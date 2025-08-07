Gold signalisiert Krieg – Martin Armstrong warnt vor „Panik-Zyklus im Jahr 2026“

Vor weniger als zwei Wochen warnte der legendäre Finanz- und Geopolitik-Analyst Martin Armstrong, dass sein Computerprogramm „Sokrates“ eine „100-prozentige Chance auf einen Atomkrieg“ anzeigt.

Seitdem ist ein Krieg der Worte zwischen Präsident Trump und Russland entbrannt. Trump sagte, Russland habe „sehr gefährliches Territorium betreten“ – und befahl, US-Atom-U-Boote aufgrund von Aussagen des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew neu zu positionieren. Kurz darauf reagierte Putin mit einer Hyperschall-Drohung und warnte vor den möglichen Folgen von Oreshnik-Raketen.

Falls das nicht ausreiche, um einen bevorstehenden nuklearen Schlagabtausch zu befürchten, kam noch die Warnung von US-Außenminister Marco Rubio hinzu. Rubio sagte: „Im Falle eines Krieges mit den USA wird Russland aufgrund der Schwäche seiner Armee auf taktische Atomwaffen zurückgreifen.“ Ein hochrangiger russischer Beamter warnte zudem „vor nuklearer Vernichtung“ und kündigte an, Russland werde „mit einem verheerenden Schlag zurückschlagen“.

Am Freitag signalisierte Gold „Krieg“, indem es innerhalb weniger Stunden um mehr als 2 % auf 73 $ pro Unze anstieg. Sieht der Goldmarkt dieses Atomkriegsgerede und reagiert darauf?

Armstrong sagt: „Oh, ja! Man schaut auf Gold, und man sieht, was passiert… Der Ölpreis deutet eher auf September hin… Gold versucht weiterhin, durch die Hochs zu kommen. Dies ist nicht das Haupthoch. Hate to tell you, it’s not. Gold zeigt: Up. Auf jedem Markt, den ich mir ansehe, ist es das Gleiche. Wir haben einen Panik-Zyklus, und zwar nicht nur für den Krieg im Jahr 2026. Gehen Sie auf unsere Website und sehen Sie sich den Euro an – es gibt einen Panik-Zyklus für 2026. Er ist überall. Der Grund, warum der Computer richtig lag, ist, dass man keinen Markt isoliert vorhersagen kann. Man kann es nicht. Es ist alles miteinander verbunden.“

Armstrong sagt, dass man nicht bis 2026 warten müsse, bis sein „Panik-Zyklus“ beginnt. Sein Computer zeigt seit Langem auf den 18. August 2025 – nur noch zwei Wochen entfernt. Armstrong erklärt:

„Ich weiß nicht, was Trump erwartet. Er schleudert eine Beleidigung nach der anderen, und es gibt keine Möglichkeit des Friedens mehr. Es ist eine Sache, Zölle und Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Jetzt sagt er, wir werden Sanktionen gegen jeden verhängen, der auch nur mit Russland Geschäfte macht. Das ist ein Wirtschaftskrieg. So einfach ist das… Wir haben nicht einmal jemanden, der im Namen des Westens verhandelt. Es ist tot, völlig tot.“

Armstrong glaubt, dass die Neocons eine Mauer um Präsident Trump gebaut haben, damit niemand mit einem anderen Rat – nämlich KEINEN Atomkrieg zu beginnen – zu ihm durchdringt.

Wird Martin Armstrong jetzt von den Neocons um Präsident Trump blockiert? Armstrong sagt: „Ich glaube schon… Ich habe sogar an die Generalstaatsanwältin Pam Bondi geschrieben und keine Antwort erhalten. Ich habe an Präsidenten und Staatsoberhäupter geschrieben und Antworten erhalten. Dieses Mal nicht… Das eskaliert, und er (Trump) ist nicht in einer guten Position. Ich weiß nicht, was zur Hölle er tut. Er scheint auf die andere Seite gewechselt zu haben.“

In dem 48-minütigen Interview gibt es noch viele weitere Details.