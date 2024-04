Grippeimpfung mit erhöhtem Risiko für Fehlgeburten verbunden

Von Dr. Joseph Mercola

Schwangeren wird empfohlen, sich immer häufiger impfen zu lassen, obwohl es einen erschreckenden Mangel an Studien gibt, die die Sicherheit für Mutter und Kind bestätigen.

Hinweis: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 26. September 2017 veröffentlicht.

Die Geschichte auf einen Blick

Schwangeren wird empfohlen, sich immer häufiger impfen zu lassen, obwohl es einen erschreckenden Mangel an Studien gibt, die die Sicherheit für Mutter und Kind bestätigen

Im Jahr 2009 wurden Berichte über Fehlgeburten nach der Impfung gegen die pandemische Schweinegrippe H1N1 (pH1N1) bekannt. Eine Studie aus dem Jahr 2017 ergab außerdem, dass Frauen, die zwei Jahre hintereinander einen pH1N1-haltigen Grippeimpfstoff erhalten hatten, innerhalb der folgenden 28 Tage mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Fehlgeburt erlitten

Es war schon immer ein Grundsatz der Medizin, dass man Schwangere nicht impfen sollte, außer in extremen Fällen, weil das Risiko für das sich im Mutterleib entwickelnde Baby zu hoch ist. Gegen diesen Grundsatz wurde jedoch eklatant verstoßen

Am 28. August 2017 empfahl die American Academy of Pediatrics (AAP), dass Neugeborene, die mindestens 2.000 Gramm wiegen, innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt ihre erste Dosis des Hepatitis-B-Impfstoffs erhalten sollten

Die meisten schwangeren Frauen wissen, dass sie auf Alkohol, Tabak und andere offensichtliche Gifte verzichten müssen, um das Kind im Mutterleib zu schützen, aber wie sieht es mit Impfungen aus?

Schwangeren Frauen wird empfohlen, sich immer häufiger impfen zu lassen, obwohl es einen erschreckenden Mangel an Studien gibt, die die Sicherheit für Mutter und Kind bestätigen.

Wie Barbara Loe Fisher, Präsidentin des National Vaccine Information Center, in ihrem 2013 erschienenen Artikel “Vaccination During Pregnancy: Is it Safe?” (Impfung während der Schwangerschaft: Ist sie sicher?):

“Obwohl Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens seit den 1970er Jahren Grippeimpfungen für schwangere Frauen im zweiten oder dritten Trimester empfohlen haben, haben relativ wenige Geburtshelfer die Impfung gefördert, bis im letzten Jahrzehnt die Centers for Disease Control (CDC) im Jahr 2006 die Empfehlungen bekräftigten, dass alle schwangeren Frauen, ob gesund oder nicht, in jedem Trimester eine Grippeimpfung erhalten sollten. “Die aktuellen Impfempfehlungen werden vom Amerikanischen Kongress der Geburtshelfer und Gynäkologen (ACOG), der Amerikanischen Akademie für Pädiatrie (AAP) und anderen medizinischen Fachverbänden befürwortet. “Mit diesen Empfehlungen wird die bewährte Regel, jede potenzielle toxische Exposition zu vermeiden, die die normale Entwicklung des Fötus beeinträchtigen könnte, außer Kraft gesetzt und durch die Annahme ersetzt, dass eine Impfung während der Schwangerschaft sicher ist.”

Impfungen während der Schwangerschaft haben keine wissenschaftliche Grundlage

Fisher führt nicht weniger als 10 Fakten über Impfstoffe auf, die den fehlenden Nachweis der Sicherheit bei Schwangeren belegen.

Zunächst einmal haben die Arzneimittelhersteller die Sicherheit und Wirksamkeit der Verabreichung von Grippeimpfstoffen an schwangere Frauen nicht getestet, bevor die Impfstoffe in den USA zugelassen wurden, und es fehlen immer noch Daten über Entzündungen und andere biologische Reaktionen auf die Impfung während der Schwangerschaft, die sich auf die Schwangerschaft und das Ergebnis der Geburt auswirken könnten.

