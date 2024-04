Von Lee Fang

Amerikanische Steuerzahler zahlen die Rechnung für ukrainische Nichtregierungsorganisationen, die Befürworter einer diplomatischen Lösung als “russische Desinformationsagenten” diffamieren.

Diese Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit RealClearInvestigations durchgeführt.

Der von den USA unterstützte Kampf der Ukraine gegen Russland findet nicht nur in den blutigen Schützengräben der Donbass-Region statt, sondern auch auf dem, was Militärplaner das kognitive Schlachtfeld nennen – um die Herzen und Köpfe zu gewinnen.

Eine weit verzweigte Konstellation von Medien, die mit erheblicher finanzieller Unterstützung und unter Anleitung der US-Regierung organisiert wurde, hat nicht nur versucht, der russischen Propaganda entgegenzuwirken, sondern auch strenge Zensurgesetze und die Schließung regimekritischer Medien unterstützt, eigene Desinformationen verbreitet und versucht, Kritiker des Krieges, darunter viele amerikanische Bürger, zum Schweigen zu bringen.

Der Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs, der Kommentator Tucker Carlson, der Journalist Glenn Greenwald und der Professor John Mearsheimer von der University of Chicago gehören zu den Kritikern auf der Linken wie auf der Rechten, die als Teil eines “Netzwerks russischer Propaganda” bezeichnet werden.

Die von den ukrainischen Beobachtergruppen ins Visier genommenen Personen sind jedoch kaum Kreml-Agenten. Sie haben lediglich die vorherrschenden Erzählungen über den Krieg heftig kritisiert.

Sachs ist ein hoch angesehener internationaler Entwicklungsexperte, der ukrainische Beamte verärgert hat, weil er wiederholt eine diplomatische Lösung für den aktuellen militärischen Konflikt gefordert hat. Im vergangenen November hielt er eine Rede vor den Vereinten Nationen, in der er zu einem Verhandlungsfrieden aufrief.

Mearsheimer hat viel über internationale Beziehungen geschrieben und ist ein Skeptiker der NATO-Erweiterung. Er sagte voraus, dass die westlichen Bemühungen um eine Militarisierung der Ukraine zu einer russischen Invasion führen würden.

Greenwald ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter unabhängiger Journalist, der nicht nur die Kriegsberichterstattung kritisiert hat, sondern auch die Dynamik der Medien, die Stimmen unterdrücken, die dem US-Narrativ zuwiderlaufen. “Was sie meinen, wenn sie die Zensur von ‘pro-russischer Propaganda’ fordern, ist alles, was die Rolle der USA und der EU im Ukraine-Krieg in Frage stellt oder von ihren Erzählungen abweicht”, hat Greenwald beobachtet.

Es gibt keine Beweise für eine Beeinflussung ihrer Standpunkte durch den Kreml, aber ihre Äußerungen allein genügen einem Netzwerk von US-gestützten ukrainischen Mediengruppen, um diese Experten als russische Propagandisten abzustempeln.

US-Steuergelder fließen in Medien wie die Neue Stimme der Ukraine, VoxUkraine, Detector Media, das Institute of Mass Information, die Public Broadcasting Company of Ukraine und viele andere. Ein Teil dieser Gelder stammt aus den 44,1 Milliarden Dollar an Auslandshilfe für die Ukraine, die für zivile Zwecke bestimmt sind. Während die Finanzierung offiziell als ehrgeiziges Programm zur Entwicklung hochwertiger unabhängiger Nachrichtensendungen, zur Bekämpfung des bösartigen russischen Einflusses und zur Modernisierung der archaischen Mediengesetze der Ukraine angepriesen wird, haben die neuen Websites in vielen Fällen aggressive Botschaften verbreitet, die von den traditionellen journalistischen Praktiken abweichen, um die offiziellen Positionen der ukrainischen Regierung zu fördern und ihre Kritiker zu delegitimieren.

