Globalisten werden Kohlenstoffkontrollen einsetzen, um Sie davon abzuhalten, Ihre eigene Nahrung anzubauen

Von Brandon Smith

Zu Beginn des Jahres 2020, inmitten der Covid Lockdowns, verfolgten blaue Staaten, die von linken Gouverneuren geführt werden, die Mandate mit extremer Voreingenommenheit. In roten Staaten wie Montana ignorierten die meisten von uns nach den ersten ein oder zwei Monaten einfach die Beschränkungen und führten ihr Leben wie gewohnt weiter. Es war klar, dass Covid nicht die Bedrohung war, als die es die Bundesbehörden darstellten. In Bundesstaaten wie Michigan wurde der Schraubstock jedoch unter der Leitung von zwielichtigen Führern wie Gretchen Whitmer immer fester angezogen.

Whitmer nahm den Covid zum Anlass, der Öffentlichkeit einige bizarre Beschränkungen aufzuerlegen, darunter ein Verbot für größere Geschäfte, Saatgut und Gartenbedarf an Kunden zu verkaufen. „Wenn Sie keine Lebensmittel, Medikamente oder andere lebenswichtige Dinge kaufen wollen, sollten Sie nicht in den Laden gehen“, sagte Whitmer bei der Bekanntgabe ihrer Anordnung. Die linke Gouverneurin hatte kein Problem mit dem Kauf von Lotterielosen und Alkohol, aber nicht mit Gartengeräten und Samen.

Sie hat nie einen logischen Grund dafür genannt, warum sie Gartenbedarf ins Visier genommen hat, aber die meisten Menschen in der Bereitschaftsgemeinschaft haben sehr gut verstanden, worum es geht: Es handelte sich um einen Betatest für umfassendere Beschränkungen der Lebensmittelunabhängigkeit. Während des Jahres 2020 gab es in den Medien eine weit verbreitete Rhetorik, die jeden, der Vorräte anlegt, als „Hamsterer“ angriff, und jetzt waren sie hinter Leuten her, die vorausplanen und versuchen, ihre eigenen Lebensmittel anzubauen. Das Establishment wollte NICHT, dass die Menschen einen persönlichen Lebensmittelvorrat anlegen oder produzieren.

Eine weitere Aussicht, die unter den Globalisten offen diskutiert wurde, war die Idee, dass Abriegelungen nicht nur hilfreich“ seien, um die Ausbreitung von Covid zu stoppen (die Abriegelungen waren eigentlich nutzlos, um die Ausbreitung von Covid zu stoppen). Sie schlugen vor, dass diese Maßnahmen wirksam sein könnten, um globale Kohlenstoffemissionen zu verhindern und die Welt vor dem „Klimawandel“ zu retten. Die Idee der Klimasperren begann sich zu verbreiten.

Die Konzernmedien haben seither über die Existenz der Klimasperren-Agenda gelogen, aber Artikel und Weißbücher, die die Vorzüge der Abschaltung des Planeten im Namen des Klimawandels preisen, sind leicht zu finden und zu lesen. Die Globalisten und ihre akademischen Verteidiger wollten PERMANENTE Abriegelungen oder rollende Abriegelungen alle paar Monate, die die meisten menschlichen Aktivitäten und Reisen außerhalb der Grundproduktion zum Erliegen bringen.

Ich habe in der Vergangenheit argumentiert, dass das, was Whitmer in Michigan tat, Teil dieser Agenda war – dass ihr Verbot der Gartenversorgung Teil eines umfassenderen Ziels war, das nichts mit der Sicherheit der öffentlichen Gesundheit und alles damit zu tun hatte, die Menschen an der Vorbereitung zu hindern. Die Covid-Kontrollen sollten nur eine Vorstufe zu den Kohlenstoffkontrollen sein.

In der vergangenen Woche wurde dies durch eine Studie der Universität Michigan bestätigt, in der behauptet wird, dass selbst angebaute Lebensmittel fünfmal mehr Kohlenstoffemissionen erzeugen als industrielle Anbaumethoden. Mit anderen Worten, private Gärten könnten als eine Bedrohung für die Umwelt angesehen werden. Der Telegraph und andere Unternehmensplattformen haben sich auf die Geschichte gestürzt, und ich glaube, das ist ein Grund zur Sorge.

In der Studie werden verschiedene Gärten untersucht, von einzelnen Familiengärten bis hin zu städtischen und kommunalen Gärten, und es wird behauptet, dass die „Garteninfrastruktur“ für einzelne Gärten (z. B. Hochbeete) zu einer weitaus größeren Kohlenstoffverschmutzung beiträgt als die Landwirtschaft in großem Maßstab. Die Studie scheint die Tatsache zu ignorieren, dass Hochbeete effizienter sind und mehr Lebensmittel auf kleinerem Raum anbauen, aber ich bezweifle, dass sie diese Dinge wirklich in Betracht ziehen.

