Bill Gates und die UN stehen hinter der „digitalen öffentlichen Infrastruktur“ für globale Kontrolle

Gepostet von: Alex Newman über Liberty Sentinel

Bill Gates ist ein böses Genie, das sich durch räuberische Geschäftspraktiken bei Microsoft an die Spitze gekrallt hat; ein Leopard wechselt seine Flecken nicht, und nun will Gates die ganze Welt beherrschen, indem er ein globales ID-System einführt. Als Meister der Technokratie folgt Gates der Philosophie der frühen Technokratie. Erstens gibt es drei Anforderungen (von sieben), die im Technokratie-Studiengang von 1934 aufgeführt sind:

eine kontinuierliche Bestandsaufnahme der gesamten Produktion und des Verbrauchs vorzunehmen

eine spezifische Registrierung der Art, des Typs usw. aller Waren und Dienstleistungen sowie des Ortes, an dem sie hergestellt und verbraucht werden

Spezifische Erfassung des Verbrauchs jeder einzelnen Person sowie Aufzeichnung und Beschreibung der Person

Die Zeitschrift Technocrat definierte die Technokratie im Jahr 1937: Technokratie ist die Wissenschaft der Sozialtechnik, der wissenschaftliche Betrieb des gesamten sozialen Mechanismus zur Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen an die gesamte Bevölkerung… Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird dies als ein wissenschaftliches, technisches, ingenieurtechnisches Problem gelöst. Es wird keinen Platz für Politik, Politiker, Finanzen oder Finanziers, Schläger oder Gauner geben… Die Technokratie wird mittels eines Verteilungsscheins verteilen, der jedem Bürger von der Geburt bis zum Tod zur Verfügung steht. Dies fasst den Plan von Gates zusammen: “Kein Platz für Politik, Politiker, Finanzen oder Finanziers”. Mit anderen Worten, es ist nur King Gates. Denken Sie darüber nach. Das zentralisierte CBDC wird das Finanzwesen und die Finanziers abschaffen und es durch eine direkte autokratische Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens ersetzen. Um dies zu tun, müssen Sie “eine Aufzeichnung und Beschreibung des Individuums” haben. Außerdem gibt es kein Privateigentum, weil es den Kontrolleuren des Technats übergeben wird. Wenn es kein Privateigentum gibt, gibt es auch keine Notwendigkeit für Finanzen. Wenn Klaus Schwab sagt: “Bis 2030 werden Sie nichts besitzen”, dann bedeutet das, dass Sie alles mieten werden. SIE werden alles besitzen! Sie werden von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, vorausgesetzt, Sie haben einen Job; wenn nicht, erhalten Sie Ihr unterexistentes Universelles Grundeinkommen (UBI). Bill Gates und all die hohen Tiere bei der UNO sind Schlangenölverkäufer. Mehr nicht. Sie müssen die Welt davon überzeugen, ein universelles persönliches ID-System zu akzeptieren, um uns in eine ausgewachsene Technokratie zu verwandeln. TN-Redakteur

Dutzende von nationalen Regierungen arbeiten gemeinsam mit den Vereinten Nationen und dem Milliardär und Fanatiker der Bevölkerungskontrolle Bill Gates an einem globalen Programm, um ihren Bürgern innerhalb von fünf Jahren eine “digitale öffentliche Infrastruktur” (DPI) aufzuzwingen. Diese “DPI” umfasst digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), digitale Identifizierung, umfassende Datensysteme und mehr, die alle über nationale Grenzen hinweg funktionieren.

Das neue Programm, das Ende letzten Jahres vorgestellt wurde und rasch voranschreitet, ist unter dem Namen “50 in 5” bekannt, weil 50 Regierungen davon ausgehen, dass sie innerhalb von fünf Jahren die Orwellsche “digitale Infrastruktur” der Tyrannei eingerichtet haben werden. Fast ein Dutzend Regierungen, darunter zahlreiche korrupte Kleptokratien und sozialistische Regime, haben sich bisher freiwillig bereit erklärt, als “First Mover”-Länder zu fungieren.

Die UNO geht jedoch davon aus, dass jede Regierung dies schließlich jedem Menschen auf der Erde auferlegen wird. Dies kommt in ihren Verlautbarungen deutlich zum Ausdruck. “Alle Länder, unabhängig von ihrem Einkommensniveau, ihrer geografischen Lage oder ihrem Stand bei der digitalen Transformation, können davon profitieren, Teil von 50-in-5 zu sein”, erklärte die UN-Agentur, die hinter dem Programm steht. “Die Teilnahme an der Kampagne trägt dazu bei, dass die Länder die Umsetzung der digitalen Transformation nicht alleine angehen oder bei Null anfangen müssen.”

