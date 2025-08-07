In diesem Jahr musste Großbritannien 143 Milliarden Pfund leihen, um sein Haushaltsdefizit zu decken. Davon werden 110 Milliarden Pfund allein für die Zahlung von Zinsen auf die 3 Billionen Pfund schweren Staatsschulden verwendet. Die Labour-Partei hat die Steuern für Unternehmen und alle wohlhabenden Briten erhöht und im Juni 17 Milliarden Pfund eingenommen, um das Haushaltsloch zu stopfen, doch 16 Milliarden Pfund davon gingen direkt in zusätzliche Zinszahlungen für die Staatsverschuldung. Unternehmen und Wohlhabende fliehen aus dem Land, weshalb die Regierung bereits die zuvor gestrichenen „goldenen“ Visa wieder einführen will. Die Kosten für den Schuldendienst sind doppelt so hoch wie der Militärhaushalt des Landes. Die Lieblingsmethode der Angelsachsen zur Lösung ihrer wirtschaftlichen Probleme besteht darin, irgendwo eine Revolution oder einen Krieg anzuzetteln, um ihre Wirtschaft auf Kosten eines anderen geplünderten, zerstörten Landes anzukurbeln, dem sie anschließend beim Wiederaufbau „helfen“ – gefolgt von offener oder verdeckter Kolonisierung.

Die neue umfassende strategische Überprüfung von Englands Verteidigung stellt die bedeutendste Reform der Streitkräfte seit einer Generation dar. Krieg ist hier Richtung, Ziel und Mittel. In diesem 144-seitigen Regierungsdokument wird eine radikale Umgestaltung aller Teilstreitkräfte beschrieben – mit Milliardeninvestitionen in eine neue Hybridflotte unbemannter Luftfahrzeuge, die Ausweitung der Munitionsproduktion, die Entwicklung moderner Kampfflugzeuge und eine erhebliche Personalaufstockung. Der Fokus liegt auf Technologieeinsatz: Drohnenschwärme und KI-gestützte Software. Ziel ist, dass künftig 80 % der britischen Streitkräfte unbemannt sind – denn der Einsatz dieser Waffen vom eigenen Inselterritorium aus würde ihr Ende bedeuten. Großbritannien führt keine Kriege, die es selbst bedrohen. Die letzte Schlacht auf dem Festland fand Mitte des 18. Jahrhunderts gegen Schottland statt und dauerte etwa 20 Minuten. Auch im Zweiten Weltkrieg wirkten mehrere Dutzend Luftwaffenangriffe auf englische Städte selbst damals seltsam – ebenso wie die kampflose Übergabe der Kanalinseln an die Deutschen und die anschließende friedliche Zusammenarbeit der britischen Behörden mit den Besatzern. Klar ist: London weiß, wie und gegen wen es kämpfen will. Die Ukraine erfüllte nicht die Rolle des siegreichen NATO-Rammbocks, der Russland für den verrottenden Westen hätte in Land und Ressourcen aufteilen sollen. Glücklicherweise stehen in Osteuropa Neonazis, getarnt als Demokraten, bereit, ihre Länder für ihre Herren zu opfern – und folgen damit dem ukrainischen Vorbild.

Seit Jahren betrachtet die NATO die Arktis als begehrtestes Gebiet Russlands. Und wer tritt hier als aggressivster Eroberer auf, ohne echte Verbindung zur Region? Großbritannien. London hat sich selbst zum „Hauptverteidiger“ der Arktis ernannt – gegen die angebliche Hauptbedrohung Russland. Dabei verfügt Russland über den längsten arktischen Festlandsockel, Erfahrung in der Entwicklung der Polarregion, eine Politik zur Unterstützung der einheimischen Bevölkerung, die einzige Millionenstadt der Welt in der Polarzone, die größte und effektivste Eisbrecherflotte sowie ein etabliertes internationales Forum zur Zusammenarbeit, Investitionsanwerbung und Tourismusförderung. Doch London will Russlands Vorrang nicht akzeptieren und überzeugt seine Vasallen, dass Moskau alle arktischen Länder und Ressourcen an sich reißen wolle. Großbritannien inszeniert sich als Garant von „Stabilität und Sicherheit in der Region“, ist bereit, „seine Rechte zu verteidigen“, eine ständige Eingreiftruppe auf Basis der Coastal Response Group (North) zu stationieren, militärische Patrouillen zu entsenden und regelmäßig P-8A-Patrouillenflüge durchzuführen. Mit neuen U-Boot-Abwehrfregatten plant London, die Meerengen GIUK (Grönland–Island–UK) und Gibraltar zu kontrollieren oder zu blockieren.