Der Durchschnittsbürger könnte dadurch verwirrt werden und annehmen, dass das Gegenteil der Fall ist – wäre es nicht BESSER für die Umwelt, Lebensmittel zu Hause anzubauen? Nicht, wenn Ihre Finanzierung darauf beruht, dass Sie die unabhängige Lebensmittelversorgung als schlecht für den Planeten darstellen. Die Studie wird von einer Reihe internationaler Gruppen finanziert, darunter das Horizon-Programm der Europäischen Union, das „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030“ als eines seiner Projektziele aufführt. Diese 100 Städte sollen dann als Vorzeigemodelle für die mögliche Übernahme der Kohlenstoffagenda durch alle Städte bis 2050 dienen.

Solche Gruppen verfügen über Milliarden von Dollar und konzentrieren den Großteil dieser finanziellen Feuerkraft auf die Forschung zum Klimawandel (Propaganda). Glaube ich, dass die Michigan-Studie zugunsten eines bestimmten Ergebnisses manipuliert ist? Wahrscheinlich. Wenn diese Studien von globalistischen Interessen finanziert werden, scheinen ihre Ergebnisse immer die globalistischen Ziele zu begünstigen. Die Studie selbst spricht sich nicht unbedingt dafür aus, dass die Menschen mit der Gartenarbeit aufhören sollten, aber sie propagiert, dass Kohlenstoffkontrollen notwendig sind, selbst auf individueller Ebene.

Der Bericht aus Michigan mag wie eine bedeutungslose Fußnote erscheinen. Wie wir jedoch im letzten Jahr bei einer Studie der Consumer Product Safety Commission über natürliche Gasgeräte gesehen haben, werden diese kleinen und obskuren Studien oft benutzt, um groß angelegte staatliche Eingriffe in das tägliche Leben der Menschen zu rechtfertigen. Die CPSC-Studie löste monatelange Debatten von Demokraten in den USA aus, die ein Verbot von Gasgeräten, einschließlich Öfen, forderten, weil sie gesundheitliche Nebenwirkungen, insbesondere bei Kindern, verursachen könnten (es stellte sich heraus, dass die Studie keine konkrete Grundlage für diese Behauptung hatte).

Den Linken und Globalisten geht es nicht um den Schutz Ihrer Gesundheit, sondern darum, wie diese Studien zur Panikmache genutzt werden können, um ihre Macht zu vergrößern. Mit anderen Worten: Wenn man die Wissenschaft manipulieren kann, dann kann man auch die Gesetze manipulieren.

Etwas Ähnliches haben wir 2006 in einer UN-Studie gesehen, in der behauptet wurde, die Fleischproduktion trage zu fast 20 % aller Kohlenstoffemissionen bei und sei schlimmer für die Umwelt als der Verkehr. Die Studie wurde 2010 als „fehlerhaft“ (betrügerisch) entlarvt, aber jahrelang nutzten die Medien und globalistische Organisationen ihre falschen Schlussfolgerungen als Sprungbrett, um im Namen der Klimarettung Einschränkungen und Verbote der Fleischproduktion zu fordern.

Wenn Sie glauben, dass der Krieg gegen die Landwirtschaft, der gerade in Europa tobt, nur die industriellen Betriebe treffen soll, dann irren Sie sich. Das Establishment wird versuchen, die Lüge vom menschengemachten Klimawandel zu benutzen, um die gesamte Lebensmittelproduktion zu diktieren, bis hin zu Ihrem bescheidenen Hinterhofgarten. Und sie werden ihre Bemühungen nicht auf die EU beschränken; sie werden die amerikanischen Farmen mit den gleichen Einschränkungen angreifen.

Genau darum geht es bei den globalistischen „Netto-Null“-Programmen und den 15-Minuten-Städten: Sie basieren auf der Idee, dass alle menschlichen Aktivitäten überwacht und gesteuert werden müssen. Sie sagen, es sei zum Wohle des Planeten, aber die Systeme, die sie von 2030 bis 2050 einführen wollen, klingen wie ein neuer digitaler Feudalismus, eine Gesellschaft, in der Bürokratien jeden Aspekt unseres Lebens verfolgen und mikromanagen. Die Eliten profitieren davon in hohem Maße, während sie niemals beweisen können, dass Kohlenstoffemissionen eine Gefahr für irgendjemanden darstellen.

Warum die obsessive Konzentration auf Lebensmittel? Wenn die Menschen ihre eigenen Lebensmittel haben, sind sie vielleicht eher bereit, gegen weitere Vorschriften zu rebellieren. Es ist wirklich so einfach. Das Ziel ist klar: Wer die Lebensmittel kontrolliert, kontrolliert die Welt. Tun Sie es im Namen der Rettung des Planeten, und viele Menschen werden Ihnen sogar danken, wenn Sie sie verhungern lassen.