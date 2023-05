Selenski, der mit der Orthodoxen Kirche im Krieg ist, genießt eine symbolische Unterhaltung mit Papst Franziskus

Kein gutes Bild für den Papst. Auch wenn der Papst kein ungebildeter Mann ist, der die Geschichte nicht kennt. Hier trifft er sich mit dem jüdischen Präsidenten der Ukraine, der auf seine Sweatshirt Nazi-Symbole präsentiert. Die westliche Verdrehung behauptet, dass die politischen Führer der Ukraine nicht die Nazi-Vergangenheit umarmen, weil Selenski ein Jude ist und Juden die Nazis hassen, stimmt’s? Nicht unbedingt.

969, an diese Zahl sollte man denken. Es ist fast 1000 Jahre her, dass sich das Christentum in die Orthodoxe Kirche und die Römisch Katholische Kirche gespalten hat. Westliche Quellen bemühen sich sehr, den Eindruck zu erwecken, dass es sich bei der Spaltung zwischen diesen beiden christlichen Kirchen um einen geringfügigen Streit über die Theologie handelt. Die Beschreibung in der Wikipedia ist ein Paradebeispiel für diese Täuschung:

Die katholische Kirche und die orthodoxe Ostkirche befinden sich seit dem Ost-West-Schisma von 1054 in einem offiziellen Schisma zueinander. Dieses Schisma wurde durch historische und sprachliche Unterschiede und die daraus resultierenden theologischen Differenzen zwischen der westlichen und der östlichen Kirche verursacht.

Die wichtigsten theologischen Differenzen mit der katholischen Kirche sind der päpstliche Primat und die Filioque-Klausel. Im Bereich der Spiritualität wird die Haltbarkeit der neopalamistischen Essenz-Energie-Unterscheidung und der erfahrungsmäßigen Vision Gottes, wie sie in Theoria und Theosis erreicht wird, aktiv diskutiert.

Die wahre Geschichte ist eine ganz andere. Innerhalb von 200 Jahren nach dem Schisma plünderten katholische Kreuzritter Konstantinopel (das heutige Istanbul), ermordeten orthodoxe Christen und plünderten deren Kirchen:

Im April 1204 eroberten und plünderten katholische Kreuzfahrerheere Konstantinopel, die damalige Hauptstadt des Byzantinischen Reiches und Sitz der orthodoxen Ostkirche. Nach der Plünderung der Stadt wurden die meisten Gebiete des Byzantinischen Reiches unter den Kreuzrittern aufgeteilt. Die Plünderung von Konstantinopel war ein wichtiger Wendepunkt in der mittelalterlichen Geschichte. Die Entscheidung der Kreuzritter, die größte christliche Stadt der Welt anzugreifen, war beispiellos und sofort umstritten. Berichte über die Plünderungen und die Brutalität der Kreuzfahrer schockierten und entsetzten die orthodoxe Welt; das byzantinische Reich wurde viel ärmer und kleiner und war letztlich weniger in der Lage, sich gegen die nachfolgenden seldschukischen und osmanischen Eroberungen zu verteidigen; die Aktionen der Kreuzfahrer beschleunigten somit unmittelbar den Zusammenbruch des Christentums im Osten und trugen langfristig zur späteren osmanischen Eroberung bei.

Hier sind wir nun, 819 Jahre später, und der Papst empfängt Selenski als Ehrengast, während Selenskis Regierung einen breit angelegten Angriff auf die Priester und Bischöfe der orthodoxen Gemeinschaft in der Ukraine und ihre Kirchen und Klöster gestartet hat.

Selenski, der Führer der ehemals christlich-orthodoxen Nation, begibt sich in den Vatikan, um sich vor dem Papst zu verbeugen und ihn um seine Unterstützung und weltweite Anerkennung zu bitten.

Sein Besuch im Vatikan ist wahrscheinlich die beleidigendste Geste, die er dem ukrainischen Volk inmitten seiner beispiellosen und mörderischen Verfolgung der orthodoxen Kirche jemals hat antun können.

Das Beste an der ganzen Sache ist, dass Selenski während seines Besuchs in Italien einen Pullover mit dem OUN-Emblem der Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Organization_of_Ukrainian_Nationalists ) trägt, nur um es allen unter die Nase zu reiben, während er Geld fordert.

Selenski hätte den Anstand haben können, einen Anzug mit der blau-gelben ukrainischen Flagge zu tragen. Aber die kleine Koksbirne hat keinen Anstand. Er ist ein geldgieriges Werkzeug wirklich böser Menschen, das unnötigerweise das Leben von mehr als 200.000 Menschen opfert, während er seine eigenen Kassen mit den Dollars der US-Steuerzahler füllt. Die Mächte, die hinter Selenski stehen, diejenigen, die ihm geholfen haben, die Präsidentschaft zu gewinnen, weil er fälschlicherweise versprochen hat, den Bürgerkrieg im Donbass zu beenden, sind ganz zufrieden damit, Selenskis jüdisches Erbe als Rauchvorhang zu benutzen, um Juden auf der ganzen Welt davon zu überzeugen, dass der kleine Komiker nicht mit Neonazis im Bett liegt. Aber das ist eine große Lüge. Sogar NBC News räumt ein, dass es in der ukrainischen Regierung und im Militär eine üble Naziunterströmung gibt.

Eine weitere bedrohliche Entwicklung ist, dass die Ukraine in den letzten Jahren eine Fülle von Statuen zu Ehren ukrainischer Nationalisten errichtet hat, deren Vermächtnis durch ihre unbestreitbare Vergangenheit als Nazi-Vertreter befleckt ist. Die Zeitung Forward hat einige dieser bedauernswerten Persönlichkeiten katalogisiert, darunter Stepan Bandera, Führer der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), dessen Anhänger als lokale Milizionäre für die SS und die deutsche Armee tätig waren. „In der Ukraine gibt es mehrere Dutzend Denkmäler und Dutzende von Straßennamen, die diesen Nazi-Kollaborateur verherrlichen – genug, um zwei separate Wikipedia-Seiten zu füllen“, schrieb der Forward.

Selenski ist leider nicht der erste Jude, der mit den Nazis kollaborierte. Chaim Rumkowsky ist ein besonders berüchtigtes, abscheuliches Beispiel:

Chaim Mordechaj Rumkowski (27. Februar 1877 – 28. August 1944) war der von Nazideutschland während der deutschen Besetzung Polens eingesetzte Leiter des jüdischen Ältestenrats im Ghetto Łódź.

Rumkowski erlangte viel Macht, indem er das Ghetto in einen Industriestandort umwandelte, der Kriegsgüter für die Wehrmacht herstellte, in dem Irrglauben, dass Produktivität der Schlüssel zum jüdischen Überleben nach dem Holocaust sei. Die Deutschen lösten das Ghetto 1944 auf. Alle verbliebenen Gefangenen wurden nach den militärischen Niederlagen an der Ostfront in Todeslager geschickt.

Als Vorsitzender des Judenrats ist Rumkowski für seine Rede „Gebt mir eure Kinder“ bekannt, die er zu einem Zeitpunkt hielt, als die Deutschen von ihm die Zustimmung zur Deportation von 20.000 Kindern in das Vernichtungslager Chełmno verlangten. Im August 1944 schlossen sich Rumkowski und seine Familie dem letzten Transport nach Auschwitz an und wurden dort am 28. August 1944 von jüdischen Sonderkommando-Insassen ermordet, die ihn aus Rache für seine Rolle im Holocaust zu Tode prügelten. Diese Schilderung seiner letzten Momente wird durch Zeugenaussagen in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen bestätigt.

Neben seiner engen Zusammenarbeit mit den Nais wird Rumkowski von Überlebenden des Ghettos beschuldigt, junge Frauen, die für ihn im Judenrat arbeiteten, sexuell missbraucht zu haben. Es bleibt abzuwarten, ob Selenski ein ähnliches Schicksal ereilt. Wenigstens wird Selenski nicht beschuldigt, junge Mädchen und Jungen belästigt zu haben. Das war der Modus Operandi der katholischen Kirche seit mehr als einem Jahrhundert. Es ist erwähnenswert, dass die östlichen orthodoxen Kirchen keine Geschichte der Pädophilie und deren Vertuschung haben, im Gegensatz zu ihren Pendants in Rom. Dies ist wahrscheinlich eine Folge der Orthodoxen Politik, die es Priestern erlaubt, zu heiraten und Kinder zu haben.

Das Schweigen des Papstes zu den religiösen Verfolgungen in der Ukraine ist ein weiterer schwarzer Fleck auf seinem geschmacklosen Vermächtnis. Anstatt Selenski für die Verfolgung der Othodoxen Christen zur Rechenschaft zu ziehen, hat Papst Franziskus beschlossen, Reiseleiter zu spielen. Eine groteske Farce.

Anm.d.Ü.: Ein kleines Detail am Rande: Beim Gruppenfoto mit den Ukroschweinen versteckt der falsche Papst sein Kreuz unter seiner Bauchschärpe.