VoxUkraine hat aufwändig produzierte Videos veröffentlicht, in denen die Glaubwürdigkeit amerikanischer Oppositionsstimmen, darunter Sachs, Mearsheimer und Greenwald, angegriffen wird. Detector Media, eine der einflussreichsten Medienbeobachtungsgruppen, produziert in ähnlicher Weise einen Strom sozialer Medien und Beiträge, die amerikanische Kritiker des Krieges als Teil einer russischen Desinformationsoperation brandmarken. Die Kanäle widmen sich auch innenpolitischen Auseinandersetzungen. In den Sendungen von Detector Media wurden Kritiker der Maßnahmen der ukrainischen Regierung zur Schließung von Medien der Opposition lächerlich gemacht.

Die von USAID finanzierten Gruppen haben es nicht nur auf regimekritische Stimmen abgesehen.

Im Februar ging Detector Media gegen die New York Times vor, die über Hunderte von Ukrainern berichtete, die während der Schlacht um Avdiivka gefangen genommen wurden oder vermisst werden. Die ukrainische Website zur Überprüfung der Fakten bot kaum eine Gegendarstellung. Detector Media zitierte lediglich einen Sprecher der ukrainischen Verteidigungskräfte, der die Geschichte der Times bestritt und sie als “Desinformation” bezeichnete. Die Neue Stimme der Ukraine zitierte einen ukrainischen Beamten, der die Geschichte der Times als “russische Psyop” bezeichnete, ein Begriff für psychologische Kriegsführung.

Im Gegensatz zu ähnlichen Medienentwicklungsprogrammen, die die Internationale Agentur für Internationale Entwicklung (USAID) im gesamten Nahen Osten durchgeführt hat, neigen ukrainische Medien dazu, viele englischsprachige Inhalte zu produzieren, die auf das amerikanische Publikum im eigenen Land zurückwirken und ausdrücklich auf den amerikanischen außenpolitischen Diskurs abzielen.

Die Neue Stimme der Ukraine wird mit Yahoo News syndiziert. VoxUkraine ist ein Fact-Checking-Partner von Meta, der dabei hilft, als “russische Desinformation” eingestufte Inhalte von Facebook, Instagram und WhatsApp zu entfernen. Detector Media hat in ähnlicher Weise ein Konsortium von gemeinnützigen Gruppen angeführt, die Druck auf Social-Media-Plattformen ausüben, um kritische Inhalte über die Ukraine zu entfernen.

Oben: VoxUkraine, eine von USAID finanzierte Gruppe, produzierte Videos und Angriffe, die Amerikaner wie den Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs als Agenten der Kreml-Propaganda verleumden. Sachs ist ein Befürworter der Lösung des Ukraine-Russland-Krieges durch Diplomatie.

“Es ist sinnvoller, sie auf Englisch zu halten, denn es passiert unter anderem, dass die Darstellung, die man in den westlichen Mainstream-Medien findet, als die offiziellen ukrainischen Stimmen bezeichnet wird”, sagte Nicolai N. Petro, Professor für russische und ukrainische Angelegenheiten an der Universität von Rhode Island.

“Diese werden dann zu den bekannten ukrainischen Stimmen, obwohl sie eigentlich nur ein Echo der Stimme sind, die wir in die Ukraine projizieren”, so Petro weiter.

Der Kongress prüft derzeit ein neues Zusatzfinanzierungspaket, das rund 60 Milliarden Dollar für den Krieg in der Ukraine vorsieht. Ein kleiner Teil des Nothilfepakets ist für die Fortsetzung der USAID-Programme im Land bestimmt.

Präsident Volodymyr Zelensky erklärte diese Woche in einem Interview mit Politico, die Gesetzgeber stünden dem Hilfspaket skeptisch gegenüber und stünden unter dem Einfluss der russischen Propaganda.

