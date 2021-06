Großbritanniens ehemalige Premierministerin Theresa May entpuppt sich als Anti-Lockdown-Kriegerin: „Ich finde das unverständlich“

Die ehemalige britische Premierministerin Theresa May hat in diesem Monat die Corona-Politik der britischen Regierung scharf kritisiert. Sie wies darauf hin, dass mehr als ein Jahr nach dem Ausbruch nach Covid nicht mehr, sondern weniger möglich ist.

Obwohl mehr als die Hälfte der Erwachsenen geimpft ist, gibt es mehr Reisebeschränkungen als im letzten Jahr. „Im Jahr 2020 war ich im August in der Schweiz, im September in Südkorea, es gab keinen Impfstoff, man konnte reisen. Dieses Jahr gibt es einen Impfstoff, aber es ist nicht möglich zu reisen. Ich verstehe die Position der Regierung wirklich nicht.“

3 Dinge, über die die Regierung ehrlich sein muss

May sagte, es gebe eine Reihe von Dingen, über die die Regierung ehrlich sein müsse. „Erstens: Wir rotten Covid nicht aus. Es wird nie einen Zeitpunkt geben, an dem wir sagen können, dass es nie wieder einen Fall von Corona geben wird“, sagte sie.

„Zweitens: Varianten tauchen immer wieder auf. Jedes Jahr wird es neue Varianten geben. Wenn die Regierung die Position vertritt, dass wir erst wieder reisen können, wenn es keine neuen Varianten mehr auf der Welt gibt, können wir nie wieder ins Ausland reisen.“

Und drittens werden auch in Zukunft Menschen an Corona sterben, so wie in Großbritannien jedes Jahr 10’000 bis 20’000 Menschen an Grippe sterben.

„Ich finde es unverständlich, dass eines der am meisten geimpften Länder der Welt am wenigsten bereit ist, seinen Bürgern die Freiheiten zu geben, die jetzt die Impfungen bieten sollten“, so May abschließend.

Der Geograf und Redner Hans van Tellingen reagierte positiv auf den Auftritt der Ex-Premierministerin: „Theresa May entwickelt sich zu einer Anti-Blockade-Kämpferin. Rein aufgrund der Vernunft. Bravo!“