Unter der Leitung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) wird die neue “digitale Infrastruktur” als Instrument zur Beschleunigung der Umsetzung der höchst umstrittenen UN-Agenda 2030 “Ziele für nachhaltige Entwicklung” (Sustainable Development Goals, SDGs) gesehen, die 2015 von führenden UN-Vertretern als “Masterplan für die Menschheit” bezeichnet wurden. Die SDGs, wie sie genannt werden, fordern eine globale Umverteilung des Reichtums und eine drastische Ausweitung der staatlichen Macht über das Leben der Menschen auf allen Ebenen. Das massenmörderische Regime, das China regiert, brüstete sich damit, eine “entscheidende Rolle” bei der Entwicklung des Plans gespielt zu haben.

Gates, der eine beunruhigende Beziehung zu dem verurteilten Kinderhändler Jeffrey Epstein unterhielt, feierte die Rolle dieser Technologien bei der Auferlegung der UN-SDGs auf die Menschheit. “Die G20 haben einen bahnbrechenden Konsens über die Rolle der digitalen öffentlichen Infrastruktur als entscheidender Beschleuniger der nachhaltigen Entwicklungsziele erreicht”, sagte er auf X. “Ich bin optimistisch, was das Potenzial von DPI angeht, eine sicherere, gesündere und gerechtere Welt zu unterstützen.”

Das gesamte Programm wird von der UNO und Eliten wie Gates und anderen wie den Rockefellers gesteuert, den langjährigen Finanziers von Globalismus, Eugenik und Bevölkerungskontrollprogrammen. Zu diesem Zweck wurden mehrere von solchen “Kontrollrigarchen” gesteuerte Tarnorganisationen gegründet. Aber die amerikanischen und europäischen Steuerzahler werden gezwungen, einen Großteil der Rechnung über UN-Agenturen und internationale “Entwicklungs”-Banken zu bezahlen.

Wenn dem nicht Einhalt geboten wird, so Kritiker, wird die neue Reihe von “digitalen öffentlichen Gütern” und “Infrastruktur” ein technologisches Panoptikum schaffen, das die totale Überwachung und Kontrolle aller Menschen überall ermöglicht. Wie die Agenda 2030 deutlich macht, wird “niemand zurückgelassen werden”. Sobald es in vollem Gange ist, würde buchstäblich jede Transaktion verfolgt, überwacht und kontrolliert werden.

UN-Bürokraten geben dem Programm ein fröhliches Gesicht. “Für das UNDP ist ein DPI-Ansatz, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt, entscheidend, um sicherzustellen, dass diese neue Infrastruktur die SDGs [der Agenda 2030] beschleunigen kann”, argumentiert Keyzom Ngodup Massally, Leiter der digitalen Programme beim UNDP. “Diese von den Ländern geleitete 50-in-5-Kampagne ist ein zentraler Bestandteil der Art und Weise, wie das UNDP weiterhin eine sinnvolle globale digitale Zusammenarbeit unterstützt und lokale Ökosysteme stärkt, um rechtebasierte DPI zu entwerfen und umzusetzen.”

Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in der Schweiz, die die Einführung solcher Währungen weltweit begleitet und koordiniert, arbeiten bereits fast alle nationalen Regierungen und Zentralbanken weltweit an digitalen Zentralbankwährungen (CBDC). Während Bargeld verdrängt wird und dann verschwindet, werden CBDCs eine permanente Aufzeichnung aller Transaktionen erstellen.

Vielleicht noch beunruhigender ist, dass die digitalen Währungen auch programmierbar sein werden, sagen führende Experten und Beamte. Das wird den Regierungen ein noch nie dagewesenes Maß an Kontrolle über die Wirtschaft und die individuellen Entscheidungen der Verbraucher ermöglichen. Das Weiße Haus unter Biden hat sogar dazu aufgerufen, dass CBDCs “Rassengerechtigkeit” und “Umweltprioritäten” fördern sollen. Führende Persönlichkeiten haben gefordert, dass sie auch den individuellen Kohlenstoff-Fußabdruck erfassen sollen.

Zusammen mit den CBDCs führen Regierungen auf der ganzen Welt digitale IDs ein, die mit ihnen einhergehen. Der australische Senat hat erst letzte Woche für ein solches System gestimmt. Mehrere Regierungen amerikanischer Bundesstaaten, darunter einige, die ausschließlich von Republikanern kontrolliert werden, verfolgen ähnliche Pläne. Und verschiedene Organisationen, die mit Gates, der Rockefeller-Dynastie und der UNO verbunden sind, werben seit Jahren für solche Ausweise, unter anderem durch Gruppen wie ID2020.