Was die wissenschaftlichen Erkenntnisse betrifft, so ist noch immer nicht bekannt, ob der Grippeimpfstoff den Fötus schädigen oder die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen kann, weshalb in den Beipackzetteln der Impfstoffhersteller darauf hingewiesen wird, dass der Grippeimpfstoff einer schwangeren Frau nur verabreicht werden sollte, wenn dies “eindeutig erforderlich” ist.

Von schwangeren Frauen wird im Wesentlichen erwartet, dass sie sich aus reinem Glauben an die Empfehlungen halten, da die Impfempfehlungen nicht auf gewichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.

Tatsächlich deuten Gesundheitsstatistiken darauf hin, dass in den USA etwas ganz und gar nicht stimmt, denn wir haben eine der höchsten Mütter- und Säuglingssterblichkeitsraten der Welt.

Im vergangenen Jahr war die Müttersterblichkeit weltweit um die Hälfte gesunken – außer in den USA, wo die Zahl der Frauen, die an schwangerschaftsbedingten Komplikationen sterben, deutlich gestiegen ist.

Auch die Säuglingssterblichkeitsrate ist in den USA weitaus höher als in den anderen 27 wohlhabenden Ländern, die von der CDC untersucht werden.

Könnte dies damit zusammenhängen, dass amerikanische Babys und schwangere Frauen die meisten Impfungen erhalten?

Es gibt zwar keine Forschungsergebnisse, die dies eindeutig beweisen, aber es gibt auch keine Beweise, die die Hypothese widerlegen, dass übermäßige Impfungen ein Teil des Problems sein könnten.

Grippeimpfstoff kann mit erhöhtem Fehlgeburtsrisiko verbunden sein

Im Jahr 2009 wurden Berichte über Fehlgeburten nach der Verabreichung des Impfstoffs gegen die Schweinegrippe H1N1 bekannt.

Dutzende von Frauen behaupteten, sie hätten ihre Babys nur Stunden oder Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs verloren, der nicht an schwangeren Frauen getestet worden war, und falls doch, wurden die Ergebnisse nie veröffentlicht.

Es überrascht nicht, dass diese Fälle als Zufälle abgetan wurden. Schließlich kommen Fehlgeburten vor, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Im Jahr 2017 hat eine in der Zeitschrift Vaccine veröffentlichte Arbeit erneut die Frage aufgeworfen, ob es sicher ist, schwangeren Frauen den Grippeimpfstoff zu verabreichen.

Es wurde festgestellt, dass Frauen, die zwei Jahre hintereinander einen pH1N1-haltigen Grippeimpfstoff erhalten hatten, innerhalb der folgenden 28 Tage mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Fehlgeburt erlitten.

Die meisten Fehlgeburten ereigneten sich im ersten Trimester, einige aber auch im zweiten Trimester.

Das mittlere fötale Alter zum Zeitpunkt der Fehlgeburt betrug sieben Wochen. Insgesamt wurden 485 schwangere Frauen im Alter von 18 bis 44 Jahren, die während der Grippesaison 2010-2011 und 2011-2012 eine Fehlgeburt hatten, mit 485 schwangeren Frauen verglichen, die ihr Kind austrugen.

Von den 485 Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten, waren 17 zweimal hintereinander geimpft worden – einmal in den 28 Tagen vor der Impfung und einmal im Jahr zuvor.

Zum Vergleich: Von den 485 Frauen, die normal schwanger waren, waren nur vier Frauen zwei Jahre hintereinander geimpft worden. Die Studie konnte zwar keinen direkten Kausalzusammenhang herstellen, aber die Forscher fordern weitere Untersuchungen, um den Zusammenhang zu bewerten.

