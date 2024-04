Haben die Abriegelungen eine globale Revolte in Gang gesetzt?

Mein erster Artikel über die kommende Gegenreaktion – zugegebenermaßen sehr optimistisch – wurde am 24. April 2020 gedruckt. Nach einer sechswöchigen Sperre prophezeite ich voller Zuversicht eine politische Revolte, eine Bewegung gegen die Masken, eine breite Abneigung gegen die Eliten, eine Forderung nach Ablehnung der “sozialen Distanzierung” und des Streaming-only-Lebens sowie eine weitverbreitete Abneigung gegen alles und jeden.

Ich habe mich vier Jahre lang geirrt. Ich ging fälschlicherweise davon aus, dass die Gesellschaft noch funktionierte und unsere Eliten auf das offensichtliche Scheitern des gesamten Abschottungsplans reagieren würden. Ich nahm an, dass die Menschen klüger seien, als sie waren. Ich hatte auch keine Ahnung, wie verheerend die Folgen der Abriegelung sein würden: Verlust von Bildung, wirtschaftliches Chaos, Kulturschock, Demoralisierung und Vertrauensverlust in der gesamten Bevölkerung.

Die Kräfte, die diese düsteren Tage heraufbeschworen, reichten viel tiefer, als ich damals ahnte. Es war die bereitwillige Komplizenschaft der Technologie, der Medien, der Pharmaindustrie und des Verwaltungsstaates auf allen Ebenen der Gesellschaft.

Alles deutet darauf hin, dass es genau das werden sollte, was es wurde: nicht nur ein törichter Gebrauch der Macht im Gesundheitswesen, sondern ein “großer Reset” unseres Lebens. Die neu gewonnene Macht der herrschenden Klasse wurde nicht so leicht aufgegeben, und es dauerte viel länger, als ich erwartet hatte, bis die Menschen das Trauma abschüttelten.

Ist diese Gegenreaktion endlich da? Wenn ja, dann ist es höchste Zeit.

Es entsteht neue Literatur, die das alles dokumentiert.

Das neue Buch White Rural Rage: The Threat to American Democracy ist eine bösartig parteiische, histrionische und höchst ungenaue Darstellung, die fast alles falsch macht, bis auf eines: Weite Teile der Öffentlichkeit haben die Nase voll, nicht von der Demokratie, sondern von ihrem Gegenteil, der Hegemonie der herrschenden Klasse. Die Revolte ist weder rassistisch noch geografisch. Es geht nicht einmal um links oder rechts, Kategorien, die meist nur eine Ablenkung sind. Es handelt sich um eine Klassenrevolte, aber genauer gesagt um eine Revolte der Herrschenden gegen die Beherrschten.

Mit größerer Präzision erheben sich neue Stimmen, die einen “Stimmungswandel” in der Bevölkerung feststellen. Eine davon ist Elizabeth Nicksons Artikel “Strongholds Falling; Populists Seize the Culture”. Sie zitiert Bret Weinstein mit den Worten: “Die Lehren aus [C]ovid sind tiefgreifend. Die wichtigste Lektion von Covid ist, dass wir sie ausgetrickst haben, ohne das Spiel zu kennen, und ihr Narrativ zusammengebrochen ist … Die Revolution findet überall in den sozialen Netzwerken statt, vorwiegend in Videos. Und die Abscheu ist deutlich zu spüren.

Ein zweiter Artikel ist “Vibe Shift” von Santiago Pliego:

Der Vibe Shift, von dem ich spreche, ist das Aussprechen bisher unaussprechlicher Wahrheiten, das Wahrnehmen bisher unterdrückter Tatsachen. Ich spreche von dem Gefühl, das sich einstellt, wenn sich die Mauern der Propaganda und der Bürokratie zu bewegen beginnen; von dem deutlich sichtbaren Staub, der in die Luft gewirbelt wird, wenn Experten und Faktenprüfer darum kämpfen, an verfallenden Institutionen festzuhalten; von dem vorsichtigen, aber elektrischen Energieschub, wenn diktatorische Konstruktionen, die Innovation, Unternehmertum und Denken unterdrücken sollen, entlarvt oder gestürzt werden. Im Grunde ist der Vibe Shift eine Rückkehr zur Realität, ein Bekenntnis zur Realität, eine Ablehnung des Bürokratischen, des Feigen, des Schuldgefühls, eine Rückkehr zu Größe, Mut und freudigem Ehrgeiz.