“Sie haben ihre Lobbys überall: in den Vereinigten Staaten, in den EU-Ländern, in Großbritannien, in Lateinamerika, in Afrika”, sagte Zelenskyy über den russischen Einfluss, ohne Namen zu nennen. “Wenn wir über den Kongress sprechen – ist Ihnen aufgefallen, wie sie mit der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten?”

Der ukrainische Präsident fügte hinzu, dass sich die pro-russischen Druckgruppen auf “bestimmte Mediengruppen, Bürger der Vereinigten Staaten” stützten.

Informationskontrolle ist eine zentrale Dynamik, die sich im Krieg zwischen der Ukraine und Russland abspielt. Die US-Medien haben ausführlich über die Bemühungen von Präsident Wladimir Putin berichtet, gegen kritische Nachrichtensender vorzugehen und neue strafrechtliche Sanktionen für die Veröffentlichung “falscher Informationen” über den Konflikt einzuführen. Viele unabhängige Sender in Russland wurden zur Schließung gezwungen, darunter auch der linke Radiosender Ekho Moskvy. Die russische Regierung hat auch russischsprachige Nachrichtenseiten mit Sitz im Westen blockiert und mindestens 22 Journalisten verhaftet, darunter Evan Gershkovich vom Wall Street Journal.

Weitaus weniger Aufmerksamkeit wurde jedoch dem harten Vorgehen der ukrainischen Regierung gegen unabhängige und oppositionelle Medien zuteil, das durch das von den USA unterstützte Netzwerk von Anti-Desinformationsgruppen gefördert wird. Auch wenn die Bemühungen Washingtons, Informationen im eigenen Land zu zensieren, mehr Beachtung finden, spiegelt die Unterstützung der ukrainischen Bemühungen die zunehmend globale Reichweite der Propagandawaffen der amerikanischen Regierung wider.

“Es herrscht ein Informationskrieg zwischen Russland und der Ukraine, und die Vereinigten Staaten sind keine unbeteiligte Partei – wir sind ein aktiver Teilnehmer”, sagte George Beebe, Direktor des Quincy Institute for Responsible Statecraft. “Die US-Regierung hat versucht, die Wahrnehmung zu beeinflussen, und es ist sehr schwierig, das, was für das ausländische Publikum bestimmt ist, von dem zu trennen, was in die Medien der Anglosphäre, wenn man es so nennen will, auch hier in den Vereinigten Staaten, durchsickert.

Der amerikanische Einfluss auf die ukrainische Medienlandschaft reicht bis zum Ende des Kalten Krieges zurück, hat sich jedoch in den letzten Jahren verstärkt. Seit dem Ausbruch des Krieges hat die USAID 175 nationale ukrainische Medieneinrichtungen unterstützt.

In den letzten zehn Jahren wurden die Bemühungen, gegen die Meinungsäußerung vorzugehen, zunehmend damit begründet, dass man die sozialen Medien vor Desinformation schützen wolle. Die USA halfen bei der Einrichtung neuer Denkfabriken und Medienbeobachtungsstellen und holten Kommunikationsspezialisten ins Land, um die Ukraine bei ihrem Vorgehen zu unterstützen. Nina Jankowicz, die polarisierende Beamtin, die von Präsident Biden zur Leiterin des Disinformation Governance Board des US-Heimatschutzministeriums ernannt wurde, um die Inhalte sozialer Medien zu überwachen, hat zuvor das ukrainische Außenministerium bei seiner Anti-Desinformationsarbeit beraten.

Als Antwort auf Fragen zu den von den USA unterstützten Anti-Desinformationsgruppen in der Ukraine, die Amerikaner ins Visier nehmen, gab das US-Außenministerium eine Erklärung ab, in der es Desinformation als “falsche oder irreführende Informationen definiert, die absichtlich mit der Absicht erstellt oder verbreitet werden, zu täuschen oder irrezuführen”. Es fügte hinzu: “Wir akzeptieren, dass es auch andere Interpretationen oder Definitionen geben kann, und wir zensieren oder zwingen unabhängige Organisationen nicht, unsere Definition zu übernehmen.

