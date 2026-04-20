„Kein Mister Nice Guy mehr“: USA greifen iranisches Frachtschiff an und beschlagnahmen es und Iran plant vollständige Unterbrechung der Ölexporte aus dem Nahen Osten

von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump erneuert Drohungen für den Fall, dass keine Einigung erzielt wird: „Kein Mister Nice Guy mehr“

Trump sagt, die USA hätten ein unter iranischer Flagge fahrendes Frachtschiff im Golf von Oman angegriffen und beschlagnahmt

Der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus ist nach mehreren Zwischenfällen praktisch zum Erliegen gekommen (Iran erneuerte Drohungen, die Straße von Bab al-Mandab zu schließen)

Vance soll gemeinsam mit Witkoff und Kushner am Dienstag oder Mittwoch die Verhandlungen mit dem Iran führen

„Wir sind noch weit von der endgültigen Diskussion entfernt“, sagte der Sprecher des iranischen Parlaments, Ghalibaf

Der Iran plant die vollständige Unterbrechung der Ölexporte aus dem Nahen Osten. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim plant der Iran, die folgenden Ziele anzugreifen:

– die Yanbu-Pipeline in Saudi-Arabien, die genutzt wird, um die Straße von Hormus zu umgehen,

– die Fujairah-Anlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die genutzt wird, um die Straße von Hormus zu umgehen.

– die vollständige Schließung der Straße von Bab el-Mandeb.

BREAKING NEWS: Iran plans to completely cut off oil exports from the Middle East



The Tasnim News Agency reports that Iran plans to strike the following targets:



– The Yanbu pipeline in Saudi Arabia, which is used to bypass the Strait of Hormuz



– The Fujairah facility in the… pic.twitter.com/abE3SJ939Y — Iran Observer (@IranObserver0) April 19, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – Wochenend-Update 18,19, (Iran-Krieg während des Waffenstillstands)



🎥Video 1: Netanjahu aktuell: Immer wenn Javier Milei Israel besucht, passiert kurz darauf etwas Großes. Wer weiß, was morgen oder übermorgen bringen wird?



🎥Video 2: „Brücken, Kraftwerke,… pic.twitter.com/96yzSjMFmb — Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026

USA griffen iranisches Frachtschiff im Golf von Oman an und d beschlagnahmten es

Während die Märkte noch geschlossen waren, veröffentlichte Präsident Trump gerade auf seiner Plattform Truth Social, dass das US-Militär ein unter iranischer Flagge fahrendes Frachtschiff im Golf von Oman angegriffen und beschlagnahmt habe.

„Heute versuchte ein unter iranischer Flagge fahrendes Frachtschiff namens TOUSKA, fast 900 Fuß lang und fast so schwer wie ein Flugzeugträger, unsere Seeblockade zu durchbrechen – und das lief nicht gut für sie.

Der mit Lenkwaffen ausgestattete Zerstörer USS SPRUANCE der US-Marine fing die TOUSKA im Golf von Oman ab und warnte sie fair, anzuhalten.

Die iranische Besatzung weigerte sich zu hören, also stoppte unser Marineschiff sie auf der Stelle, indem es ein Loch in den Maschinenraum schoss.

Im Moment haben US-Marines das Schiff in Gewahrsam.

Die TOUSKA steht wegen früherer illegaler Aktivitäten unter Sanktionen des US-Finanzministeriums.

Wir haben das Schiff vollständig unter Kontrolle und prüfen, was sich an Bord befindet!“

Laut CENTCOM hätten amerikanische Streitkräfte mehrere Warnungen ausgesprochen und dem unter iranischer Flagge fahrenden Schiff mitgeteilt, dass es gegen die US-Blockade verstoße.

Nachdem sich die Besatzung der Touska sechs Stunden lang wiederholten Warnungen widersetzt hatte, wies die Spruance das Schiff an, den Maschinenraum zu räumen.

Die Spruance setzte den Antrieb der Touska außer Gefecht, indem sie mehrere Schüsse aus ihrem 5-Zoll-MK-45-Geschütz in den Maschinenraum feuerte.

US-Marines der 31. Marine Expeditionary Unit gingen später an Bord des nicht kooperierenden Schiffes, das sich weiterhin in US-Gewahrsam befindet.

Amerikanische Streitkräfte handelten überlegt, professionell und verhältnismäßig, um die Einhaltung sicherzustellen.

