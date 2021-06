Traurige Schicksale von Kindern, die den Corona-Impfstoff von Pfizer erhalten haben. Eins davon sitzt nun im Rollstuhl und wird über eine Sonde ernährt.

U.S. Senator Ron Johnson hielt am Montag eine Pressekonferenz mit Menschen, die nach dem Corona-Impfstoff sehr schwere Nebenwirkungen erlitten. Die Gruppe möchte, dass die Menschen ihre Geschichten hören. Der Senator verteilte Dokumente über die Tausenden von Todesfällen und Hunderttausende von Fällen von Nebenwirkungen nach der Impfung in den Vereinigten Staaten.

Candace Hayden ist eines von sechs Opfern, die auf der Pressekonferenz in Milwaukee ihre Geschichte erzählten. „Wir wollen gehört und geglaubt werden“, sagte Hayden, die nach der Impfung von der Brust abwärts gelähmt ist und eine Parästhesie, eine Gefühlsstörung, hatte.

Andere konnten sich nicht mehr bewegen oder hatten starke Schmerzen. „Ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Beine und meine Blase“, sagte Brianne Dressen. „Ich dachte, ich würde sterben und nach einigen Monaten wollte ich sterben.“

„Am 14. Januar erhielt ich den Moderna-Impfstoff. Am nächsten Morgen wachte ich mit riesigen geschwollenen Lymphknoten am Hals auf“, sagte Sheryl Ruetgers.

Die Dentalhygienikerin Kristi Dobbs sagte, dass sie nach der Impfung zittrige Hände hatte und nicht weiß, ob sie jemals wieder zur Arbeit zurückkehren kann. „Ich fürchte, ich habe eine neurologische Störung, wie Parkinson“, sagte sie. Außerdem leidet sie unter Schmerzen, Parästhesien und Herzklopfen.

Berührend war der Moment, als der Mutter der 12-jährigen Maddie de Garay das Wort erteilt wurde. Ihre Tochter nahm letztes Jahr an der Impfstoffforschung von Pfizer teil. Jetzt sitzt sie im Rollstuhl und wird über eine Sonde ernährt. „In den letzten fünf Monaten ist Maddie neunmal in der Notaufnahme gelandet, dreimal ins Krankenhaus eingeliefert worden und hat zwei Monate im Krankenhaus verbracht“, sagte Stephanie de Garay.

Nach der Impfung hatte Maddie enorme Schmerzen in ihrem Bauch und in der Brust. Es fühlte sich an, „als würde ihr das Herz durch den Hals herausgerissen werden.