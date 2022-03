Großer Neustart: Institutionelle Anleger

Klaus Schwabs Großer Neustart wird von vielen auf die Aussage: Du wirst nichts besitzen, und Du wirst dabei glücklich sein (You will own nothing, and you will be happy). reduziert.

Sie mag eine sehr wichtige Aussage im Gesamtkontext für das Verständnis sein, aber dem muss sich die Frage anschließen, wer dann all die Dinge besitzen wird, die uns in der angedachten Shared Economy “vermietet” werden sollen.

Dabei begrenzt sich diese Frage nicht nur auf die Gegenstände, die einem zuerst einfallen wie Autos oder Konsumgüter. Vielmehr sind damit auch die Infrastruktur, Produktionsstätten und natürlich auch Immobilien gemeint.