U.S. forces operating in the Arabian Sea enforced naval blockade measures against an Iranian-flagged cargo vessel attempting to sail toward an Iranian port, April 19.



Guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) intercepted M/V Touska as it transited the north Arabian Sea at… https://t.co/iyzOQd93C3 pic.twitter.com/HwU4XS48Oq — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 19, 2026

Seit Beginn der Blockade haben US-Streitkräfte 25 Handelsschiffe angewiesen, umzudrehen oder in einen iranischen Hafen zurückzukehren.

Nun bleibt abzuwarten, wie die Reaktion ausfällt, sobald die Futures-Märkte öffnen und die verbale (und kinetische) Eskalation wieder hochgefahren wird.

Rekordstände an den Aktienmärkten bieten genau den Hintergrund, den Trump braucht, um seine Strategie der „Eskalation zur Deeskalation“ bis zum Ende des Waffenstillstands voranzutreiben.

Tankerverkehr durch die Meerenge gestoppt

Bis Sonntagmorgen zeigten die neuesten Schiffsdaten von Bloomberg, dass der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus weitgehend zum Erliegen gekommen war.

In den letzten 24 Stunden kam es zu mehreren Fällen, in denen Tanker kehrtmachten.

Gleichzeitig erneuerte ein hochrangiger iranischer Beamter Drohungen, die Straße von Bab al-Mandab zu schließen.

Der Nadelöhr-Punkt Hormus (nach kurzer Öffnung am Freitagmorgen erneut geschlossen) kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Blockade iranischer Häfen bestehen bleibt und diplomatische Kanäle zwischen den USA und Iran aktiv erscheinen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Schiffsverkehr in Hormus bis Ende des Monats normalisiert, liegt laut Polymarket derzeit bei rund 28 Prozent. Noch wenige Stunden zuvor, früh am Sonntag, lag sie bei 18 Prozent.

Vance soll Verhandlungen mit dem Iran führen

Präsident Trump sagte Fox News, Sondergesandter Steve Witkoff reise zu Gesprächen mit iranischen Unterhändlern nach Pakistan. Das deutet darauf hin, dass das Trump-Team und US-Außenminister Marco Rubio weiterhin nach einem verhandelten Ausweg suchen.

Separat schrieb Trump auf Truth Social, seine Vertreter „werden morgen Abend dort sein, zu Verhandlungen“.

Die Treffen in Islamabad würden „Dienstag, möglicherweise bis Mittwoch“ stattfinden, sagte Trump laut Fox News am Sonntagmorgen in einem Telefonat.

Doch iranische Staatsmedien berichteten am Sonntag, Teheran habe die zweite Gesprächsrunde „abgelehnt“.

Die „Abwesenheit“ Irans bei den Gesprächen sei das Ergebnis von „überzogenen Forderungen Washingtons, unrealistischen Erwartungen, ständigen Kurswechseln, wiederholten Widersprüchen und der andauernden Seeblockade, die als Bruch des Waffenstillstands betrachtet wird“.

Die Bestätigung einer weiteren bevorstehenden Gesprächsrunde zwischen den USA und Iran kommt einen Tag nachdem Iran Hormus geschlossen hatte und dabei auf die fortbestehende US-Seeblockade verwies.

Über Nacht räumte Mohammad Bagher Ghalibaf, Sprecher des iranischen Parlaments, im Staatsfernsehen ein, dass es „Fortschritte“ mit Washington gegeben habe, zugleich aber viele Lücken und grundlegende Streitpunkte verblieben.

„Wir sind noch weit von der endgültigen Diskussion entfernt“, sagte Ghalibaf, einer der führenden Unterhändler Teherans.

Ghalibaf fügte hinzu: „Wenn Amerika die Blockade nicht aufhebt, wird der Verkehr in der Straße von Hormus definitiv eingeschränkt.“

Trump beschuldigte Teheran, „ein wenig frech“ zu werden, nachdem die Straße am Freitag wieder geöffnet und am Samstagmorgen abrupt erneut geschlossen worden war.

Der Waffenstillstand soll am Mittwoch auslaufen.

