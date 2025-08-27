Halbzeit für Argentinien unter Milei – Rezession, Deindustrialisierung, Arbeitslosigkeit und Armut

Javier Milei (La Libertad Avanza/LLA) ist seit dem 10. Dezember 2023 Präsident Argentiniens und ist ungefähr bei der Hälfte seiner Amtszeit. Als Präsident und vermeintlicher Revoluzzer erfreut sich Milei (LLA) zunehmender Beliebtheit. Anstatt vollmundiger Reden von ihm sollte die bisherige Entwicklung Argentiniens hierbei jedoch als Bewertungsgrundlage dienen. Nach etwa zwei Jahren Regierungszeit, aktuellen Zahlen und mehreren Maßnahmen von Milei (LLA) ist jedoch ersichtlich dass seine Politik massiven Schaden an der Volkswirtschaft angerichtet hat und der einzige Erfolg in Form einer geringeren Inflationsrate nur unter großen Opfern erreicht wurde.