Man möchte es wirklich glauben. Und so viel ist sicher wahr: Die Kampflinien sind in diesen Tagen unglaublich klar. Die Medien, die kritiklos die Linie des tiefen Staates wiedergeben, sind bekannt: Slate, Wired, Rolling Stone, Mother Jones, New Republic, New Yorker und so weiter, von der New York Times ganz zu schweigen. Was früher parteipolitische Medien mit bestimmten vorhersehbaren Vorurteilen waren, sind heute eher Sprachrohre der herrschenden Klasse, die genau vorschreiben, wie man zu denken hat, während sie abweichende Meinungen verteufeln.

Schließlich verteidigen all diese Institutionen, abgesehen vom offensichtlichen Fall der wissenschaftlichen Zeitschriften, immer noch die Abschottung und alles, was darauf folgte. Anstatt ihr Bedauern über ihre schlechten Modelle und unmoralischen Kontrollmittel auszudrücken, beharren sie darauf, das Richtige getan zu haben, ungeachtet des überall zu beobachtenden zivilisatorischen Gemetzels, und ignorieren den Zusammenhang zwischen der von ihnen vertretenen Politik und den schrecklichen Ergebnissen.

Anstatt zuzulassen, dass ihre Fehler ihr eigenes Weltbild verändern, haben sie ihr Weltbild so angepasst, dass sie es jederzeit abschalten können, wenn sie es für nötig halten. Mit dieser Sichtweise haben sie ein Politikverständnis geschaffen, das den Mächtigen gegenüber peinlich nachgiebig ist.

Der Liberalismus, der einst Autoritäten infrage stellte und Meinungsfreiheit forderte, scheint ausgestorben zu sein. Dieser transformierte und vereinnahmte Liberalismus fordert nun Gehorsam gegenüber der Autorität und verlangt weitere Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Heute kann jeder, der eine elementare Forderung nach normaler Freiheit erhebt – zu sprechen, seine medizinische Behandlung selbst zu wählen oder sich zu weigern, eine Maske zu tragen – zuverlässig damit rechnen, als “rechts” denunziert zu werden, auch wenn dies absolut keinen Sinn ergibt.

Die Verleumdungen, Ablehnungen und Denunziationen sind unkontrollierbar und unerträglich vorhersehbar geworden.

Das reicht, um einem den Kopf zu verdrehen. Was die Pandemieprotokolle selbst betrifft, so gab es keine Entschuldigung, sondern nur das Beharren darauf, dass sie in bester Absicht erlassen wurden und im Wesentlichen richtig sind. Die Weltgesundheitsorganisation will mehr Macht, ebenso wie die Centers for Disease Control and Prevention. Obwohl die Beweise für das Versagen der Pharmaindustrie täglich eintreffen, tun die großen Medien so, als sei alles in Ordnung, und entpuppen sich so als Sprachrohr des herrschenden Regimes.

Das Problem ist, dass große und unerträglich offensichtliche Versäumnisse nie zugegeben wurden. Institutionen und Personen, die nur absurde Lügen wiederholen, von denen jeder weiß, dass sie falsch sind, diskreditieren sich letztlich selbst.

Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung der Situation, in der wir uns heute befinden: Weite Teile der Elitenkultur sind mit einem beispiellosen Vertrauensverlust konfrontiert. Die Eliten haben die Lüge der Wahrheit und die Verschleierung der Transparenz vorgezogen.

Dies führt zu einem Rückgang des Datenverkehrs bei den traditionellen Medien, die sich so schnell wie möglich von ihren teuren Mitarbeitern trennen. Soziale Medien, die während der Blockaden eng mit der Regierung zusammenarbeiteten, verlieren an kulturellem Einfluss, während unzensierte Medien wie Elon Musks X an Aufmerksamkeit gewinnen. Disney leidet unter seiner Voreingenommenheit, während die Staaten neue Gesetze gegen die Politik und die Einmischung der WHO erlassen.

Manchmal kann diese ganze Revolte ziemlich unterhaltsam sein. Wenn die CDC oder die WHO ein Update zu X veröffentlicht und Kommentare zulässt, folgen Tausende Leserkommentare, die anprangern und sich darüber lustig machen, mit einer Flut von Kommentaren, die sagen: “Ich werde mich nicht fügen”.

DEI wird von den großen Unternehmen systematisch nicht mehr finanziert, während sich die Finanzinstitute gegen sie wenden. Tatsächlich ist die Kultur im Allgemeinen dazu übergegangen, DEI als sicheres Zeichen für Inkompetenz zu betrachten. Inzwischen hat sich die Hoffnung, dass Elektroautos die Verbrennungsmotoren ersetzen werden, zerschlagen, da der Markt für Elektroautos zusammengebrochen ist, ebenso wie die Nachfrage der Verbraucher nach falschem Fleisch, ganz zu schweigen vom Verzehr von Insekten.

Was die Politik betrifft, so scheint es, dass die Gegenreaktion populistischen Bewegungen auf der ganzen Welt Auftrieb gegeben hat. Wir sehen sie in den Bauernaufständen in Europa, in den Straßenprotesten in Brasilien gegen die gescheiterten Wahlen, in der weitverbreiteten Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik in Kanada und sogar in den Abwanderungstendenzen aus den blauen in die roten Staaten der USA. Die Regierung in D.C. arbeitet bereits daran, sich gegen einen möglichen unfreundlichen Präsidenten Trump oder RFK Jr. zu wappnen.

Es gibt also viele Anzeichen für einen Aufstand. Sie sind alle sehr ermutigend.

Was bedeutet das alles konkret? Wie wird es enden? Wie nimmt eine Revolte in einer industrialisierten Demokratie Gestalt an? Was ist der wahrscheinlichste Weg für einen langfristigen sozialen Wandel? Das sind berechtigte Fragen.

Seit Hunderten Jahren sind unsere besten politischen Philosophen der Meinung, dass kein System auf Dauer funktionieren kann, in dem eine große Mehrheit von einer winzigen Elite mit einem Klasseninteresse an Selbstbedienung auf Kosten der Allgemeinheit zwangsregiert wird.

Das scheint richtig zu sein. In den Tagen der Occupy-Wall-Street-Bewegung vor 15 Jahren sprachen die Demonstranten auf der Straße von den 1 Prozent gegen die 99 Prozent. Sie sprachen von denen, die das Geld in den Büros der Händler haben, im Gegensatz zu den Menschen auf der Straße und überall sonst.

Auch wenn diese Bewegung das Problem nicht in seiner ganzen Tragweite erkannt hat, so spricht die Intuition, auf die sie sich stützt, doch eine Wahrheit an. Eine derart unverhältnismäßige Verteilung von Macht und Reichtum ist auf gefährliche Weise unhaltbar. Eine Art Revolution droht. Das Rätsel ist, welche Form sie annehmen wird. Wir wissen es nicht, weil wir es noch nie erlebt haben.

In der Geschichte hat es noch nie eine hoch entwickelte Gesellschaft gegeben, die angeblich nach einem zivilisierten Kodex lebte und einen Umsturz erlebte, der die Herrscher auf allen Führungsebenen absetzte. Wir haben politische Reformbewegungen von oben nach unten erlebt, aber nichts, was einer wirklichen Revolution von unten nach oben, wie wir sie jetzt erleben, nahe käme.

Wir wissen oder glauben zu wissen, was in einer kleinen Diktatur oder in einer sozialistischen Gesellschaft des ehemaligen Sowjetblocks passiert. Die Regierung verliert ihre Legitimität, das Militär wechselt die Seiten, es kommt zu einem Volksaufstand, der überkocht, und die Regierungschefs fliehen. Oder sie verlieren einfach ihren Job und nehmen neue Positionen im zivilen Leben ein. Diese Revolutionen können gewaltsam oder friedlich sein, aber das Endergebnis ist das gleiche. Ein Regime ersetzt das andere.

Es ist schwer zu sagen, wie dies auf eine Gesellschaft zutrifft, die stark modernisiert ist und als nicht totalitär und sogar als mehr oder weniger rechtsstaatlich gilt. Wie kommt es in diesem Fall zu einer Revolution? Wie kann sich das Regime auf eine öffentliche Revolte gegen die Staatsführung vorbereiten, wie wir sie in den USA, in Großbritannien und in Europa erlebt haben?

Ja, es gibt die Wahl, wenn wir ihr vertrauen können. Aber auch hier gibt es Kandidaten, die nicht umsonst so heißen. Sie haben sich auf Politik spezialisiert, was nicht unbedingt bedeutet, dass sie das Richtige tun oder die Wünsche der Wähler widerspiegeln, die hinter ihnen stehen. Sie orientieren sich in erster Linie an ihren Geldgebern, wie wir seit Langem wissen. Die öffentliche Meinung kann wichtig sein, aber es gibt keinen Mechanismus, der einen reibungslosen Übergang von der öffentlichen Meinung zu politischen Ergebnissen garantiert.

Es gibt auch den Weg des industriellen Wandels, die Verlagerung von Ressourcen von alten zu neuen Standorten. Auf dem Markt der Ideen versagen die Verstärker der Regimepropaganda, aber wir beobachten auch die Reaktion: die Ausweitung der Zensur. Was in Brasilien mit der vollständigen Kriminalisierung der freien Meinungsäußerung geschieht, kann leicht auch in den USA passieren.

In den sozialen Medien ist es schwer zu sagen, wo wir wären, wenn Elon nicht Twitter übernommen hätte. Wir haben keine große Plattform, die die Kultur auf breiterer Ebene beeinflussen könnte. Und doch nehmen die Angriffe auf diese Plattform und andere Unternehmen, die Musk gehören, zu. Das ist ein Zeichen für einen viel größeren Umbruch, der darauf hindeutet, dass ein Wandel im Gange ist.

Aber wie lange dauert ein solcher Paradigmenwechsel? Thomas Kuhns Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen ist ein erfrischender Bericht darüber, wie eine Orthodoxie in eine andere übergeht, nicht durch das Auf und Ab von Beweisen und Belegen, sondern durch dramatische Paradigmenwechsel. Eine Fülle von Anomalien kann eine gängige Praxis völlig diskreditieren, aber sie macht sie nicht ungeschehen. Ego und institutionelle Trägheit halten das Problem so lange am Leben, bis seine prominentesten Vertreter in den Ruhestand gehen oder sterben und eine neue Elite mit anderen Ideen an ihre Stelle tritt.

Nach diesem Modell können wir davon ausgehen, dass es bis zu 70 Jahre dauern kann, bis eine gescheiterte Innovation in Wissenschaft, Politik oder Technologie endgültig verdrängt wird – so lange hat das sowjetische Experiment ungefähr gedauert. Das ist ein deprimierender Gedanke. Wenn das stimmt, haben wir noch mehr als 60 Jahre der Herrschaft von Managementprofis vor uns, die Abriegelungen, Schließungen, Schießbefehle, Volksverhetzung und Zensur verordnet haben.

Und doch sagen die Menschen, dass die Geschichte heute schneller voranschreitet als in der Vergangenheit. Wenn uns eine freiheitliche Zukunft erwartet, dann müssen wir diese Zukunft eher früher als später erleben, bevor es zu spät ist, etwas dagegen zu tun.

Vor etwa zehn Jahren wurde der Slogan populär: Die Revolution muss dezentralisiert und starke parallele Institutionen geschaffen werden. Es gibt keinen anderen Weg. Das intellektuelle Brettspiel ist vorbei. Es ist ein wirklicher Kampf um die Freiheit selbst. Es heißt: Widerstand und Wiederaufbau oder Untergang.