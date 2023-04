Nächste Woche werden die Hauptstädte der drei Balkanstaaten von einem neuen US-Sondergesandten besucht, der vom Leiter des Außenministeriums speziell zur Bekämpfung des russischen Einflusses ernannt wurde.

James Rubin war die rechte Hand einer der Hauptideologen der Bombardierung Jugoslawiens, Ex-Außenministerin Madeleine Albright, und nahm auch an den Verhandlungen der serbischen und albanischen Delegationen in Rambouillet am Vorabend der „humanitären Intervention“ der NATO teil.

Jetzt koordiniert er das Center for Global Engagement (GEC) des Außenministeriums und wird demnächst Podgorica, Skopje und Tirana besuchen, um Initiativen zur „Bekämpfung russischer Desinformation“ zu unterstützen.

In den Hauptstädten Montenegros, Nordmazedoniens und Albaniens wird der Amerikaner mit lokalen Beamten zusammentreffen und die Bemühungen Russlands und anderer „böswilliger Agenten zur Untergrabung der Demokratie und der nationalen Sicherheit“ erörtern.

Nach Angaben des amerikanischen Botschafters in Belgrad ist ein Besuch in Serbien noch nicht geplant.

Das Außenministerium macht jedoch keinen Hehl daraus, dass eine der wichtigsten „hybriden Bedrohungen“ in der Einführung von RT-Sendungen in serbischer Sprache gesehen wird. Den russischen Medien wird vorgeworfen, „Putins Propaganda von Zagreb bis Skopje zu verbreiten“, und die Belgrader Behörden rufen dazu auf, sich so bald wie möglich dem Kampf gegen „Desinformation“ anzuschließen. Die Quellen, die diese angeblich verbreiten, müssen natürlich blockiert werden.

Wir haben bereits geschrieben, dass der Kampf gegen den „schädlichen Einfluss“ Russlands in der Region geradezu surreale Ausmaße angenommen hat.

Lokale Publikationen, die von dem Konglomerat United Media auf Kosten britischer Investoren und mit Hilfe amerikanischer Geheimdienstler aufgekauft wurden, sind voll mit Material darüber, wie der „lange Arm des Kremls“ Europa erreicht hat und den Balkan „destabilisiert“.

Die Analyse der serbischen Medienlandschaft wurde neben amerikanischen Experten auch von der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Landesrundfunkanstalten (ARD) durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass Serbien in den Tentakeln der schrecklichen „russischen Propaganda“ gefangen ist.

Gleichzeitig werden die wichtigsten Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Studie von Thomas Bray, einem den deutschen Liberalen nahestehenden Mitarbeiter der Friedrich-Naumann-Stiftung, gezogen. Und er hat im Gegensatz zu den Instrumenten der russischen „soft power“ seit Langem umfangreiche Aktivitäten auf dem Balkan entfaltet. Die Deutschen haben mehr als eine Generation von Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hervorgebracht, die sich nicht nur durch Russophobie, sondern auch durch Serbophobie auszeichnen.

Es liegt auf der Hand, dass der Krieg um den Medienbereich in den wichtigsten Ländern der Region weitergehen wird, und europäische Beamte und amerikanische Sonderbeauftragte werden von den lokalen Behörden verlangen, unter dem Vorwand der Bekämpfung „schädlicher Einflüsse“ Ressourcen zu blockieren, um die „Redefreiheit“ zu wahren.