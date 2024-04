15 US-Behörden waren darüber informiert, dass in Wuhan Versuche stattfanden, um Covid zu erschaffen

Obwohl es zahlreiche Beweise für den Ursprung von COVID-19 gibt, führt Senator Rand Paul (R-KY) eine eigene Untersuchung zu diesem Thema durch.

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung schreibt Paul, dass Regierungsbeamte von 15 Bundesbehörden “im Jahr 2018 wussten, dass das Wuhan Institute of Virology versuchte, ein Coronavirus wie COVID-19 zu entwickeln”.

Diese Beamten wussten, dass das chinesische Labor ein COVID-19-ähnliches Virus entwickeln wollte, und keiner von ihnen hat die Öffentlichkeit über dieses Projekt informiert. 15 Behörden, die von diesem Projekt wussten, weigerten sich beständig, Informationen über diese alarmierende und gefährliche Forschung herauszugeben. Regierungsvertreter, die mindestens 15 Bundesbehörden repräsentieren, wurden über ein Projekt informiert, das von Peter Daszaks EcoHealth Alliance und dem Wuhan Institute of Virology vorgeschlagen wurde. So Rand Paul

Paul spricht über das DEFUSE-Projekt, das aufgedeckt wurde, nachdem DRASTIC Research Dokumente entdeckt hatte, die zeigten, dass ein Vorschlag für EcoHealth an DARPA zur Durchführung von Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren eingereicht worden war.

Aus neuen von Drastic Research veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass Peter Daszak und die EcoHealth Alliance Mittel beantragt hatten, die es ihnen ermöglichen würden, die Spike-Proteine ​​des Coronavirus weiter zu modifizieren und potenzielle Furin-Spaltstellen zu finden. Abgeordneter Gallagher erklärt, warum das so wichtig ist.

Das bedeutet, dass mindestens 15 Bundesbehörden seit Beginn der Pandemie wussten, dass die EcoHealth Alliance und das Wuhan Institute of Virology im Jahr 2018 Bundesmittel für die Entwicklung eines Virus beantragt hatten, das dem COVID-19-Virus genetisch fast identisch, wenn nicht sogar identisch ist.

Beunruhigenderweise hat sich keine dieser 15 Agenturen gemeldet, um uns zu warnen, dass das Wuhan Institute of Virology diese Forschung vorantreibt. Keine dieser Agenturen hat jemanden gewarnt, dass dieses chinesische Labor bereits Pläne zur Schaffung eines solchen Virus ausgearbeitet hatte.

Peter Daszak verheimlichte diesen Plan. Der Wissenschaftler Ralph Baric von der University of North Carolina, ein namentlich genannter Mitarbeiter des DEFUSE-Projekts, verschwieg, dass das Wuhan Institute of Virology bereits vorgeschlagen hatte, ein COVID-19-ähnliches Virus zu entwickeln.

Und jetzt wissen wir, dass 15 Behörden von diesem Vorschlag gehört haben, und als jede einzelne Behörde entdeckte, dass COVID-19 dem von DEFUSE vorgeschlagenen Virus auffallend ähnlich war, meldete sich nicht ein einziger Behördenleiter, um die Öffentlichkeit zu warnen, dass das Virus von Menschen geschaffen worden sein könnte und daher bereits angepasst ist, um sich frei unter Menschen zu verbreiten. -Rand Paul

Paul schreibt weiter, dass Faucis NIAID nicht nur über den DEFUSE-Vorschlag informiert wurde, sondern dass sein “Rocky Mountain Lab” zusammen mit dem Wuhan Institute of Virology als Partner genannt wurde.

Neu erhaltene Dokumente bestätigen erneut, dass Fauci über COVID gelogen hat. Faucis NIH-Labor war 2018 Partner von Wuhan bei einem Vorschlag zur Entwicklung eines hoch ansteckenden Coronavirus. Aber er war nicht allein, 15 Regierungsbehörden wussten davon und sagten nichts. Die Amerikaner haben Antworten verdient.

Ian Lipkin, einer der Autoren des Vertuschungspapiers “Proximal Origins”, war ebenfalls Teil des DEFUSE-Plans, machte dies aber nie öffentlich.

“Hat NIAID uns gewarnt? Hat Anthony Fauci uns gewarnt? Nein! Alle Lippen waren geschlossen”, schreibt Paul.