Glyphosat und Chemo: Kritiker werfen Bayer profitablen „Kreislauf“ vor

Ein Ausschnitt aus dem Podcast der Ernährungsexpertin Courtney Swan (Realfoodology) sorgt derzeit für Diskussionen über die Rolle des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer in der anhaltenden Debatte um Glyphosat.

In einem Gespräch mit ihrem Ehemann Hector zeichnen die beiden ein kritisches Bild des Geschäftsmodells des multinationalen Unternehmens, das sowohl im Bereich landwirtschaftlicher Chemikalien als auch im Gesundheitssektor tätig ist.

Ausgangspunkt der Diskussion sind die zahlreichen Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten rund um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup, das Glyphosat enthält. Der Hersteller Monsanto wurde über Jahre hinweg von Anwendern verklagt, die behaupten, das Produkt habe bei ihnen Krebs verursacht. Bayer übernahm Monsanto im Jahr 2018 und damit sowohl das Produktportfolio als auch die laufenden juristischen Auseinandersetzungen.

Im Podcast wird hervorgehoben, dass Bayer vor der Übernahme vor allem als Pharmaunternehmen bekannt war, unter anderem durch Produkte wie Aspirin. Mit der Akquisition von Monsanto weitete der Konzern seine Aktivitäten auf den agrochemischen Bereich aus und ist seitdem sowohl im landwirtschaftlichen Sektor als auch im Bereich der Arzneimittel tätig.

Swan und Hector beschreiben ein Szenario, in dem Menschen durch den Einsatz von Glyphosat erkranken und anschließend medizinisch behandelt werden müssen, etwa durch Chemotherapie. Da Bayer auch im Pharmabereich aktiv ist, argumentieren sie, dass das Unternehmen in beiden Bereichen der gleichen Kette tätig sei – sowohl bei der möglichen Entstehung als auch bei der Behandlung von Krankheiten.

Die beiden bezeichnen dies als eine Art „Kreislauf“, in dem ein Problem entsteht und anschließend eine Lösung angeboten wird. Dieses Modell wird im Gespräch als potenziell profitabel dargestellt und zugleich kritisch hinterfragt.

Bayer verdient nicht nur Milliarden damit, Menschen durch Glyphosat Krebs zu verursachen, sie verdienen auch Milliarden damit, dieselben Patienten mit Chemotherapie zu behandeln. »Sie haben Monsanto 2018 aufgekauft.« »Jetzt ist Bayer also im Medikamenten- und im Agrochemiegeschäft.« »Wenn ein Landwirt Krebs bekommt, weil er ihre Produkte wie Glyphosat benutzt, dann kriegt er Krebs, und dann wird er zur Chemo geschickt.« »Wer stellt wohl auch die Chemotherapeutika her?« »Bayer.«