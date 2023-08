Pentagon bewilligt Gefahrenzulage für US-Truppen in der Ukraine und ebnet damit den Weg für eine mögliche Ausweitung des Krieges

Es gibt weitere Bestätigungen für die amerikanische Militärpräsenz in der Ukraine und ihre wachsende Rolle in dem Konflikt, die die NATO einem möglichen heißen Krieg mit Russland gefährlich nahe bringt.

„Das Pentagon hat eine zusätzliche Gefahrenzulage für die in der Ukraine dienenden US-Truppen genehmigt, wie ein Verteidigungsbeamter am Donnerstag bestätigte“, so die Publikation Military Times. „Der Bonus, der als Gefahrenzulage bekannt ist, wird Truppen angeboten, die in Gebieten dienen, in denen sie durch feindliches Feuer oder Minen, Aufstände, Bürgerkrieg oder Terrorismus geschädigt werden könnten.“

Interessanterweise heißt es in der Erklärung auch, dass qualifizierte Truppen in der Ukraine bereits ab dem 24. April 2022 Anspruch auf rückständigen Sold haben – was stark darauf hindeutet, dass die USA seit diesem Datum oder seit den ersten Monaten des Konflikts in dem vom Krieg verwüsteten Land präsent sind.

„Die US-Streitkräfte haben bereits Anspruch auf eine Sonderzulage in Höhe von 150 Dollar für ihren Einsatz in der Ukraine, die sogenannte Härtezulage. Dieser Betrag werde auf 100 Dollar pro Monat sinken, wenn er mit dem neuen Bonus kombiniert werde, heißt es in dem Memo, was bedeute, dass die Truppen insgesamt 325 Dollar monatlich an Gefahrenzulage verdienen könnten“, so die Military Times weiter.

Natürlich ist seit langem bekannt, dass zu Beginn des Konflikts zusätzliche amerikanische Soldaten in der US-Botschaft in Kiew stationiert waren, um die Marinewache zu unterstützen. In Krisengebieten wie dem Irak oder Westafrika ist es üblich, dass diese zusätzlichen Sicherheitskräfte eine zusätzliche Gefahrenzulage erhalten.

Aber wie es die „Norm“ ist, wenn Washington immer tiefer in einen Stellvertreterkrieg im Ausland und in einen Sumpf hineingezogen wird, werden die Definitionen und Parameter immer weiter ausgedehnt („Sicherheitskommando“ vs. „Boots on the Ground“ usw.), wie wir in unserem letztjährigen Bericht hervorgehoben haben: Pentagon bestätigt US-Stiefel vor Ort in der Ukraine.

Damals (November 2022) stellten wir fest, dass US-Truppen angeblich „Inspektionen“ von US-Waffenlagern auf der Grundlage eines Plans des Außenministeriums und des Pentagons durchführen, der darauf abzielt, die von den USA gelieferten Waffen aufzuspüren, um die Rechenschaftspflicht für Waffen und Munition im Wert von mehreren Milliarden Dollar durchzusetzen, die seit Beginn des Krieges an die ukrainischen Streitkräfte geliefert wurden.

Und nun der neue Bericht der Military Times

Das Pentagon hat erklärt, dass eine kleine Anzahl von US-Soldaten in der amerikanischen Botschaft in Kiew stationiert ist, die dort als Sicherheitskräfte arbeiten und für die Milliarden Dollar an militärischer Ausrüstung verantwortlich sind, die die USA in die Ukraine schicken. Ein kleines US-Spezialeinsatzteam, das von der Botschaft aus arbeitet, unterstützt die ukrainischen Truppen bei nachrichtendienstlichen Operationen und sorgt für die Sicherheit hochrangiger Besucher, kämpft aber nicht an der Seite der ukrainischen Truppen auf dem Schlachtfeld, berichtete ABC News im April.

Klar ist, dass trotz des Ausschlusses von „Kampftruppen“ durch das Weiße Haus die unvermeidliche Ausweitung der Missionen zu beobachten ist, die in anderen Konfliktgebieten (wie Syrien und Teilen des Nahen Ostens/Nordafrikas) schon lange zu beobachten ist.

Natürlich kämpft der Westen gegen Russland und nutzt das ukrainische Volk als Stellvertreter. Amerikanische Beamte und westliche Kriegsbegeisterte sagen oft ausdrücklich, dass dies ein großer Krieg sei, weil wir Russland Schaden zufügen, ohne das Blutvergießen zu erleiden, sondern nur die Ukrainer.

Of course the West is fighting Russia, using Ukrainian people as proxies. American officials & Western war enthusiasts often say explicitly that this is a great war because we are harming Russia without suffering the bloodshed, just Ukrainians are. pic.twitter.com/Ib2vKlT1ky — Max Abrahms (@MaxAbrahms) July 28, 2023

Wenn US-Spezialeinheiten ukrainische Waffen und Munition inspizieren und Russland derzeit vermutlich alle ukrainischen Militärstützpunkte und insbesondere die aus dem Ausland gelieferten Waffen und Ausrüstungen ins Visier nimmt, geraten die amerikanischen Truppen und Einrichtungen in das Fadenkreuz Russlands, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass die USA und Russland in einen direkten Schusskrieg geraten, erheblich steigt.