Goldman Sachs: „Trump muss eliminiert werden“

Seit acht Jahren ist klar, dass Donald Trump ein furchtbarer Stachel im Fleisch des Systems ist. Doch nun sind die verhängnisvollen Worte gefallen.

Daniel Goldman Sachs, demokratischer Kongressabgeordneter aus New York, war zu Gast bei MSNBCs Jen Psaki, Bidens ehemaliger Sprecherin.

Bei dieser Gelegenheit sagte der Spross der Bankiersfamilie:

Falls Sie das heute verpasst haben: der demokratische Kongressabgeordnete, Rep. Dan Goldman war heute in die Show von Jen Psaki, um zu erklären, dass TRUMP „eliminiert werden muss“.

BREAKING: In case you missed this today, Democratic Congressman @RepDanGoldman went on Jen Psaki (@jrpsaki" show today to declare that TRUMP "HAS TO BE ELIMINATED." WATCHpic.twitter.com/qUU4e9s69r