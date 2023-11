Worin investieren die Ultrareichen?

Wie investieren die weltweit vermögendsten Menschen ihr Geld?

Dorothy Neufeld von Visual Capitalist hat die folgende Grafik erstellt, um zu zeigen, wie Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) – Personen mit einem Nettovermögen von 30 Millionen US-Dollar oder mehr, einschließlich ihres Hauptwohnsitzes – ihr Vermögen aufteilen. Die Grafik basiert auf Daten aus dem 2023 Wealth Report von Knight Frank.

Wie Ultra-Vermögende investieren

Die folgende Tabelle zeigt, wo UHNWIs ihr Vermögen anlegen. Sie basiert auf einer weltweiten Umfrage unter mehr als 500 Vermögensverwaltern, Family Offices und Privatbankiers, die zusammen ein Vermögen von 2,5 Billionen US-Dollar verwalten:

Rang Vermögen durchschnittlicher Anteil am Gesamtvermögen

1 Wohneigentum und Zweitwohnsitze 32%

2 Aktien 18%

3 Gewerbliche Immobilien 14%

4 Obligationen 12%

5 Private Equity / Risikokapital 6%

6 Immobilienfonds 5%

7 Gewerbeimmobilien-REITs 3%

8 Investitionen in Leidenschaften (z.B. Kunst, Autos, Wein) 3%

9 Gold 2%

10 Kryptowährungen 1%

11 Sonstige 5%

Aufgrund von Rundungen ergibt die Summe nicht immer 100.

Wie die obige Tabelle zeigt, machen Wohneigentum und Zweitwohnsitze mit 32% des Gesamtvermögens den grössten Anteil aller Vermögenswerte aus. Im Durchschnitt besitzt ein UHNWI 3,7 Häuser.

Aktienanlagen machen fast 20% des Vermögens der UHNWI aus, wobei die UHNWI in Nord-, Mittel- und Südamerika mit 33% den höchsten Anteil am Aktienvermögen haben, gefolgt von Europa (28%) und Asien (26%).

Private-Equity- und Venture-Capital-Investitionen, zu denen auch Investitionen in neu gegründete, noch nicht börsennotierte Unternehmen gehören, machten durchschnittlich 6 % des Gesamtvermögens aus. Ein separater Bericht zeigt, dass die durchschnittliche Investition der UHNWI-Investoren in ein Private-Equity-Unternehmen zwischen 1,8 und 6,9 Millionen US-Dollar liegt.

Luxusinvestitionen der Ultrareichen

Investitionen aus Leidenschaft, die eine Reihe von Luxusgütern von Kunst bis zu Oldtimern umfassen, machen durchschnittlich 3% des Gesamtvermögens der Ultrareichen aus.

Im Jahr 2023 planen fast sechs von zehn UHNWIs den Kauf von Kunstwerken.

Wahrscheinlicher Kauf 2023 Globaler Durchschnitt

Kunst 59%

Uhren 46%

Wein 39%

Oldtimer 34%

Schmuck 33%

Luxuriöse Handtaschen 20%

Seltene Whiskyflaschen 18%

Möbel 14%

Farbige Diamanten 9%

Münzen 8%

Viele dieser Gegenstände behalten im Laufe der Zeit ihren Wert. Tatsächlich haben alle 10 dieser Gegenstände im Jahr 2022 an Wert gewonnen, trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds, in dem der S&P 500 um mehr als 19 % gefallen ist.

Der Kunstmarkt verzeichnete im vergangenen Jahr einen Preisanstieg von 29 % und damit den höchsten Anstieg unter den Luxusgütern. Luxusautos (25 %) und Uhren (18 %) verzeichneten ebenfalls die höchsten Preissteigerungen.

Wachstum der Ultrareichen

Im Jahr 2022 gab es weltweit rund 579.000 Menschen mit einem Vermögen von mehr als 30 Millionen Dollar. In New York, Tokio und San Francisco leben die weltweit meisten Ultrareichen. In den nächsten fünf Jahren wird diese Zahl voraussichtlich auf 744.000 ansteigen – ein Zuwachs von 29 Prozent.

Da diese Zahlen weiter steigen werden, ist es wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Luxusimmobilien, Aktienanlagen und Luxusgütern angesichts des heute beschriebenen Investitionsverhaltens der Ultrareichen weiter zunehmen wird.