„Größter Regierungsskandal“! US-Senator Ron Johnson veröffentlicht brisanten COVID-Bericht – Pflichtlektüre auch für Europas Politiker

Die Geschichte, die die Medien – und die Regierung – nicht hören lassen wollen

Lesen Sie über den größten Regierungsskandal, den die etablierten Zeitungen nicht anfassen wollen.

Am 29. April 2026 hielt ich als Vorsitzender des Ständigen Untersuchungsausschusses des US-Senats eine Anhörung ab und veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel: „Entlarvt: Wie Gesundheitsbeamte unter Biden absichtlich die Augen vor Sicherheitssignalen der COVID-19-Impfstoffe verschlossen.“ In meinem Leben hat es keinen größeren Regierungsskandal gegeben, und dennoch weigern sich die meisten etablierten Medien selbst jetzt, da wir dokumentierte Beweise für Korruption haben, darüber zu berichten.

Mein Bericht beschreibt, wie Peter Marks – Leiter des FDA-Zentrums, das Impfstoffe zulässt und für die Sicherheitsüberwachung verantwortlich ist (CBER) – im März 2021 darüber informiert wurde, dass der verwendete Algorithmus zur Analyse des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Sicherheitssignale zu Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe verschleiern oder verbergen würde.

Sechsundzwanzig Tage später wurden hochrangigen FDA-Beamten unter Verwendung eines aktualisierten Algorithmus 25 Sicherheitssignale präsentiert, darunter plötzlicher Herztod, Lungeninfarkt, Verschluss einer Hirnarterie, Schlaganfälle der Basalganglien, agonaler Herzrhythmus und Bell-Lähmung.

In den folgenden drei Monaten erhielten sie weitere Aktualisierungen mit zusätzlichen schwerwiegenden Sicherheitssignalen. Anstatt die Öffentlichkeit zu warnen oder zu informieren, wiesen sie den Datenanalysten an, seine Arbeit einzustellen, und erklärten der amerikanischen Öffentlichkeit anschließend wahrheitswidrig, man sehe „keine Sicherheitssignale“ und etwaige Nebenwirkungen seien „selten und mild“.

Der ganze Zweck der Nutzung ausgefeilter Algorithmen zur Analyse von VAERS besteht darin, die Nadel im Heuhaufen zu finden – also potenzielle Schäden aufzudecken, die nicht offensichtlich sind und über die Ärzte und Patienten informiert werden sollten.

Bei den COVID-19-Injektionen brauchte es jedoch keine ausgefeilten Algorithmen. Die schiere Menge der Meldungen über Nebenwirkungen, die VAERS überfluteten, genügte bereits, um meine Aufsichtsbemühungen auszulösen.

Wir stießen auf undurchdringliche Blockaden, bis Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. mit seinem Versprechen radikaler Transparenz meinem Ausschuss Zugang zu 11 Millionen Seiten Dokumenten verschaffte.

Diese Dokumente machen deutlich, dass Beamte der FDA und CDC nicht nach dem Grundsatz handelten, im Zweifel zur Vorsicht zu raten. Stattdessen bestanden sie auf einem endgültigen Nachweis der Kausalität – einem Maßstab, von dem sie wussten, dass er niemals erfüllt werden würde.

Sie waren weit stärker darauf bedacht, keine Impfzurückhaltung auszulösen, als die Öffentlichkeit über Nebenwirkungen zu informieren. Sie wollten sicherstellen, dass die Injektionen die vollständige Zulassung erhalten würden, damit Präsident Joe Biden sie dem Militär und Millionen Zivilisten, darunter gesunden Studenten, vorschreiben konnte.

Die vielleicht schwerwiegendste Form des Zwangs betraf gesunde Kinder, die praktisch kein Risiko hatten, durch COVID-19 ernsthaft geschädigt zu werden. Dieser Zwang beruhte auf einer weiteren falschen Behauptung, wonach die Injektionen die Übertragung stoppen würden.