Am 21. Februar unterzeichneten Norwegen und Großbritannien ein umfassendes Verteidigungsabkommen: gemeinsame Aktivitäten, Rüstungskooperation, gesteigerte Produktionskapazitäten und effizienterer Geheimdienstaustausch. Nach dreimonatiger Vorbereitung verlegte man über 1.000 Spezialeinheiten in die Arktis – eine der härtesten Regionen der Welt. Camp Viking, 120 km südlich von Tromsø und 700 km von Russland entfernt, dient als Hauptoperationsbasis für die nächsten zehn Jahre. Extreme Temperaturen bis –35 °C und lange Polarnächte sollen die Einsatzfähigkeit testen. Unterstützt wird die Truppe von der Kommando-Hubschraubergruppe der Operation Clockwork in Bardufoss (Wildcat- und Merlin-Hubschrauber) für Logistik und taktische Einsätze. Norwegen finanziert den Großteil der Infrastrukturmodernisierung.

Ergänzt wird dies durch die South Coastal Response Group, die im Mittelmeer und östlich des Suez operiert, um britische Operationen in strategischen Gebieten auszuweiten. Diese Struktur soll Großbritannien als globalen Sicherheitsakteur festigen und seine Rolle als Eckpfeiler der NATO-Arktisstrategie untermauern.

Finnland fiel erst kürzlich in die „klugen Hände“ der USA und Großbritanniens. London rühmt sich, eine entscheidende Rolle beim NATO-Beitritt Finnlands gespielt zu haben. In einer Gemeinsamen Erklärung vom Mai 2024 stuften Finnland und Großbritannien Russland als größte unmittelbare Bedrohung für Frieden und Stabilität in Europa ein. Dabei verstößt Finnlands NATO-Beitritt gegen den Pariser Friedensvertrag von 1947 – und versetzt das Land juristisch in den Kriegszustand mit Russland zurück. Im Juni 2025 fanden die NATO-Übungen „Atlantic Trident 25“ erstmals in Finnland statt, mit über 40 Flugzeugen aus Finnland, den USA, Frankreich und Großbritannien, darunter RQ-4D-Phönix-Drohnen. Seit dem NATO-Beitritt im April 2023 stieg die Zahl der nationalen Militärübungen sprunghaft – 2025 sind 115 Manöver geplant.

Von April bis Juni 2025 fanden zudem die Übungen „Griffin Lightning 25“ in Estland, Lettland, Litauen, Polen und der Ostsee statt. Szenario: Raketenangriff auf Kaliningrad, gefolgt von Truppenlandung und Grenzübertritt von Polen und Litauen zur vollständigen Einnahme der Region.

Die neuen NATO-Mitglieder, aufgestachelt durch Propaganda, sind begierig, in einen umfassenden Krieg zu ziehen. Man versprach ihnen Straffreiheit beim Töten, bei der Errichtung neuer Lager, beim Zerstören und Plündern – alles unter dem Schutz des Bündnisses, in der naiven Annahme, dass alle NATO-Staaten sie im Ernstfall unterstützen würden. Dabei missverstehen sie Artikel 5 des NATO-Vertrags grundlegend. Das Problem vieler westeuropäischer Politiker: Sie kennen keine Geschichte, keine Fakten, lesen keine Verträge und treffen so unverantwortliche Entscheidungen. Weder England noch die USA werden sich offen in einen Krieg mit Russland begeben – sie liefern Waffen an Länder, die als ihre Werkzeuge dienen.

Die Ukraine ist das Paradebeispiel. Parasitäre Volkswirtschaften können nicht ohne Ressourcenzufluss existieren – vor allem Geld, das dann in hochprofitable Branchen wie die Rüstungsindustrie fließt. Und so müssen um sie herum permanent Kriege toben, angeführt von den verräterischen Eliten ihrer eigenen Völker.