Die USA stellen zwar Mittel für glaubwürdige unabhängige Medienorganisationen zur Verfügung, um die Demokratien in den Ländern zu stärken, in denen wir weltweit tätig sind, aber wir kontrollieren nicht den redaktionellen Inhalt dieser Organisationen”, heißt es in der Erklärung.

Aus den Veröffentlichungen geht jedoch hervor, dass die US-Regierung und ihre Auftragnehmer, die mit der Reform der ukrainischen Institutionen betraut sind, die Agenda für die ukrainischen Medien direkt festgelegt haben. Unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor zwei Jahren verteilte die USAID Notfallzuschüsse an ihre Medienpartner, teilweise über das Zinc Network, ein in London ansässiges Unternehmen, das beschuldigt wurde, verdeckte PR-Kampagnen im Auftrag der britischen Regierung durchzuführen.

In der Beschreibung der Zuschüsse heißt es, dass die Gelder an das Zinc Network und Detector Media gingen, um die ukrainische Regierung bei der strategischen Kommunikation zu unterstützen und “die Informationsarbeit des Kremls zu untergraben”. Weit entfernt von einer unabhängigen Berichterstattung wurden die Empfänger in den Anweisungen aufgefordert, “schnelle, effektive PR und Medienarbeit” zu leisten. Neben der Bekämpfung russischer Desinformation sollte das Geld “die öffentliche Moral aufrechterhalten” und “die internationale Unterstützung für die Solidarität mit der Ukraine stärken”.

Oben: Die Open Information Partnership des Zinc Network koordiniert die Aktivitäten der von den NATO-Staaten, insbesondere den USA und dem Vereinigten Königreich, finanzierten Anti-Desinformations-Beobachter.

Im vergangenen September berichtete der Journalist Jack Poulson über einen durchgesickerten Bericht der Open Information Partnership des Zinc Network, die die Aktivitäten mehrerer von NATO-Mitgliedern unterstützter antirussischer Desinformationsorganisationen in ganz Europa, darunter auch Detector Media, koordiniert.

In dem ausführlichen Bericht wird Desinformation nicht nur als falscher oder irreführender Inhalt definiert, sondern auch als “nachprüfbare Informationen, die unausgewogen oder verzerrt sind, bestimmte Elemente verstärken oder übertreiben, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, oder die sich einer emotionalen oder aufrührerischen Sprache bedienen, um einen Effekt zu erzielen, der zu den bestehenden Narrativen, Zielen oder Aktivitäten des Kremls passt”.

Mit anderen Worten, sachliche Informationen mit einer emotionalen Sprache, die sich einfach mit allem überschneidet, was auch nur im Entferntesten mit russischen Ansichten zu tun hat, werden als Desinformation betrachtet, so das von den USA unterstützte Beratungsunternehmen, das die Bemühungen ukrainischer Denkfabriken und Medien lenkt.

Viele der in dem Bericht als russische Desinformation bezeichneten Darstellungen fallen unter diese vage Rubrik. Dazu gehören Behauptungen, die NATO benutze die Ukraine als Spielfigur in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland, und Befürchtungen, ukrainische Politiker seien korrupt.

Der Bericht beschuldigt außerdem viele britische und amerikanische Experten, die den Westen als gespalten, korrupt oder ruchlos darstellen”, als Teil des russischen Desinformationssystems. Das Dokument nennt die liberalen Journalisten Max Blumenthal und Ellie Cook von Newsweek sowie republikanische Persönlichkeiten wie den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy und den Kongressabgeordneten Andy Biggs aus Arizona als Stimmen, die in der russischen Propaganda und Desinformation auftauchen.

Der Bericht der Open Information Partnership schlägt neue Gesetze vor, um gegen “bösartige ausländische Akteure” vorzugehen, und fordert die europäischen Geheimdienste auf, “mehr zu tun” und einen “einheitlichen Ansatz” gegen die Gefahren der Desinformation zu verfolgen. Zinc Network reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Die ukrainische Regierung hat auch mit US-Regierungsbeamten und anderen zusammengearbeitet, um ihre amerikanischen Kritiker zu zensieren. Ein prominentes Beispiel ist Aaron Matė, ein unabhängiger Journalist, der die US-Politik gegenüber der Ukraine in anderen Medien kritisiert hat. Nach der russischen Invasion wurde Matė von Twitter, dem alten Eigentümer des Dienstes, zur Zensur aufgefordert, nachdem der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU), der ukrainische Geheimdienst, ihn auf eine Liste von Konten gesetzt hatte, die dem FBI übermittelt worden waren und die “vom SBU verdächtigt wurden, Angst und Desinformationen zu verbreiten”.

Nur wenige Monate nach der Anfrage in den sozialen Medien sprach Ross Burley, ein ehemaliger Beamter des Zinc Network und der Open Information Partnership, der jetzt für das Centre for Information Resilience arbeitet, offen über seinen Wunsch, Kritiker des Krieges, darunter auch Matė, zu zensieren. Burley, der laut einem inzwischen gelöschten Profil “mehrere Desinformationsprogramme der britischen Regierung entworfen, umgesetzt und geleitet hat”, sprach über den Aufstieg unabhängiger Medien, die der ukrainischen Regierung kritisch gegenüberstehen, und die westliche Unterstützung für einen Krieg, der das Land verwüstet hat. Er diskutierte den Konflikt auf dem Opinion Festival in Tallinn, Estland, im August 2022.

Burley sprach sich dafür aus, dass soziale Medienplattformen mehr “Verantwortung” dafür übernehmen müssten, welche Arten von Inhalten sie zulassen. “Ich habe sogar gesehen, dass Russell Brand, der eine riesige Fangemeinde auf YouTube hat, einen Journalisten namens Aaron Matė auf seinem Kanal interviewt hat”, sagte Burley, der hinzufügte, dass es “unglaublich unverantwortlich für YouTube und andere Social-Media-Unternehmen ist, diese Leute weiterhin zu beherbergen”.

Oben: Die National Endowment for Democracy (Nationale Stiftung für Demokratie) wirbt für den politischen Umbruch in der Ukraine zugunsten der NATO und verweist auf ihre langfristigen Investitionen in lokale Medien und den Journalismus.

Die von der US-Regierung unterstützten Organisationen haben auch versucht, Kritiker innerhalb der Ukraine zum Schweigen zu bringen. Vor dem Krieg, in einer der ersten umstrittenen Handlungen von Präsident Zelensky, um die politische Opposition zu unterdrücken, veranlasste er im Februar 2021 die Schließung der Fernsehkanäle 112, NewsOne und ZIK – Sender, die Viktor Medvedchuk und seinem Partner Taras Kozak gehören, ehemaligen Abgeordneten der Oppositionspartei des Lebens, einem Block, der gegen Zelensky ist – wegen angeblicher Kreml-Verbindungen.

“Bei den Sanktionen gegen die Fernsehsender von Herrn Medwedtschuk geht es überhaupt nicht um Medien- und Meinungsfreiheit”, sagte Mykhailo Podolyak, ein Berater von Zelenskys Stabschef. “Es geht nur um wirksame Gegenmaßnahmen gegen Fälschungen und ausländische Propaganda.”

Später im Jahr, im Dezember 2021, veröffentlichte der stellvertretende Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen eine Erklärung, in der er das ukrainische Vorgehen gegen Journalisten und friedliche Meinungsäußerung kritisierte. In dem Bericht wurde auf die Schließung oppositioneller Fernsehsender und anderer Medien hingewiesen.