Trump erneuert Drohungen: „Kein Mister Nice Guy mehr“

Trump erneuerte zudem Drohungen von Anfang des Monats, „jedes einzelne Kraftwerk und jede einzelne Brücke im Iran auszuschalten“, falls keine Einigung erzielt werde, und warnte: „Sie werden schnell fallen, sie werden leicht fallen.“

Trumps vollständiger Truth-Social-Beitrag von zuvor:

„Iran hat gestern beschlossen, in der Straße von Hormus Kugeln abzufeuern – ein totaler Verstoß gegen unser Waffenstillstandsabkommen! Viele davon waren auf ein französisches Schiff und einen Frachter aus dem Vereinigten Königreich gerichtet. Das war nicht nett, oder? Meine Vertreter reisen nach Islamabad, Pakistan – sie werden morgen Abend dort sein, zu Verhandlungen. Iran hat kürzlich angekündigt, die Straße zu schließen, was seltsam ist, denn unsere BLOCKADE hat sie bereits geschlossen. Sie helfen uns, ohne es zu wissen, und sie sind diejenigen, die durch die geschlossene Passage verlieren – 500 Millionen Dollar pro Tag! Die Vereinigten Staaten verlieren nichts. Tatsächlich sind viele Schiffe gerade jetzt auf dem Weg in die USA, nach Texas, Louisiana und Alaska, um zu laden – dank der IRGC, die immer der harte Typ sein wollen! Wir bieten einen sehr fairen und vernünftigen DEAL an, und ich hoffe, sie nehmen ihn an, denn wenn nicht, werden die Vereinigten Staaten jedes einzelne Kraftwerk und jede einzelne Brücke im Iran ausschalten. KEIN MISTER NICE GUY MEHR! Sie werden schnell fallen, sie werden leicht fallen, und wenn sie den DEAL nicht annehmen, wird es mir eine Ehre sein zu tun, was getan werden muss und was andere Präsidenten in den letzten 47 Jahren hätten tun sollen. ES IST ZEIT, DASS DIE IRANISCHE TÖTUNGSMASCHINE ENDET! Präsident DONALD J. TRUMP“

Neueste Schlagzeilen

Krise in der Straße von Hormus

Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus kam am frühen Sonntag nahezu zum Stillstand, nachdem Iran seine Entscheidung zur Wiederöffnung rückgängig gemacht und auf Schiffe geschossen hatte, die passieren wollten.

Mehrere LNG-Tanker drehten auf dem Weg zur Straße von Hormus um, nachdem Iran Kapitäne gewarnt hatte, dass die lebenswichtige Passage erneut für den Schiffsverkehr geschlossen sei.

Zwei indische Schiffe meldeten Beschuss und kehrten in den Persischen Golf zurück.

Irans Außenministerium nennt die US-Seeblockade einen „Bruch des Waffenstillstands“.

Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran

Trump erklärte, sein Sondergesandter Steve Witkoff werde am Dienstag zu Gesprächen mit dem Iran nach Pakistan reisen; die Gespräche könnten bis Mittwoch andauern.

Trump sagte, US-Unterhändler würden am Montag zu Gesprächen mit dem Iran nach Pakistan reisen, womit die Verhandlungen nach der Eskalation in der Straße von Hormus wieder aufgenommen würden.

Iran spricht bei den Gesprächen mit den USA von einer Politik des „Gegenleistung für Gegenleistung“.

Trumps Drohungen und Aussagen

Trump drohte erneut, „jedes einzelne Kraftwerk und jede einzelne Brücke im Iran zu zerstören“, falls keine Einigung erzielt werde.

Trump sagte, der Iran habe einen „schwerwiegenden Verstoß“ gegen den Waffenstillstand begangen, ein Friedensabkommen sei aber weiterhin möglich. Er erklärte: „Es wird geschehen. So oder so. Auf die nette Art oder auf die harte Art.“

Trump erklärte gegenüber Fox, die USA hätten massive Munitionsvorräte gegen den Iran bereitgestellt.

Regionale Auswirkungen

Die Pattsituation droht, die Energiekrise, die die Weltwirtschaft erschüttert, weiter zu verschärfen und Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen zu untergraben.

Analysen deuten darauf hin, dass amerikanische Operationen im Iran dazu beitragen könnten, dass China den Einfluss der USA in Südostasien verdrängt, während sich mehrere NATO-Verbündete von Washington distanzieren.

Zusammenfassung der Ereignisse zwischen den USA und dem Iran vom Vortag:

USA wollen laut Berichten weltweit iran-nahe Schiffe entern, nachdem iranische Kanonenboote einen Tanker in der Straße von Hormus angegriffen haben weitere Updates und Erklärung des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran