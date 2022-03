Militärärztin sagt vor Gericht aus: Hochrangiges Kommando befahl ihr, über die erschreckenden Impfdaten zu schweigen

Eine Fliegerärztin der Armee sagte aus, dass ihr befohlen wurde, nicht über medizinische Daten des Militärs zu sprechen, als sie in einem Fall aussagte, in dem es um einen Navy-Kommandanten ging, der sich weigerte, eine COVID-Impfung zu erhalten.

Dr. Theresa Long sagte aus, dass COVID-Impfungen bei Militärangehörigen zu einer Demyelinisierung des zentralen Nervensystems führten, berichtete Liberty Counsel.

Sie traf diese Feststellung in Zusammenarbeit mit Dr. Pete Chambers, einem Chirurgen der Green Berets.

Sie kamen zu diesem Schluss, als sie die Defense Medical Epidemiology Database, das militärische Äquivalent des Vaccine Adverse Event Reporting System, das von den Centers for Disease Control and Prevention und der U.S. Food and Drug Administration betrieben wird, untersuchten.

Als Long, ein Oberstleutnant, während ihrer Aussage nach den Daten in der DMED gefragt wurde, antwortete sie: „Mir wurde befohlen, diese Frage nicht zu beantworten.“

„Von wem befohlen?“, fragte Richter Steven Merryday vom US-Bezirksgericht für den mittleren Bezirk von Florida, Abteilung Tampa.

Long sagte, sie sei von einem hochrangigen Kommando angewiesen worden, in ihrer Aussage keine militärischen Daten zu erwähnen.

Matt Staver von Liberty Counsel, der den umstrittenen Marinekommandanten vertritt, fragte daraufhin, ob die Daten wichtig und relevant seien.

„Ja“, sagte Long.

„Warum?“, fragte Staver.

Long brach fast in Tränen aus, berichtete Liberty Counsel. Sie sah den Richter an und sagte: „Ich habe so viele Soldaten, die durch diesen Impfstoff zerstört werden. Nicht ein einziges Mitglied meines Führungsstabes hat meine Bedenken mit mir besprochen“.

„Ich habe nichts zu gewinnen und alles zu verlieren, wenn ich darüber spreche“, fügte sie hinzu. „Ich habe kein Problem damit, denn ich sehe zu, wie Menschen völlig zerstört werden.“

Sie sagte, dass sie ständig von Personen kontaktiert wird, die durch die Spritzen verletzt wurden, „vor allem Piloten, und Piloten müssen einen der höchsten Fitnessstandards erfüllen.“

Sie sagte, dass der Druck, die Spritzen zu bekommen, zu mindestens zwei Selbstmorden geführt hat, von denen sie weiß. Die Soldaten sind verzweifelt und die Moral ist schlecht, sagte sie.

Chambers, ein 29-jähriger Veteran, Mitglied der texanischen Nationalgarde und Träger des Purple Heart, wurde beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Soldaten die Impfungen erhalten, und erfuhr, dass religiöse Ausnahmen verweigert werden.

„Soldaten werden es versuchen. Soldaten werden scheitern“, wurde Chambers laut einer Pressemitteilung des Liberty Counsel gesagt.

In seiner Aussage sagte Chambers, dass 75 bis 80 Prozent der Militärangehörigen COVID bekamen, obwohl sie zwei Impfungen erhalten hatten. Unter den Ungeimpften lag die Infektionsrate bei 15 Prozent.

Chambers musste seine Ruhestandspläne für 2023 auf Eis legen, weil er nach der Impfung eine Demyelinisierung seines zentralen Nervensystems entwickelte.

Dr. Stewart Tankersley, ein Fliegerarzt, der kürzlich als Oberst in den Ruhestand getreten ist, sagte aus, dass er so etwas wie die COVID-Situation noch nie erlebt habe: „Das Fehlen eines Dialogs und die Unterdrückung des wissenschaftlichen Dialogs“.

Die Impfungen waren nicht sicher und nicht wirksam. Zur sicheren Behandlung von COVID gehören Nasenspülungen und die Einnahme von Ivermectin, sagte er.

Tankersly zufolge verursachen die COVID-Spritzen Verletzungen aufgrund eines Lipid-Nanopartikels, der als Verabreichungssystem erforderlich ist, um zu verhindern, dass die RNA in den Spritzen schnell abgebaut wird. Die LNP-RNA-Kombination umgeht das körpereigene Immunsystem und verursacht Entzündungen. Das kann dazu führen, dass die natürliche Immunität des Körpers beeinträchtigt wird.

Die Aussagen der Ärzte kamen Anfang des Monats, bevor Richter Merryday einen Antrag des Verteidigungsministeriums auf Aussetzung einer einstweiligen Verfügung gegen die Entlassung des ungenannten Navy-Offiziers abwies, so Just the News.

In seiner Aussage widerlegte der Offizier die Behauptungen seines Vorgesetzten, eines Kommodore der Marine, dass die Ablehnung des COVID-Schusses durch den Kommandanten bedeute, dass sein Schiff handlungsunfähig sei und in seinem Hafen in Norfolk, Virginia, bleiben müsse, so eine Pressemitteilung von Liberty Counsel.

Der Kommodore machte widersprüchliche eidesstattliche Erklärungen bezüglich des Kommandanten, so Liberty Counsel.

Zunächst schwor der Kommodore, das Vertrauen in den Kommandanten verloren“ zu haben, weil er den Schuss nicht abgegeben hatte. Später schwor der Kommodore, dass die Nichtabgabe des COVID-Schusses nicht der Grund für den Vertrauensverlust war, sondern dass der Kommandeur sich „außerhalb des Gebiets“ befand – er nahm Urlaub, um seine Religionsfreiheit zu verteidigen. Der Urlaub war vom Kommodore bewilligt worden.

Eine weitere widersprüchliche Aussage des Kommodore war, dass sein „Vertrauensverlust“ bedeute, dass das Schiff des Kommandanten den Hafen nicht verlassen könne. Zum Zeitpunkt dieser Aussage befand sich das Schiff des Kommandanten jedoch bereits auf See und führte Übungen, Schulungen und Tests durch.

Wie die amerikanische Wirtschaft und andere Regierungsbehörden geht auch das Verteidigungsministerium kompromisslos mit den COVID-Schüssen um.

Inzwischen sind jedoch Millionen von Menschen nicht mehr blindgläubig gegenüber der experimentellen Impfbehandlung.

Zwar deuten die Daten darauf hin, dass die Impfung das Ausmaß der COVID-Symptome mildert, doch haben die törichten Einheitsdekrete der etablierten Organisationen die Gesundheit einiger Menschen und die allgemeine Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Gesundheitsbehörden gefährdet.

Wir beglückwünschen Richter Merryday zu den Fortschritten, die er in diesem Bereich erzielt hat. Und auf Oberstleutnant Long, der dem Druck auf ihre Aussage tapfer widerstanden hat.