Das von USAID finanzierte ukrainische Mediennetzwerk verteidigte jedoch umgehend die Regierung Zelenski. Die Entscheidung, die Sender zu schließen, sei “kein Angriff auf die Meinungsfreiheit”, da die Kanäle “die russische Aggression gegen die Ukraine mit Informationen unterstützten”, schrieb Detector Media.

Im Mai 2022 weitete die Zelenski-Regierung ihre Bemühungen zur Ächtung der politischen Opposition aus. Zelensky beantragte das Verbot von 11 politischen Parteien wegen angeblicher Verbindungen zu Russland. Die größte davon war Medwedtschuks Oppositionspartei des Lebens, die zuvor 44 Sitze in der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament, innehatte.

Später im Sommer wurden weitere Gesetzentwürfe zur Einschränkung der Medienrechte, die in der Vergangenheit wegen Bedenken hinsichtlich der bürgerlichen Freiheiten gescheitert waren, erneut in Betracht gezogen. Mykyta Poturayev, ein ukrainischer Abgeordneter und enger Verbündeter von Zelensky, brachte das Gesetz über die Medien erneut ein.

Das Gesetz enthält Bestimmungen zur Bestrafung von Hassreden und Desinformation sowie weitreichende Befugnisse zur Begrenzung bestimmter Formen der ausländischen Einflussnahme. Zu den umstrittensten Bestimmungen gehört die Befugnis eines von Zelensky und seinen Verbündeten kontrollierten Rates, Medien ohne Gerichtsbeschluss zu verbieten.

Bevor Zelensky das Gesetz im Dezember 2022 unterzeichnete, sprachen sich viele Journalisten gegen das Gesetz aus. Die Europäische Journalistenföderation und das Komitee zum Schutz von Journalisten prangerten das Gesetz als eine extreme Verletzung der journalistischen Freiheit an. Der ukrainische Journalistenverband bezeichnete das Gesetz als die “größte Bedrohung der Meinungsfreiheit in der Geschichte der unabhängigen Ukraine”.

Auch hier leisteten die von USAID finanzierten Mediengruppen entscheidende Unterstützung inmitten einer Verschärfung der journalistischen Freiheit. Der Vorstoß zur Unterstützung des Gesetzentwurfs wurde weitgehend von den von der US-Regierung unterstützten Denkfabriken und Medienunternehmen angeführt. Während die ukrainische Legislative vorankam, berichtete Detector Media über eine neue Erklärung ausgewählter Journalisten und gemeinnütziger Organisationen, die das umstrittene Gesetz unterstützten. In der Erklärung wird argumentiert, dass der von Zelensky eingesetzte Medienrat eine “unabhängige Regulierungsbehörde” sei, und die Verabschiedung des Gesetzes wird als Mittel zur Bekämpfung ausländischer Aggressionen angemahnt.

Die Erklärung wurde vom Ukrainischen Zentrum für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit organisiert. Im Jahr 2022 erhielt die Gruppe 76,67 % ihres Budgets von USAID, den Vertragspartnern von USAID und dem National Endowment for Democracy (NED), einer von der US-Regierung finanzierten gemeinnützigen Organisation, die in den 1980er Jahren aus der Central Intelligence Agency ausgegliedert wurde.

Zu den weiteren Unterzeichnern der Erklärung gehören das Laboratory of Digital Security und die Human Rights Platform, die beide von USAID finanziert werden, sowie Internews, ein in Kalifornien ansässiger Auftragnehmer von USAID, der einen Großteil der Medienarbeit der Agentur in der Ukraine verwaltet. Internews Ukraine, das unternehmenseigene ukrainische Medienunternehmen, unterzeichnete ebenfalls die Erklärung zur Unterstützung des Mediengesetzes.