Dr. Amanda Cohn, CDC-Beraterin für Impfstoffe, kommentierte die Studie, die von der CDC finanziert wurde, wie folgt

“Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass Frauen verstehen, dass dies ein möglicher Zusammenhang ist, der untersucht werden muss und der über mehrere [Grippe-]Saisons hinweg betrachtet werden muss. Wir müssen herausfinden, ob es an der Grippeimpfung liegt oder ob es sich um eine Gruppe von Frauen handelt, die auch häufiger Fehlgeburten haben.

Derzeit ändert die CDC nichts an ihrer Empfehlung für schwangere Frauen, sich gegen Grippe impfen zu lassen, unabhängig davon, in welchem Trimester sie sich befinden.

Das ist verwerfliche Gesundheitspolitik in ihrer schlimmsten Form. Die Gesundheit von Frauen und ihren ungeborenen Kindern wird geopfert, damit die Konzerne davon profitieren können.

Erinnern Sie sich an die ehemalige Leiterin der CDC, Julie Gerberding, M.D., MPH, die 2009 die CDC verließ, um später Präsidentin von Merck Vaccines zu werden, eine Position, die sie bis Dezember 2014 innehatte, als sie Executive Vice President für strategische Kommunikation, globale öffentliche Politik und Bevölkerungsgesundheit bei Merck wurde.

Washington Post versucht, die Auswirkungen ihres Berichts zu minimieren

Es überrascht nicht, dass die Vertreter der Impfstoffindustrie wegen der Ergebnisse in Aufruhr sind, und es gibt bereits Anzeichen dafür, dass die Industrie Druck ausübt, um die Nachricht zu unterdrücken.

Die ursprünglich von der Washington Post veröffentlichte Geschichte, die von Lena Sun verfasst wurde, trug die Überschrift “Forscher finden Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Grippeimpfstoff und Fehlgeburt”.

Diese Schlagzeile wurde schnell in “Was man über eine Studie über Grippeimpfstoff und Fehlgeburten wissen sollte” geändert.

Bemerkenswert ist, dass diese Änderung vorgenommen wurde, ohne dass die vorgenommene Änderung bekannt gegeben wurde, was übliche Praxis ist.

Es würde mich nicht im Geringsten überraschen, wenn die Studie in den kommenden Wochen wegen eines vermeintlichen Mangels oder Fehlers zurückgezogen wird, obwohl es praktisch unmöglich ist, eine veröffentlichte Studie zu finden, die nicht gegen derartige Kritik immun ist.

Wie J.B. Handley, Mitbegründer von Generation Rescue, feststellte:

“Die Mainstream-Medien tun ihr Bestes, um eine verheerende Studie herunterzuspielen, die eine hohe Korrelation (7,7-fach) zwischen Grippeimpfstoffen und Fehlgeburten zeigt. Eine Überprüfung der wissenschaftlichen Literatur zeigt eine Reihe von Beweisen, die die Schlussfolgerungen der neuen Studie unterstützen.”

Er kommentiert insbesondere das offensichtliche Herumschleichen der Washington Post um dieses Thema:

“Ich habe zwar schon eine Reihe verschiedener Methoden gesehen, mit denen Reporter versuchen, die Auswirkungen schädlicher Studien herunterzuspielen, aber die Schlagzeile von Frau Sun ist vielleicht die beste: “‘Forscher finden Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Grippeimpfstoff und Fehlgeburten’ … ‘Hinweis’ ist kein statistischer Begriff, und ‘Hinweis’ liefert in keiner Weise eine spezifische Risikobewertung. “Hinweis’ ist eher ein Wort, von dem man hofft, dass es die Leute davon abhält, den Artikel zu lesen … Die tatsächlichen Schlussfolgerungen der Studienautoren waren äußerst beunruhigend. … “Ein Odds Ratio ist ‘ein Maß für den Zusammenhang zwischen einer Exposition und einem Ergebnis. Das OR stellt die Wahrscheinlichkeit dar, dass ein Ergebnis bei einer bestimmten Exposition eintritt, verglichen mit der Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis ohne diese Exposition eintritt”. “Im Klartext: Ein Odds Ratio von mehr als 1 deutet darauf hin, dass zwei Dinge tatsächlich miteinander verbunden sind (wie Tabakkonsum und Lungenkrebs). Wie hoch war das Odds Ratio für einen Spontanabort bei Frauen, die zwischen 2010 und 2011 eine H1N1-Impfung und zwischen 2011 und 12 eine Grippeimpfung erhalten hatten? “Die Studie sagt 7,7 … das ist kein ‘Hinweis’, das ist ein riesiger beunruhigender Alarm (weshalb die Schadensbegrenzung heute massenhaft ausgerollt wird). Frauen, die zwei Grippeimpfungen in aufeinanderfolgenden Saisons erhalten hatten, hatten eine fast achtmal höhere Wahrscheinlichkeit, einen Spontanabort zu erleiden, als Frauen, die keine Impfung erhalten hatten.”

Sicherheit des Grippeimpfstoffs bei schwangeren Frauen nicht erwiesen

Suns Artikel verdient weitere Kritik, auf die auch Handley eingeht, und zwar ihre Behauptung, dass der Rat der CDC, schwangere Frauen zu impfen, “auf einer Vielzahl früherer Studien beruht”.

Das stimmt einfach nicht, und Sie können dies selbst nachprüfen (was Sun auch hätte tun sollen).

Sie können sich zwar die Zeit nehmen, die medizinische Fachliteratur zu durchforsten, z. B. auf PubMed, aber um diese Aussage zu bestätigen oder zu widerlegen, müssen Sie nur einen Blick in die Packungsbeilage eines Grippeimpfstoffs werfen, aus der hervorgeht, dass Sicherheit und Wirksamkeit bei Schwangeren NICHT nachgewiesen wurden.

Das bedeutet, dass es keine Studien gibt, die belegen, dass schwangere Frauen von einer Grippeimpfung profitieren. Es gibt auch keine Studien, die die Behauptung stützen, dass eine Impfung während der Schwangerschaft sicher ist.

Wenn etwas nicht bewiesen ist, kann man darüber noch lange diskutieren. Etwas anderes zu behaupten, ist einfach nur Meinungsmache.

Handley stellt den folgenden Screenshot zur Verfügung, der das Kleingedruckte einer Packungsbeilage aus dem Jahr 2016 für den vierwertigen Impfstoff Fluzone von Sanofi Pasteur zeigt, der routinemäßig an schwangere Frauen verabreicht wird.

In der Patienteninformation des Unternehmens für diesen Impfstoff wird auch darauf hingewiesen, dass “Sanofi Pasteur Inc. Informationen über den Verlauf der Schwangerschaft und die Gesundheit der Neugeborenen nach einer Impfung mit Fluzone Quadrivalent während der Schwangerschaft sammelt.”

Mit anderen Worten: Schwangere Frauen nehmen überall an einem unkontrollierten Experiment teil, das gerade läuft.

Sie wissen es nur nicht, und Artikel wie der von Sun halten die falsche Vorstellung aufrecht, dass “eine Vielzahl” von Studien bereits die Sicherheit und Wirksamkeit der Grippeimpfung während der Schwangerschaft nachgewiesen hat.

Aufeinanderfolgende Grippeimpfungen beeinträchtigen die Immunfunktion

Es ist bekannt, dass aufeinanderfolgende Grippeimpfungen die Immunfunktion beeinträchtigen und das Risiko für schwerere Infektionen im Laufe der Zeit erhöhen – einschließlich der Möglichkeit einer Fehlgeburt, wenn Sie schwanger sind.

Eine 2012 in der Zeitschrift Human & Experimental Toxicology veröffentlichte Studie, die auf Berichten aus der VAERS-Datenbank (Vaccine Adverse Event Reporting System) während dreier aufeinanderfolgender Grippesaisons, beginnend mit der Saison 2008/2009, basierte, ergab beispielsweise “eine erfassungskorrigierte Rate von 590 Berichten über fötale Verluste pro eine Million geimpfter schwangerer Frauen (oder 1 pro 1.695)”.

