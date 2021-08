Griechische Polizei setzt Tränengas ein, als Tausende gegen die Impfpflicht protestieren

Die griechische Polizei ging am Sonntag mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Tausende von Menschen vor, die gegen die obligatorische Corona-Impfung demonstrierten.

Tausende von Menschen versammelten sich vor dem griechischen Parlament, um gegen die Impfungen zu protestieren. Im vergangenen Monat gingen die Griechen ebenfalls in Massen auf die Straße.

NEW – Greek police fired tear gas and detained 47 as thousands protested vaccine rules in Athens.pic.twitter.com/rGsxpPiZlt