Internews ist eine wichtige Säule des 35 Millionen Dollar schweren Medienprogramms von USAID für die Ukraine. Andere europäische Regierungen und private Geber, allen voran die Milliardäre Pierre Omidyar über das Omidyar Network und George Soros über die International Renaissance Foundation, haben das Netzwerk von Medien und Aktivisten finanziert, die mit den USAID-Gruppen zusammenarbeiten.

Offenlegungen deuten darauf hin, dass weitere zusätzliche Mittel an lokale ukrainische Medien geflossen sind. Im Jahr 2021, vor dem Einmarsch Russlands, erhielt Detector Media 35,1 % seines Budgets von fast 1 Million Dollar von Internews. Aus neuen Daten der Bundesregierung geht hervor, dass USAID Detector Media im vergangenen Jahr einen direkten Zuschuss von 2,5 Millionen Dollar gewährt hat.

In einem Bericht mit dem Titel “Long-Term Investments Pay Dividends in Ukraine” (Langfristige Investitionen zahlen sich in der Ukraine aus) stellte der NED fest, dass von den USA unterstützte Gruppen bei der Umgestaltung der Gesetze des Landes eine Schlüsselrolle gespielt haben. Der Bericht verweist auf eine Koalition von Nichtregierungsorganisationen unter der Leitung der Coalition Reanimation Package of Reforms, einer von USAID unterstützten Gruppe, die die Zivilgesellschaft mobilisiert hat, um sich für gesetzliche und legislative Änderungen einzusetzen. Die Gruppe war maßgeblich an der Verabschiedung des Mediengesetzes beteiligt. Die Gruppe begrüßte die Verabschiedung des Gesetzes und bezeichnete es als einen der wichtigsten Erfolge der während des Krieges durchgeführten Reformen.

Nach der Verabschiedung des Gesetzes griff Detector Media “pro-russische Telegrammkanäle” an, die “Fälschungen und Manipulationen” über das Gesetz verbreiteten. In einem von der Gruppe veröffentlichten Faktencheck wurde behauptet, dass das Gesetz “im Zusammenhang mit der europäischen Integration der Ukraine verabschiedet werden musste”. Behauptungen, das Gesetz führe autoritäre Formen der Zensur ein, wurde entgegengehalten, dass “Medienschaffende und Mitglieder der Öffentlichkeit an der Entwicklung des Gesetzes beteiligt waren”.

NED, der ehemalige Arm der CIA, hat die Bemühungen um die Verabschiedung des Mediengesetzes öffentlich für seine Arbeit bei der Umgestaltung der ukrainischen Medienlandschaft gelobt. In einem Bericht, der in Zusammenarbeit mit Detector Media verfasst wurde, erörtert die Gruppe das Gesetz im Hinblick auf die Unterstützung der Bemühungen, “den ukrainischen Informationsraum von schädlicher russischer Propaganda zu befreien”. Der Bericht nimmt einige journalistische Kritik an dem Vorschlag zur Kenntnis und kommt zu dem Schluss, dass er “von der Mehrheit der medienbezogenen zivilgesellschaftlichen Organisationen und internationalen Geldgebern unterstützt wird, da er die demokratische Rechenschaftspflicht im Informationsraum ausweitet”.

In den Behauptungen von NED und Detector Media über die weit verbreitete Unterstützung des Gesetzes durch die Medien wird ihre eigene zentrale Rolle und die anderer von USAID unterstützter Gruppen nicht erwähnt.

Oben: Samantha Power, die Verwalterin von USAID, wurde am 20. Juli 2023 von der Öffentlichen Rundfunkanstalt der Ukraine, auch bekannt als Suspilne, ukrainisch für “Öffentlich”, interviewt. Suspilne hat in den letzten zehn Jahren erhebliche Mittel von USAID erhalten.

