„Great Reset“- Bericht offenbart das Ziel einer globalen Klimaorganisation, bis zum Jahr 2030 den Verzicht auf Fleisch, Milchprodukte und private Fahrzeuge anzustreben.

Ein exklusiver Bericht enthüllt, dass die globalen Zirkusdirektoren und ihre demokratischen Verbündeten einen marxistischen Schnellschuss starten, um sicherzustellen, dass Sie in weniger als einem Jahrzehnt keine andere Wahl haben, als Käfer und öffentliche Verkehrsmittel zu genießen.

The Federalist veröffentlichte diese brisante Geschichte am Samstag. 14 prominente amerikanische Städte und auch europäische sind Teil einer linksradikalen Klimabewegung unter der Führung des Milliardärs und Globalisten „Mini“ Mike Bloomberg, die darauf abzielt, den Besitz von Privatfahrzeugen abzuschaffen und ihre Wähler bis 2030 von Fleisch und Milchprodukten zu entwöhnen. Das ist nur noch SIEBEN Jahre entfernt.

The Federalist stellt scharfsinnig fest, dass die vollständige Umsetzung dieser Maßnahmen zum Tod unschuldiger Menschen führen wird. Die Menschheit kann nicht überleben, wenn sie sich nur von Insekten und Gemüse ernährt.

Hier die wichtigsten Passagen des Berichts:

14 amerikanische Großstädte haben sich zu einer globalen Klimaorganisation zusammengeschlossen, die sich C40 Cities Climate Leadership Group“ nennt und sich bis 2030 folgende ehrgeizige Ziele“ gesetzt hat:

Die dystopischen Ziele der C40 finden sich in ihrem Bericht The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World“ (Die Zukunft des städtischen Konsums in einer 1.5°C-Welt), der 2019 veröffentlicht und 2023 bekräftigt werden soll. Die Organisation wird von dem demokratischen Milliardär Michael Bloomberg geleitet und maßgeblich finanziert. Der Organisation gehören fast 100 Städte weltweit an, darunter Austin, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York City, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Francisco, Washington, D.C. und Seattle.