Kanadische Forscher haben außerdem herausgefunden, dass der Grippeschutz bei Personen, die nacheinander gegen die saisonale Grippe geimpft werden, abnimmt.

Dies berichtete CBC News im Januar 2015:

“Während der H1N1-Pandemie 2009 dachten Forscher des Zentrums für Seuchenkontrolle in BC ursprünglich, dass saisonale Grippeimpfungen aus dem Jahr 2008 zusätzlichen Schutz gegen den neuen Pandemiestamm bieten könnten. Sie waren jedoch erstaunt, als sie feststellten, dass die saisonale Grippeimpfung das Risiko einer Infektion mit der pandemischen Grippe fast verdoppelte. “Dr. Danuta Skowronski und ihre Kollegen führten im Laufe des Sommers fünf weitere Studien durch, die den gleichen Effekt bei Menschen und bei Frettchen zeigten, die als bestes Tiermodell für Grippe gelten.”

Schwangere Frauen zu impfen ist unklug

Es war schon immer ein Grundsatz der Medizin, dass man Schwangere nicht impfen sollte, außer in extremen Fällen, weil das Risiko für das sich im Mutterleib entwickelnde Baby zu groß ist. Gegen diesen Grundsatz wurde jedoch eklatant verstoßen.

Die Forschung hat gezeigt, dass die Stimulierung des Immunsystems einer Frau in der Mitte und im späteren Verlauf der Schwangerschaft das Risiko, dass das Kind in der Kindheit Autismus und/oder im Teenageralter oder frühen Erwachsenenalter Schizophrenie entwickelt, erheblich erhöht.

Es kann auch das Risiko von Krampfanfällen beim Baby und später im Erwachsenenalter erhöhen. Bei Säuglingen von Frauen, die während der Schwangerschaft immunstimuliert wurden, können eine Reihe von neurologischen Entwicklungs- und Verhaltensproblemen auftreten.

Trotz dieser Beweise gab die ACOG am 13. September 2017, dem Tag, an dem die vorgestellte Studie veröffentlicht wurde, eine Mitteilung heraus, in der es heißt, dass die Grippeimpfung während der Schwangerschaft völlig sicher ist, unabhängig davon, was die Studie in der Zeitschrift Vaccine nahelegt.

In der Pressemitteilung der ACOG heißt es:

“Die Sicherheit von Impfstoffen, die während der Schwangerschaft verwendet werden, ist für die Gynäkologen von entscheidender Bedeutung. “Die ACOG verfolgt sorgfältig die Informationen über die Sicherheit von Impfstoffen in der Schwangerschaft durch ihre Mitarbeit im National Vaccine Advisory Committee (NVAC) des U.S. Department of Health & Human Services (HHS) und im Advisory Committee on Immunizations Practices (ACIP) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC). “Seit vielen Jahren empfehlen die ACOG und die CDC, dass jede schwangere Frau in jedem Trimester eine Grippeimpfung erhält. Mehrere veröffentlichte Studien sowie klinische Erfahrungen haben die Überzeugung gestützt, dass die Grippeimpfung während der Schwangerschaft sicher und wirksam ist.”

Wie Sie sehen können, behauptet sogar die ACOG, dass es “mehrere veröffentlichte Studien” gibt, die zeigen, dass die Grippeimpfung während der Schwangerschaft sicher ist, obwohl die Impfstoffhersteller solche Behauptungen in ihren Beipackzetteln verneinen – und Impfstoffhersteller sind durch ein Bundesgesetz daran gehindert, in ihren Beipackzetteln offen zu lügen.

Für alle anderen sind die Regeln offenbar lockerer. Alles in allem handelt es sich um ein gigantisches Experiment an schwangeren Frauen und Säuglingen – was Sanofi Pasteur sogar in seinem Patienteninformationsblatt zugibt – und es wird von der Gier der Pharmaindustrie und der Macht der Institutionen angetrieben, die mit Leugnung infiziert sind.

