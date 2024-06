Gravierende Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften angenommen, “Wir, das Volk, haben eine vernichtende Niederlage erlitten”.

Leo Hohmann schreibt:

In typischer Manier haben die Globalisten uns glauben gemacht, wir hätten einen “Sieg” errungen, und dann, gerade als die Konservativen feierten, haben sie uns eine Dosis Realität über den Kopf geschüttet.

Die 77. Weltgesundheitsversammlung hat ein umfassendes Paket von Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften verabschiedet.

James Roguski, der führende Experte bei den WHO-Verhandlungen über diese Änderungen, sagte: “Wir, die Menschen, haben eine überwältigende Niederlage erlitten. Der Kampf geht weiter.

Roguski weiter:

Leider ist dies ein großer Verlust für ‘Wir, die Menschen’ und ein großer Sieg für die bösen Kräfte, die das Pharmakia-System unterstützen.

Die kürzlich verabschiedeten Änderungen werden eine enorme globale Entwicklung des pharmazeutischen Krankenhaus-Notfall-Industrie-Komplexes erleichtern, der darauf abzielt, permanente ‘pandemische Notfälle’ auszulösen, die durch ‘relevante Gesundheitsprodukte’ verschlimmert werden.

Die ehemalige Kongressabgeordnete Michele Bachmann, die den Verhandlungsprozess bei der Weltgesundheitsversammlung der WHO ebenfalls aufmerksam verfolgt hat, äußerte sich heute Morgen in einer E-Mail-Warnung wie folgt:

Die (geänderten) Regeln wurden am letzten Tag der Versammlung (am, 1. Juni) in Genf (Schweiz) angenommen.

Ein Treffen zur Verabschiedung des globalen Pandemievertrags ist für Juli 2024 geplant.

Die Organisation hat ihre internen Regeln gebrochen und hinter verschlossenen Türen dieses Monster geschaffen.

Null Transparenz.

Unter dem Strich wird die WHO von einem globalen Beratungsgremium zu einem internationalen Vollstrecker ihrer Mandate.

Sie hat sich selbst die Macht über eine globale digitale ID gegeben und die Macht, Impfstoffe vorzuschreiben und diese Vorschriften durchzusetzen, insbesondere im internationalen Reiseverkehr.

Der globale Überwachungsstaat beginnt.

Die Länder haben 10 Monate Zeit, um Einspruch zu erheben – aber nur, wenn die Regeln eingehalten werden.

Wir sind im globalen Staat. Er ist da.

Ich stimme Michele Bachmann zu. Dies ist ein historischer Erfolg für die Globalisten, und es scheint, dass sie auf ihrem Weg zur Weltregierung nicht mehr aufzuhalten sind.

Aber wir dürfen uns niemals erlauben, uns ihnen und ihrem luziferischen Kontrollnetz zu unterwerfen. Sie mögen Autorität über unser Leben, unsere Worte, unsere Taten und sogar unsere Gedanken beanspruchen, aber in dem Maße, in dem wir dazu in der Lage sind, werden wir uns als Gläubige niemals dieser Autorität beugen, denn sie ist unrechtmäßig und dämonisch.

Was meine ich mit “soweit wir dazu in der Lage sind”? Nun, wenn alle Nationen der Welt sich zusammentun, um es unmöglich zu machen, international zu reisen, ohne eine Art digitalen Ausweis zu besitzen, dann müssen wir die Entscheidung treffen, auf internationale Reisen zu verzichten. Natürlich ist es das ultimative Ziel, auch Inlandsreisen einzuschränken, im Einklang mit ihrer bösen Klima-Agenda, aber das wird schwieriger durchzusetzen sein, zumindest in einem großen Land wie Amerika.

Fassen wir Mut und bleiben wir optimistisch. Morgen geht die Sonne auf. Gott hat alles unter Kontrolle. Es wird schwieriger für uns werden, aber wir werden weitermachen mit seiner Gnade und seiner liebenden Hand, die uns mit Weisheit und Einsicht führt. Das Schlimmste ist jetzt, den Kopf in den Sand zu stecken und in Verleugnung zu leben. Das System des Tieres ist auf dem Vormarsch und erobert neuen Boden, und wenn ihr es leugnet, werdet ihr nicht den Willen haben, zu widerstehen, und ihr werdet dem Tier zum Opfer fallen. Gott wird die Schafe von den Böcken scheiden. Die Schafe werden ihm folgen. Die Böcke werden immer mit dem Strom des Weltsystems schwimmen.

*

Aktionsbündnis freie Schweiz (ABF) schreibt dazu:

Die finalen Änderungen der angenommenen IGV sind gravierend!

Das Team von ABF Schweiz, hat die definitive Fassung der IGV kritisch analysiert. Entgegen vieler kursierender Berichte, kommt ABF Schweiz zum Schluss, dass die Änderungen gravierend sind.

Wussten Sie, dass das “vorerst” gescheiterte WHO-Pandemiabkommen zum Teil in den Artikel 13 ff. der IGV integriert wurde?

Rechtsgutachten über den WHO-Pandemievertrag und die Internationalen Gesundheitsvorschriften. Hier zu finden.

Die finalen Änderungen der angenommenen IGV sind gravierend: Hier zu finden.