Mitten in den ersten Monaten der russischen Invasion akzeptierten viele in der Ukraine bereitwillig die Notwendigkeit eines staatlichen Notstands. Die ukrainische Regierung fasste die wichtigsten Fernsehsender zu einer einzigen landesweiten Sendung “Vereinigte Nachrichten” zusammen, die bis heute fortbesteht. Viele Journalisten stellten ihre kritische Berichterstattung über die ukrainische Regierung freiwillig ein, um sich auf die Berichterstattung über die russische Invasion zu konzentrieren.

Jetzt, mehr als zwei Jahre nach Beginn des Konflikts, stehen die Journalisten vor neuen Schwierigkeiten bei der Berichterstattung über Routinethemen. Journalisten, die sich kritisch mit der Regierung auseinandersetzen, sind Einschüchterungen und Drohungen ausgesetzt.

Die Columbia Journalism Review hat über die prekäre Lage unabhängiger Journalisten in der heutigen Ukraine berichtet. Im Januar drangen zwei Schläger in das Haus von Yuriy Nikolov ein, einem prominenten Enthüllungsjournalisten, der Skandale im Zusammenhang mit Militär-Catering-Verträgen aufgedeckt hat. Die Männer versuchten, Nikolovs Tür aufzubrechen, und beschimpften ihn nach Angaben seiner Mutter, die zu Hause war, als “Provokateur” und “Verräter”.

Im selben Monat veröffentlichte ein anonymes Video Videos von versteckten Kameras, die Journalisten von Bihus.Info – einem lokalen Medienunternehmen, das ausführlich über die Korruption der ukrainischen Regierung berichtet hat – beim privaten Konsum illegaler Drogen zeigen. Denys Bihus, der Leiter der Website, hat über die Beteiligung des ukrainischen Geheimdienstes an der Überwachung und Einschüchterung seines Medienunternehmens berichtet.

Anatoly Shariy, ein umstrittener ukrainischer Blogger, der wegen wiederholter Todesdrohungen im Exil lebt, ist wiederholt mit dem USAID-Mediennetzwerk aneinandergeraten. Shariy ist bekannt für seine scharfe Kritik an der Maidan-Revolution von 2014, die den prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch stürzte und die Ukraine auf den Weg der Annäherung an die NATO brachte. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat ihn wegen angeblicher ethnischer Verunglimpfungen der Menschen in der westlichen Region der Ukraine des “Hochverrats” beschuldigt.

Im Juli 2023 fügte die Behörde neue Anschuldigungen hinzu und behauptete, Shariy habe inszenierte Videos von ukrainischen Gefangenen verbreitet, die von russischen Streitkräften festgehalten wurden. Der SBU hat versucht, Shariy auszuliefern, der sich von den Niederlanden nach Spanien und Berichten zufolge nach Italien begeben hat, um Asyl zu beantragen.

Die Online-Berichterstattung in englischer Sprache wird jedoch von den USAID-Medien dominiert. Eine Suche nach Shariys Namen ergibt ein halbes Dutzend Artikel von VoxUkraine, Detector Media, dem Institute of Mass Information und der New Voice of Ukraine. In den Artikeln wird Shariy als pro-russischer Propagandist und Krimineller bezeichnet, der sich einer Reihe von Straftaten im Zusammenhang mit Sprache schuldig gemacht hat.

“In seinen Telegrammposts versucht Shariy zu betonen, dass Russland geeinter und stärker ist als die Ukraine”, so Detector Media. “Er lehnt den Abbruch jeglicher Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland ab. Selbst angesichts erwiesener russischer Lügen und Beweise für deren Verbrechen fährt Shariy fort, russlandfreundliche Narrative zu verbreiten und Desinformationen zu verbreiten.”

Der Artikel von Detector Media bietet wenig Substanz in Bezug auf illegale Handlungen, die über Shariys Ansichten hinausgehen. Aber die Äußerung von Standpunkten, die der Politik der Ukraine und der NATO in Bezug auf den Krieg zuwiderlaufen, reicht aus, um eine Person zum Staatsfeind zu machen.