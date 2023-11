Über 400 US-Beamte unterzeichnen Brief gegen Bidens „Israel“-Politik

Die Unterzeichner, die über vierzig Bundesinstitutionen repräsentieren, spiegeln die wachsende Unzufriedenheit innerhalb der Regierung über ihre Unterstützung der militärischen Aggression „Israels“ in Gaza wider.

In einem Brief an Präsident Biden am Dienstag brachten mehr als 400 politische Beauftragte und Mitarbeiter aus über 40 Regierungsabteilungen ihre Missbilligung seiner blinden Unterstützung für „Israel“ und seine Kriegsverbrechen gegen Palästinenser in Gaza zum Ausdruck .

Der Brief fordert Biden dringend auf, auf einen Waffenstillstand zu drängen und „Israel“ unter Druck zu setzen, humanitäre Hilfe zuzulassen, und ist Teil einer größeren Kampagne der Unzufriedenheit mit Bidens Unterstützung für die Besatzung.

Zuvor wurde ein offener Brief von über tausend Mitarbeitern der US-amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung unterzeichnet, zusätzlich zu drei internen Memos an Außenminister Antony J. Blinken, die von zahlreichen Mitarbeitern des Außenministeriums unterzeichnet wurden.

In dem USAID-Brief wird klargestellt, dass die Unterzeichner anonym bleiben, weil „sich um unsere persönliche Sicherheit sorgt und das Risiko besteht, dass wir möglicherweise unseren Arbeitsplatz verlieren“, und es handelt sich um den gleichen Brief wie den, der am Dienstag eingesandt wurde. Die Identität der Personen, die die abweichenden Depeschen des Außenministeriums unterzeichnet haben, muss veröffentlicht werden, diese Depeschen wurden jedoch nicht veröffentlicht.

Die New York Times überprüfte den Brief, der zunächst die Hamas anprangerte und Biden aufforderte, „dringend einen Waffenstillstand zu fordern und eine Deeskalation des aktuellen Konflikts durch die Sicherstellung der sofortigen Freilassung der israelischen Geiseln und willkürlich inhaftierten Palästinenser zu fordern“. die Wiederherstellung von Wasser, Treibstoff, Strom und anderen grundlegenden Dienstleistungen sowie die Bereitstellung angemessener humanitärer Hilfe für den Gazastreifen.“

Viele der Unterzeichner seien politische Beauftragte des Nationalen Sicherheitsrats, des FBI und des Justizministeriums, so zwei politische Beauftragte, die bei der Organisation des Briefes an Biden mitgewirkt haben.

In dem Brief heißt es, dass „die überwältigende Mehrheit der Amerikaner einen Waffenstillstand unterstützt“ und nicht möchte, dass ihr Militär „in einen weiteren kostspieligen und sinnlosen Krieg im Nahen Osten hineingezogen wird“.

Einige, die bei der Organisation des Briefes mitgewirkt haben, warfen Biden vor, seine Politik von der Vertretung amerikanischer Wähler auf die Abweisung vieler Bedenken von ihnen und anderen politischen Vertretern verlagert zu haben.

Obwohl viele ältere Menschen auch Briefe von Dissidenten unterschrieben haben, erklärten die Behörden nach Angaben von Personen, die Unterschriften gesammelt haben, dass die Kritik an Gaza einen Generationsunterschied darstellt und hauptsächlich von Mitarbeitern in den Zwanzigern und Dreißigern stammt.

Dies geschah, als das Center for Constitutional Rights (CCR) im Namen mehrerer palästinensischer Gruppen und Einzelpersonen eine Beschwerde beim Bundesgericht in Kalifornien einreichte, mit dem Ziel, US-Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin zu verklagen Sie versäumen ihre rechtlichen Verpflichtungen, einen sich entwickelnden Völkermord durch die israelische Besatzung im Gazastreifen zu verhindern.