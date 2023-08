Gold ist buchstäblich unbezahlbar

Gold ist unbezahlbar

In 5.000 Jahren aufgezeichneter Geschichte hat sich Gold als echtes Geld erwiesen. Der Wert von Gold liegt in seiner Verwendung als Geld. Dieser Wert ist unbestritten. Alle Argumente, die gegen die Verwendung von Gold als Geld vorgebracht werden, sind Versuche der Regierung, sich von den Beschränkungen zu befreien, die Gold auferlegt. Wenn Gold richtig verwendet wird, schränkt es die Möglichkeiten der Regierung ein, ihr Geld aufzublähen und zu entwerten.

Gold ist das ursprüngliche Geld und der ursprüngliche Wertmaßstab für alles andere. Es war nie eine Frage, was Gold wert ist. Die Gleichung von Preis und Wert wurde anhand von Bruchteilen von Goldeinheiten (Unzen, Gramm, Körner) berechnet. Die Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen wurden in Gold angegeben.

Der Goldpreis ist irrelevant

Der Goldpreis ist irrelevant, wenn es um Gold geht. Da es sich bei Gold um echtes (und ursprüngliches) Geld handelt, sind Versuche, einen Preis dafür festzulegen, fehlgeleitet. Der Wert des Goldes liegt in seiner Verwendung als Geld, und die Festlegung eines Preises sagt nichts über Gold aus. Der Goldpreis sagt uns nur, was mit dem Medium geschehen ist, das zur Messung des Goldwertes verwendet wird. Mit anderen Worten: Der Goldpreis in US-Dollar sagt uns nur, was mit dem Dollar geschehen ist oder geschieht. Ein höherer Goldpreis im Laufe der Zeit spiegelt den Kaufkraftverlust des US-Dollar wider. Ein höherer Goldpreis bedeutet keineswegs, dass das Gold an Wert gewinnt.