Letztendlich werden die digitalen IDs und die CBDCs untrennbar miteinander verbunden sein. Die Financial Times erörterte die Beziehung zwischen all den verschiedenen Systemen im digitalen Infrastruktursystem in einem Artikel aus dem Jahr 2021 mit dem Titel “Why CBDCs Will Likely Be ID-based”. Darin wird aufgezeigt, wie CBDCs und digitale IDs zusammen verwendet werden können (und werden), um letztlich Menschen zu kontrollieren.

“Was die CBDC-Forschung und -Experimente zu zeigen scheinen, ist, dass es nahezu unmöglich sein wird, solche Währungen außerhalb eines umfassenden nationalen digitalen ID-Verwaltungssystems auszugeben”, schreibt Izabella Kaminska von der FT. “Das bedeutet: CBDCs werden wahrscheinlich an persönliche Konten gebunden sein, die persönliche Daten, Kreditgeschichte und andere Formen relevanter Informationen enthalten.”

Letztendlich wird das Gesundheitswesen mit all dem verwoben sein, wie der von der KPCh unterstützte Chef der Weltgesundheitsorganisation (und ehemalige ethnomarxistische Terroristenführer) Tedros Ghebreyesus erklärte. “Die COVID19-Pandemie hat den Wert digitaler Gesundheitslösungen bei der Erleichterung des Zugangs zu Gesundheitsdiensten aufgezeigt”, erklärte er, bevor er die von der Europäischen Union eingeführten COVID-“Impfpässe” anpries. Die WHO nutzt nun das System der EU, um ein ähnliches System für die gesamte Menschheit zu entwickeln.

Führende Globalisten haben angedeutet, wohin das alles führen wird. “Der Trick besteht darin, eine öffentliche digitale Infrastruktur aufzubauen, die interoperabel, offen für alle und vertrauenswürdig ist. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen, das heute Realität ist”, sagte EU-“Präsidentin” Ursula von der Leyen auf dem G20-Gipfel im September. “Viele von Ihnen sind mit dem digitalen Zertifikat COVID-19 vertraut. Die EU hat es für sich selbst entwickelt. Das Modell war so funktional und so vertrauenswürdig, dass 51 Länder auf 4 Kontinenten es kostenlos übernommen haben”.

Ein Sozialkreditscore, bei dem jeder Einzelne einen Rang erhält, der auf der Befolgung der Forderungen der Technokraten beruht, ist im Grunde auch bei diesem System unvermeidlich, sagen Kritiker. “Die Befürworter betonen, dass DPI für die Teilnahme an Märkten und der Gesellschaft unerlässlich ist – ähnlich wie bei den Impfpässen – nur in einem viel größeren Rahmen”, erklärt Tim Hinchliffe, Redakteur bei The Sociable, der als einer der ersten Alarm schlug.

Die Möglichkeiten der Kontrolle, so Hinchliffe weiter, sind nahezu unbegrenzt. “Wenn DPI erfolgreich ist, werden Regierungen und Unternehmen die Macht haben, soziale Kreditsysteme einzuführen, die bestimmen können, wohin und wie man reisen kann, was man konsumieren darf und wie man mit seinem programmierbaren Geld Transaktionen durchführen kann”, fügte Hinchliffe hinzu.

Natürlich existiert diese Art von System bereits im kommunistischen China, wovor The New American schon seit fast einem Jahrzehnt warnt. Die KPCh dient als “Vorbild”, so der Chef des Weltwirtschaftsforums und Great Reset-Frontmann Klaus Schwab und unzählige andere Globalisten. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein solches Regime schließlich auch im Westen ohne massiven Widerstand eingeführt wird.

Die Verfolgung von Kindern steht laut WEF ganz oben auf der Prioritätenliste, da die gesammelten Daten verwendet werden, um Entscheidungen für die Menschen zu treffen. “Grundsätzlich geht es bei einer digitalen öffentlichen Infrastruktur darum, dass Daten nahtlos über Sektoren und Systeme hinweg fließen können, um so datengesteuerte Entscheidungen und Strategien zu ermöglichen”, so die globalistische Organisation in einem Beitrag über die Verfolgung von Kindern mit DPI.