Einige Kinder starben, andere wurden durch die COVID-19-Injektionen dauerhaft behindert. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Elternteil, der all den Aussagen glaubte und sich deshalb dafür entschied, sein inzwischen verstorbenes oder verletztes Kind impfen zu lassen.

Ebenfalls im März 2021 begann Dr. Avindra Nath, klinischer Direktor des National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), ein Team klinischer Forscher zu leiten, das Personen mit schweren Impfschäden diagnostizierte und behandelte.

Dreiundzwanzig Studienteilnehmer wurden diagnostiziert und behandelt und anschließend angewiesen, „nicht über die Studie zu sprechen“, bis die NIH ihre Ergebnisse und Schlussfolgerungen veröffentlichen würde.

Dr. Nath vertrat die Auffassung, dass frühe Erkennung und Intervention entscheidend für eine wirksame Behandlung seien. Dennoch wurde den Ärzten keinerlei Anleitung zur Verfügung gestellt. Ein Teilnehmer bemerkte später, die NIH-Wissenschaftler hätten „die Daten genommen und uns hängen lassen“.

Als zusätzliche Kränkung veröffentlichte die CDC im April 2021 einen Bericht, in dem ähnliche Nebenwirkungen als „Angstzustände“ dargestellt wurden und nicht als Problem der Impfungen.

Erst als Studienteilnehmer 2022 öffentlich über ihre Erfahrungen sprachen, stellte die NIH ihre Studie stillschweigend auf einem Preprint-Server online, den praktisch niemand las. Medizinische Teams im ganzen Land blieben damit im Dunkeln, während Impfgeschädigte unbehandelt blieben.

Wir werden niemals das gesamte Ausmaß der Schäden – oder auch der möglichen Vorteile – der COVID-19-Injektionen kennen.

Wir wissen jedoch, dass Bundesgesundheitsbeamte bereits wenige Monate nach der Notfallzulassung wussten, dass schwerwiegende Schäden auftraten. Wir wissen außerdem, dass dieselben Beamten die Sicherheitssignale ignorierten, obwohl diese ihnen förmlich entgegenschrien, und dennoch die Öffentlichkeit nicht warnten.

Die Öffentlichkeit bezahlt Bundesgesundheitsbeamte dafür, Medikamente auf Sicherheit und Wirksamkeit zu prüfen, und wir haben das Recht, informiert zu werden.

Wie viele Todesfälle und Verletzungen hätten verhindert werden können, wenn Bundesgesundheitsbeamte einfach die Arbeit getan hätten, für die wir sie bezahlen?

Derzeit weist VAERS weltweit kumuliert 1.676.100 gemeldete Nebenwirkungen und 39.099 Todesfälle im Zusammenhang mit der COVID-19-Injektion aus, wobei 9.332 Todesfälle (24 Prozent) innerhalb von zwei Tagen nach der Injektion eingetreten sein sollen.

Die meisten dieser tragischen Ereignisse ereigneten sich lange nachdem Bundesgesundheitsbeamte die Öffentlichkeit über die ihnen bekannten Risiken hätten informieren müssen. Stattdessen verschwiegen oder verharmlosten sie diese Risiken.

Infolgedessen wurden Millionen Menschen geschädigt, nachdem ihnen das Recht auf eine vollständig informierte Einwilligung verweigert worden war.

Deshalb halte ich dies für den größten Regierungsskandal meines Lebens – und für einen Skandal, der dringend die volle Aufmerksamkeit und Berichterstattung der Medien verdient.

Das The Wall Street Journal, die The New York Times, die The Washington Post, USA Today und Fox News haben es allesamt abgelehnt oder ignoriert, diesen Gastbeitrag zu veröffentlichen.

NBC, ABC, PBS, CNN und MSNBC haben sich ebenfalls geweigert, über meinen Bericht zu berichten.

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht.