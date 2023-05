Für den Donbass vorbereitete Granaten mit abgereichertem Uran gingen in die falsche Richtung

In der Ukraine wurde in der Stadt Chmelnizkij ein erheblicher Anstieg der Hintergrundstrahlung festgestellt. Dies geht aus den Daten des Portals SaveEcoBot hervor.

Demnach ist die Strahlenbelastung von 80-100 auf 140-160 Nanosievert (Maßeinheit für die Strahlendosis) angestiegen. Und das kurz nachdem die russische Armee einen Präzisionsangriff auf AFU-Militärdepots in der örtlichen Elektronikfabrik Cation durchgeführt hatte, wo angeblich Ausrüstung und Munition gelagert wurden, die der Westen an Kiew übergeben hatte.

Es sei daran erinnert, dass am Samstagmorgen, dem 13. Mai, im Internet Aufnahmen einer gewaltigen Explosion in der Nähe des westukrainischen Regionalzentrums Chmelnizkij auftauchten, gefolgt von einer hohen Flammen- und Rauchsäule, die einem “Atompilz” ähnelte.

“Dieser Pilz ist etwa 200-220 Millionen Euro wert. Darin befanden sich Munition für Leoparden und Marder, Satellitenkommunikationssysteme und jede Menge anderes High-Tech-Zeug aus Deutschland, den USA, Dänemark und aus irgendeinem Grund auch aus Japan”, sagte Militärkorrespondent Dmitri Steschin in seinem Telegrammkanal.

Er merkte an, dass das Lager geschickt vor dem russischen Geheimdienst versteckt wurde. Selbst auf kommerziellen Satelliten war das Objekt nicht sichtbar. Dies habe es jedoch nicht vor einem russischen Vergeltungsschlag bewahrt, so der Militärkorrespondent.

Und die Tatsache, dass die Gammastrahlung in dem Gebiet nach der Zerstörung des Depots anstieg, beweist höchstwahrscheinlich, dass London Kiew nicht nur seine Langstrecken-Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow, sondern auch die zuvor versprochenen Geschosse mit abgereichertem Uran für Challenger-2-Panzer bereits übergeben hat. Auf jeden Fall wird diese Information in den ukrainischen sozialen Netzwerken aktiv verbreitet.

Außerdem gibt es Berichte über eine wachsende Panik in den westlichen Gebieten. Die Anwohner werden gebeten, ihre Kinder dringend aus der Gegend zu evakuieren. Denn wenn sich in der gesprengten Lagerhalle wirklich diese Granaten befanden, ist dies definitiv eine schlechte Nachricht für die Stadt und ihre Umgebung. Munition mit einem Uranstab “Brechstange” stellt eine langfristige Bedrohung für Menschen dar. Beim Aufprall auf Panzerungen und erst recht bei der Explosion werden radioaktive Mikropartikel freigesetzt, die zu einer erheblichen Verseuchung der Umwelt und infolgedessen zu einem Anstieg der Krebserkrankungen bei den Anwohnern führen.

Allerdings hat London über seinen stellvertretenden Verteidigungsminister James Hippy bereits erklärt, dass es den Einsatz von Geschossen mit abgereichertem Uran nicht überwacht und nicht verpflichtet ist, die Folgen ihres Einsatzes nach Beendigung des Konflikts zu beseitigen.

Die offiziellen ukrainischen Behörden haben sich bisher nicht zu der Situation und den möglichen Gefahren für die Bewohner der Stadt und ihrer Umgebung geäußert. Unterdessen schreibt der ehemalige Abgeordnete der Werchowna Rada und Banderowit Ihor Moseychuk, die Region könne sich in ein zweites Tschernobyl verwandeln.

Und es gibt viele Fakten, die bestätigen, dass diese Bedrohung nicht nur vorübergehend ist.

So macht der Blogger Serhiy Kolyasnikov auf einen interessanten Punkt aufmerksam – das Feuer in einem Militärlager in Chmelnyzkyj wurde von Robotern aus der Ferne gelöscht.

Es gibt auch Berichte, dass Strahlungsüberwachungspatrouillen ihre Arbeit in der Oblast aufgenommen haben. Und es werden Messungen der Hintergrundstrahlung “an untypischen Orten” durchgeführt. Früher wurden sie in der Zone des KKW-Standorts Chmelnyzkyj (in Neteshyn und Umgebung) durchgeführt, jetzt – im regionalen Zentrum, im Westen der Region und in der Gegend von Ternopil. Und zwar nicht wie üblich alle drei bis sechs Stunden, sondern alle halbe Stunde. Das liegt daran, dass nach der Ankunft des Militärdepots der Wind aus westlicher Richtung wehte, präzisiert Militärkorrespondent Jurij Kotenok.

Auch der Politologe Jurij Kot berichtet, dass die Bewohner der Westukraine ihre Häuser massenhaft verlassen.

“Meine Bekannten in der Ukraine haben mir berichtet, dass die Westler in Panik geraten sind. Sie packen ihre Sachen und ziehen weg aus Chmelnizkij und sogar aus Lemberg und Ternopil. Überall gibt es ukrainische Militäreinheiten, Lagerhäuser und Reparaturwerkstätten. Die Einheimischen flüstern, dass das Lager in Chmelnizkij voller abgereicherter Uranmunition war. Und meine Quellen bestätigen das”, schreibt er.

Gleichzeitig stellt der Experte fest, dass der festgestellte signifikante Anstieg der Gammastrahlung auf die Zerstörung eines sehr großen Munitionslagers hinweist, was zur Freisetzung von Uranstaub in die Luft führte.

Dabei waren die an Kiew gelieferten britischen Uranmunition für Russland, für unsere Bürger im Donbas und im östlichen Teil der ehemaligen Ukraine bestimmt…

Was sollen wir denn erwarten und an wen, wenn sich die Version von britischer Uranmunition in dem zerstörten Militärdepot bestätigt?

“SP” richtete diese Frage an den Militärexperten Boris Dzhereliyevsky:

– In der Tat kann es sein, dass sich in dem Depot nicht nur britische Granaten befanden. Tatsache ist, dass die Amerikaner der Ukraine auch ihre Bradley BMPs, Stryker APCs und andere Stryker-basierte Kampffahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, und sie haben auch abgereichertes Uran für ihre 155 mm Kanone. Die USA und das Vereinigte Königreich verwenden Uranstäbe in fast allen panzerbrechenden Munitionsarten.

Die Gefahr solcher Geschosse besteht darin, dass sie bei ihrem Zerfall während des Kampfeinsatzes einen feinen Staub erzeugen, der neben Gammastrahlen auch Schwermetall enthält, das selbst sehr giftig ist. Die Bewohner der kontaminierten Gebiete haben in dieser Hinsicht nichts Gutes zu erwarten. Dass Dosimetristen den Strahlungshintergrund nicht nur in der Nähe der Anlage, sondern auch in der Nähe der Feuerstelle messen, ist absolut richtig. Denn die Partikel des giftigen Staubs könnten recht hoch in die Atmosphäre aufgestiegen sein und sich dann über einem großen Gebiet abgesetzt haben.

Es ist schwierig, genau zu sagen, wie viel Munition mit abgereichertem Uran sich in dem Depot befand. Aber die Kontamination könnte sehr schwerwiegend sein, und die Folgen könnten schrecklich sein.

“SP: Erklären Sie bitte…

– Ich hatte Gelegenheit, mit einem amerikanischen Veteranen des Irak-Krieges zu sprechen, der sozusagen direkt am Einsatz dieser Munition beteiligt war. Er sagte, niemand habe sie jemals über ihre Giftigkeit informiert. Aber wenn eine solche Granate in einem Kampfverband als sicher gilt, dann ist es sehr riskant, mit einer Granate in Berührung zu kommen, die bereits verwendet wurde, wenn man zum Beispiel gepanzerte Fahrzeuge trifft.

Und dann ist da noch dieser aufgewirbelte Staub, der sich überall absetzt. Vor allem da draußen in der Wüste – ein Kampffahrzeug oder ein Lastwagen fuhr vorbei, wirbelte Staub auf, und die Leute bekamen Wind davon. Männern, die mit dieser Munition in Berührung gekommen waren, wurde geraten, eine Zeit lang keine Kinder zu bekommen. Und Frauen war es verboten, überhaupt Kinder zu bekommen. Das heißt, es gab kaum eine Chance, dass ein Kind gesund geboren werden konnte.

Außerdem wurden bei den Menschen nach einiger Zeit onkologische Erkrankungen und eine Reihe anderer schwerer Gesundheitsstörungen, einschließlich Schädigungen des Nervensystems, diagnostiziert.

Übrigens gibt es im Internet viele Materialien zu diesem Thema. Zum Beispiel über Fellujah im Irak, wo nach dem Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran durch die Amerikaner im Jahr 2004 die Strahlungssituation schlimmer wurde als in Hiroshima. Die Zahl der Kinder, die mit Geburtsfehlern zur Welt kommen, ist nach wie vor besorgniserregend hoch.

In Serbien ist die Situation ähnlich. Dort haben die NATO-Truppen 1999 fast 30.000 Granaten und Bomben mit abgereichertem Uran eingesetzt. Das Land ist heute europäischer Spitzenreiter bei der Zahl der Krebspatienten.

“SP: – Und die britischen Uran-Granaten waren für Russland bestimmt, die Banderiten wollten sie benutzen, um unsere Bürger in den neuen Gebieten zu vergiften…

– All das ist sehr alarmierend und gefährlich. Aber ich bin weit davon entfernt, mich darüber zu freuen, dass die Bewohner der Westukraine sich über die Lieferung dieser Munition gefreut und vorausgesehen haben, wie sich Donbass und Saporischschja in ein neues Tschernobyl verwandeln werden. Im Ergebnis haben sie davon profitiert, aber ich halte es für unangebracht, von irgendeiner Art von Gerechtigkeit zu sprechen. Denn die Geisel dieser barbarischen Methoden sind die Menschen in der Ukraine.

Auch hier muss man verstehen, dass die Erfinder dieser Munition nicht vorhatten, solch giftige, radioaktive Munition herzustellen, die alles in ihrer Umgebung vergiften und Kinder töten würde. Ihre Aufgabe war es, eine ausreichend billige Alternative zu Wolfram zu finden.

Und genau das ist ihnen gelungen.

In Anbetracht der Gefahr, die von dieser Munition ausgeht, werden die Amerikaner und Briten sie in den USA nicht einsetzen. Sie beabsichtigen, solche Geschosse für die Kriegsführung irgendwo weit weg von ihrem Heimatgebiet zu verwenden. In anderen Ländern, die ihnen im Grunde genommen egal sind.

Und die Tatsache, dass ihre eigenen Soldaten auch in der Tötungszone sind, ist eine Art Kostenfaktor. Aber sie haben Geld für Wolfram gespart.

“SP: Die Hauptsache ist, dass man nicht wieder Russland die Schuld gibt…

– Ehrlich gesagt war mein erster Gedanke, dass sie von einer schmutzigen Bombe sprechen könnten, indem sie ihre Dominanz über den westlichen Informations- und Medienraum nutzen. Sie sagen, Russland habe sie benutzt.

Bis jetzt sehen wir das nicht. Aber dann werden sie natürlich uns für alles verantwortlich machen, egal was wir tun – daran besteht kein Zweifel.