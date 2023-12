Google erprobt „schnellere und anpassungsfähigere“ Zensur „schädlicher“ Inhalte vor den US-Wahlen 2024

Nach der beispiellosen Zensur bei den Wahlen 2020 stellt Google seinen Plan für 2024 vor.

Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2020 hat Big Tech eine beispiellose Wahlzensur betrieben, insbesondere durch die Zensur der bahnbrechenden Hunter-Biden-Laptop-Story der New York Post nur wenige Wochen vor der Wahl.

Und da die US-Präsidentschaftswahlen 2024 weniger als ein Jahr entfernt sind, haben sowohl Google als auch die Video-Sharing-Plattform YouTube bestätigt, dass sie im Vorfeld der Wahlen Inhalte zensieren wollen, die sie für „schädlich“ halten.

In seiner Ankündigung wies Google darauf hin, dass es bereits Inhalte zensiert, die es als „manipulierte Medien“ oder „Hass und Belästigung“ einstuft – zwei weit gefasste und subjektive Begriffe, die von Technologiegiganten verwendet werden, um Massenzensur zu rechtfertigen.

Mit Blick auf 2024 hat der Technologiegigant jedoch begonnen, mit großen Sprachmodellen (LLMs) zu experimentieren, um „schnellere und anpassungsfähigere“ Zensursysteme zu entwickeln, die es ihm ermöglichen, „noch schneller zu reagieren, wenn neue Bedrohungen auftauchen“.

Google wird auch wahlbezogene Antworten in Bard (seinem generativen KI-Chatbot) und Search Generative Experience (seinen generativen KI-Suchergebnissen) zensieren.

Zusätzlich zu diesen Zensurmaßnahmen wird Google seine langjährige Praxis fortsetzen, Inhalte, die es für „maßgeblich“ hält, in der Google-Suche und in Google News künstlich aufzuwerten. Diese Taktik führt zwar nicht zur Entfernung von Inhalten, kann aber dazu führen, dass missliebige Beiträge unterdrückt und von diesen sogenannten „maßgeblichen Quellen“, bei denen es sich in der Regel um vorselektierte ältere Medien handelt, überlagert werden.

Wie Google hat auch YouTube bestätigt, dass es seine bestehenden Zensurrichtlinien im Vorfeld der Wahlen 2024 durchsetzen wird, einschließlich der Richtlinien für „Fehlinformationen“ und „schädliche Verschwörungstheorien“. Diese Richtlinien führten zur Zensur zehntausender Videos und vieler populärer Kanäle vor und nach den Präsidentschaftswahlen 2020.

Die Video-Sharing-Plattform wird außerdem Videos aus unabhängigen Quellen fördern – eine Politik, die dazu geführt hat, dass unabhängige Autoren nach der Wahl 2020 14-mal seltener für wahlkampfbezogene Inhalte empfohlen werden.

Ferner wird YouTube Videos entfernen, die „nachweislich falsche Behauptungen enthalten, die das Vertrauen oder die Wahlbeteiligung untergraben könnten“.

Neben diesen direkten Zensurmaßnahmen wird YouTube „veränderte oder synthetische Wahlinhalte“, die gegen keine seiner Regeln verstoßen, kennzeichnen. Obwohl diese Kennzeichnungen nicht zur Unterdrückung von Inhalten führen, haben ähnliche Kennzeichnungen auf anderen Plattformen die Nutzer verwirrt und dazu geführt, dass sie echte, aber selektiv bearbeitete Videos für Fälschungen halten. Ferner nutzen die traditionellen Medien diese Kennzeichnungen häufig, um ihre Forderungen nach Zensur zu untermauern.

Zusammengenommen deuten diese Ankündigungen von Google und YouTube auf die Absicht hin, das Spiel der Massenzensur, das während der Wahlen 2020 zum Einsatz kam und zu einem zweistufigen System führte, in dem unabhängige Autoren, die es wagten, abweichende oder alternative Meinungen zu den Wahlen zu äußern, zensiert wurden, wieder aufzunehmen.