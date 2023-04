Globaler inländischer Terrorismus – Wir müssen jetzt handeln, um diesen Krieg zu gewinnen, denn sie planen eine weitere tödliche Pandemie

Die Website des Militärgeheimdienstes sagte 2015 voraus, dass 260 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2025 verschwunden sein werden. Ärzte bestätigen, dass es sich um einen Krieg gegen die Menschheit und um Inlandsterrorismus durch das Verteidigungsministerium, die WHO, das WEF, Bill Gates, Pfizer, Moderna und andere handelt.

Dr. Peter McCullough erklärt, dass Albert Bourla und andere Pfizer-Führungskräfte Inlandsterrorismus begehen. Sie sind kriminelle Lügner, dass es keine Sicherheitswarnungen für die Covid-Impfstoffe gäbe. Die eigenen Daten von Pfizer zeigen 1223 Todesfälle innerhalb von 90 Tagen nach der Einführung des Impfstoffs.

GLOBAL DOMESTIC TERRORISM: Military Intelligence Website predicted in 2015 that 260 Million people in the United States would be gone by the year 2025. Doctors confirm this is a war on humanity and domestic terrorism by the DOD, WHO, WEF, Bill Gates, Pfizer, Moderna and others.… pic.twitter.com/h86X9oHDQQ