Warum sollen Neugeborene mit einem nicht zu rechtfertigenden Impfstoff geimpft werden?

Wenn es nicht schon schlimm genug ist, schwangere Frauen zu impfen, dann ist es vielleicht noch schlimmer, Neugeborenen, sogar Frühgeborenen und Babys mit niedrigem Geburtsgewicht, am ersten Tag ihres Lebens eine völlig unnötige und riskante Impfung zu verabreichen.

Am 28. August 2017 empfahl die AAP, dass Neugeborene mit einem Gewicht von mindestens 2.000 Gramm (4,4 Pfund) ihre erste Dosis Hepatitis-B-Impfstoff innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt erhalten sollten.

Das Advisory Committee on Immunization Practices der CDC empfahl dies bereits im Oktober 2016, und die AAP folgt nun diesem Beispiel. Ich kann mir keinen unnötigeren und ungerechtfertigteren Impfstoff vorstellen als Hepatitis B für einen Säugling, der nur vier Pfund wiegt.

Hepatitis B wird durch intravenösen Drogenmissbrauch, sexuelle Aktivitäten mit einem infizierten Partner, eine Bluttransfusion mit kontaminiertem Blut oder von einer Hepatitis-B-positiven Mutter übertragen.

Diese Empfehlung ist medizinisch nicht zu rechtfertigen, absolut irrational und entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die einzige Bedrohung durch diese Krankheit im Säuglingsalter besteht darin, dass ein Kind von einer infizierten Mutter geboren wird.

Warum sollten dann nicht alle schwangeren Frauen auf die Krankheit untersucht werden und nur die Kinder geimpft werden, deren Mütter positiv auf Hepatitis B getestet wurden?

Diese Art von überarbeiteter, rationaler Politik wäre weitaus weniger kostspielig und für die Mehrheit der in den USA geborenen Babys viel sicherer.

Die AAP räumt ein, dass “die Geburtsdosis des Hepatitis-B-Impfstoffs ein kritisches Sicherheitsnetz für Säuglinge infizierter Mütter darstellt, wenn die Testergebnisse der Mutter nicht vorliegen, falsch interpretiert werden, fälschlicherweise negativ sind, ungenau niedergeschrieben oder gemeldet werden oder dem Säuglingsteam nicht mitgeteilt werden”.

Mit anderen Worten: Da die medizinischen Aufzeichnungen so unübersichtlich sind und die künftige Befolgung fragwürdiger Impfstoffe einfach nicht vorhergesagt werden kann, sollten wir einfach alle Babys impfen, anstatt zu versuchen, herauszufinden, ob die Mutter vielleicht Hep B-positiv ist.

Eine solche Haltung schafft wirklich kein Vertrauen in die medizinische Grundversorgung – vor allem, wenn die Mutter tatsächlich während der Schwangerschaft getestet wird.

Wenn falsch-negative Ergebnisse wirklich so besorgniserregend sind, dann testen Sie sie einfach zweimal, z. B. bei ihrer ersten geburtshilflichen Untersuchung und dann noch einmal kurz vor der Geburt.

Zwei falsch-negative Ergebnisse sind unwahrscheinlich, und wenn sie nicht in der Lage sind, die Testergebnisse der letzten neun Monate im Auge zu behalten, dann muss wirklich etwas anderes in Angriff genommen werden.

Es überrascht nicht, dass der Hepatitis-B-Impfstoff wissenschaftlich mit 69 verschiedenen Krankheiten und unerwünschten Folgen, einschließlich Todesfällen, in Verbindung gebracht wird.

Eine Studie aus dem Jahr 2001, in der unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Hepatitis-B-Impfstoff bei Kindern unter sechs Jahren untersucht wurden, kam zu dem Schluss, dass der Hepatitis-B-Impfstoff in der allgemeinen Population von US-Kindern positiv mit unerwünschten gesundheitlichen Folgen verbunden ist”.

