubt, dass sich digitale Ausweise als ein Albtraum für die Privatsphäre erweisen könnten. „Aber digital ist nicht immer besser – vor allem, wenn die Systeme ausschließlich digital sind.

„Es gibt einen Grund, warum die meisten Gerichtsbarkeiten die elektronische Stimmabgabe zugunsten von Papierstimmzetteln verschmäht haben“, schreibt Stanley. Da die Wahlsoftware in einigen Staaten anfällig für Eingriffe von außen ist, scheinen Papierwahlen zunehmend sicherer zu sein.

Auch digitale Ausweise sind anfällig für Angriffe. Horrorgeschichten über Identitätsdiebstahl ist keine Seltenheit. Denken Sie daran, dass digitale Ausweise gleichbedeutend mit Daten sind, und wenn es etwas gibt, das Hacker lieben, dann sind es Daten – insbesondere die Daten von US-Bürgern.

Einige haben spekuliert, dass mit der Einführung von digitalen IDs und Impfpässen in den USA die Infrastruktur für ein Sozialkreditsystem ähnlich dem in China geschaffen wird. Chinas Sozialkreditsystem, ein massives staatliches Überwachungsprojekt, das 600 Millionen Überwachungskameras – etwa eine für jeden zweiten Bürger – mit Gesichtserkennungstechnologie kombinieren soll, hat das Ziel, jeden Menschen überall innerhalb von drei Sekunden identifizieren zu können.

Programmierbare digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) fügen eine weitere Ebene der Kontrolle hinzu. Da es sich um eine Fiat-Währung in digitaler Form handelt, die programmierbar ist, wäre es ein Leichtes, sie so zu gestalten, dass man sein Geld nur für bestimmte Dinge oder an bestimmten Orten ausgeben kann, wie es der Emittent wünscht.

Und dann sind da noch die scheinbar harmlosen intelligenten Stromzähler, die ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwerfen, ganz zu schweigen von gesundheitlichen Bedenken aufgrund der mit ihnen verbundenen elektromagnetischen Felder. Bevor der intelligente Zähler weitverbreitet war, wurde der Stromverbrauch von einem Ableser aufgezeichnet, der einmal im Monat das Haus besuchte und den Verbrauch manuell aufzeichnete.

Wie The Telegraph berichtete, warnte der britische Crossbench-Peer Lord Alton vor den Gefahren der Verflechtung von Massenüberwachungssystemen mit dem täglichen Leben. „Wir können einfach nicht zulassen, dass die Werkzeuge des Völkermords weiterhin so einfach in unserem täglichen Leben eingesetzt werden. Massenüberwachungssysteme waren schon immer die Dienerin des Faschismus. Die Regierung sollte einen Zeitplan vorlegen, um diese Kameras und Technologien aus der Lieferkette des öffentlichen Sektors zu entfernen.“

Das Endziel

Letztlich werden die globalen Supermächte nicht so weit gehen, eine weltweite digitale ID zu schaffen, die man einfach hinter sich lassen kann, wenn einem danach ist. Sie werden etwas viel Dauerhafteres wollen, etwas, das man nicht zu Hause lassen kann.

Schweden ist einer der ersten Anwender von implantierbaren Mikrochips. Der Chip wird direkt unter die Haut der Hand implantiert und funktioniert entweder über Nahfeldkommunikation (NFC) – dieselbe Technologie, die auch in Smartphones verwendet wird – oder über Radiofrequenz-Identifikation (RFID), die in kontaktlosen Kreditkarten zum Einsatz kommt.

Schweden ist bereits mehr oder weniger zu einer bargeldlosen Gesellschaft geworden. Nun wird dieses winzige Implantat, alle Debit- und Kreditkarten sowie Ausweise und Schlüssel überflüssig machen. Zum Bezahlen muss man nur die linke Hand in die Nähe des kontaktlosen Kartenlesegeräts halten, und schon wird die Zahlung registriert.

Bisher wurden schätzungsweise 5 000 bis 10 000 Schweden mit einem Chip ausgestattet, obwohl die schwedischen Behörden behaupten, dass sie die genaue Zahl nicht kennen, da es kein zentrales Register gibt. Am Ende wird alles mit einem einzigen implantierbaren Gerät verbunden sein.