Die “digitale öffentliche Infrastruktur” wird auch zu einer zunehmenden Einschränkung des täglichen Lebens führen, einschließlich der Bewegungsfreiheit im Zuge der Entstehung von 15-Minuten-Städten. Sie wird dazu benutzt werden, alle möglichen Vorschriften zu erlassen, darunter auch “Abriegelungsmaßnahmen” unter Vorwänden, die von angeblichen Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit bis hin zum angeblich vom Menschen verursachten “Klimawandel” reichen, warnen die Gegner und berufen sich dabei auf Aussagen der Verkäufer dieser Systeme.

Aber es wird noch merkwürdiger. Am Ende dessen, was Schwab als “vierte industrielle Revolution” bezeichnet, wird eine “Verschmelzung unserer digitalen, unserer physischen und unserer biologischen Identitäten” stehen, so der deutsche Technokrat bei mehreren Gelegenheiten. Die vollen Auswirkungen dieser Vision sind noch nicht ausgearbeitet, aber Schwab selbst wirbt häufig für Mikrochips, die in menschliche Gehirne implantiert werden sollen, neben anderen transhumanistischen Plänen.

Die “50 in 5”-Kampagne für DPI wurde Ende letzten Jahres in New York offiziell gestartet. Sie zielt darauf ab, die Zeitspanne, die nötig wäre, um alles vom Ausweis bis zur Währung zu digitalisieren, “radikal zu verkürzen”. Dies soll durch die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den Regierungen geschehen, indem sie Technologien gemeinsam nutzen, um bis 2028 in mindestens 50 Ländern ein interoperables System zu schaffen. Es wird erwartet, dass die ganze Welt diesem Beispiel folgen wird.

Neben dem UNDP, der Gates-Stiftung und den Regierungen, die sich bereits angeschlossen haben, ist auch eine Vielzahl von AstroTurf-Gruppen und UN-Organisationen beteiligt – viele von ihnen werden sowohl von Regierungen als auch von Profiteuren wie Gates und seinen technokratischen Verbündeten finanziert. Dazu gehören UNICEF, die Interamerikanische Entwicklungsbank, das Centre for Digital Public Infrastructure und die Digital Public Goods Alliance.

Zu den ersten Regierungen, die auf den Zug aufgesprungen sind – die meisten mit dem Versprechen auf “kostenloses” Geld vom westlichen Steuerzahler – gehören Bangladesch, Äthiopien, Guatemala, Moldawien, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka und Togo. Eine Handvoll wohlhabenderer Regierungen, darunter die in Norwegen und Singapur, haben sich ebenfalls angeschlossen.

“Diese Länder dienen als Leuchttürme des Fortschritts und als Inspiration für Länder, die ihre eigenen digitalen Grundlagen schaffen und ihre Wirtschaft und das Wohlergehen der Menschen verbessern wollen”, erklärte das UNDP in einer Pressemitteilung, in der es die ersten elf Regierungen ankündigte, die sich an der Einführung dieser digitalen Überwachungs- und Kontrollinstrumente für ihre Bevölkerungen beteiligen.

Durch die Einbeziehung von 50 Regierungen in das Programm hofft die UNO, dass sich jede Regierung auf einen Bereich oder ein Element des “DPI”-Programms konzentrieren kann. Anschließend wird jede Regierung ihre Erkenntnisse mit anderen Regierungen teilen, so dass die digitale Überwachungs- und Kontrollarchitektur schneller und grenzüberschreitend eingeführt werden kann.

Der sierra-leonische Minister für Kommunikation, Technologie und Innovation, Salima Monorma Bah, forderte alle Regierungen auf, sich dem Projekt anzuschließen. “Sierra Leone freut sich, Teil der 50-in-5-Kampagne zu sein, und fordert alle anderen auf, sich dieser Kampagne anzuschließen – die nächsten fünf Jahre sind das Zeitfenster, in dem wir gemeinsam die sichere und integrative Umsetzung von DPI beschleunigen und damit die positiven Ergebnisse für die Menschen weltweit beschleunigen können”, so Bah.

Selbst während totalitäre Technokraten diese Technologien vorantreiben, wächst der Widerstand. In Florida zum Beispiel hat ein neues Gesetz CBDCs offiziell verboten. Zahlreiche andere Bundesstaaten sind dabei, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Nachdem die verheerenden Lügen und die Tyrannei, die der Covid-“Pandemie” zugrunde lagen, aufgedeckt wurden, ist es unwahrscheinlich, dass Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt jemals wieder Vertrauen in die Institutionen fassen werden, und die meisten Amerikaner halten die Medien inzwischen für einen “Feind”.