Ihr Körper hat zwei verschiedene Immunsysteme

Wenn es um Impfungen geht, ist es wichtig zu wissen, dass es zwei Teile des Immunsystems gibt, die Krankheiten in Ihrem Körper bekämpfen. Das eine ist das angeborene Immunsystem, das immer einsatzbereit ist, und das andere ist das adaptive Immunsystem.

Der adaptive Arm besteht aus T-Helfern vom Typ 1 (Th1) und T-Helfern vom Typ 2 (Th2). Th1 wird gemeinhin als zellvermittelter Arm bezeichnet, während Th2 als humoraler oder Antikörper-Arm bekannt ist. Die meisten Impfstoffe stimulieren vorzugsweise den Th2- oder humoralen Teil des Immunsystems, der Antikörper produziert.

Der Vorteil der ausschließlichen Messung der humoralen Immunität (Antikörper) als Mittel zur Messung der Impfstoffwirksamkeit besteht darin, dass sie durch die Entnahme von Blutproben leicht bestimmt werden kann. Wenn spezifische, durch den Impfstoff hervorgerufene Antikörper vorhanden sind, wird davon ausgegangen, dass die Person gegen diese Infektion immun und geschützt ist.

Der Sinn von Impfstoffen besteht darin, die Antikörperproduktion anzuregen, ohne dass eine zellvermittelte Reaktion vorausgeht. Diese Theorie geht auf die Anfänge zurück, als man glaubte, dass der humorale (Antikörper-)Teil des Immunsystems der wichtigste Teil der Stimulierung der Immunität sei.

Die Forschung zeigt jedoch, dass Menschen, die aufgrund einer genetischen Anomalie keine Antikörper bilden können, sich von einer Infektionskrankheit genauso gut erholen wie Menschen, die normale Antikörper bilden können. In der Regel sind sie auch bei einer erneuten Exposition geschützt.

Dies zeigt, wie wichtig der Th1-Arm der Immunität ist, und deutet darauf hin, dass die humorale Immunität nur eine untergeordnete Rolle bei der natürlichen Resistenz gegen bestimmte “impfpräventable” Krankheiten spielt.

Dies und die Tatsache, dass Impfstoffe keine lebenslange Immunität verleihen, legt nahe, dass eine zellvermittelte Reaktion erforderlich ist.

Darüber hinaus deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass eine übermäßige Stimulierung von Th2 durch Impfungen die Immunfunktion langfristig beeinträchtigen kann, so dass der Mensch anfälliger für Krebs wird.

Bei Autoimmunkrankheiten kommt es zu einer übermäßigen Produktion von Antikörpern, während bei Krebs das zellvermittelte Immunsystem versagt. Deshalb können Therapien, die das zellvermittelte oder angeborene Immunsystem stimulieren, wie z. B. die Coley-Toxine, gegen Krebs hilfreich sein.

Dies deutet darauf hin, dass unsere moderne Impfpolitik, die einen umfassenden Angriff auf das zellvermittelte Immunsystem darstellt, zu vielen der chronischen Krankheiten beiträgt, die wir beobachten.

Es gibt auch Dutzende von Studien, die belegen, dass die Infektion mit bestimmten Kinderkrankheiten vor verschiedenen Krebsarten im späteren Leben schützt – vom Melanom bis zur Leukämie. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass Kinderkrankheiten vor späteren Herzkrankheiten schützen können.

Diese und Hunderte anderer Studien finden Sie in Neil Z. Millers Buch “Miller’s Review of Critical Vaccine Studies: 400 wichtige wissenschaftliche Arbeiten, zusammengefasst für Eltern und Forscher”.

Wenn Sie in Sachen Impfung noch unentschlossen sind, sollten Sie sich dieses Buch nicht entgehen lassen.

Ursprünglich veröffentlicht von Mercola.