Hamas-Führer im Luxus in Doha: Katar als sicherer Hafen für Terroristen?

Jordan Schachtel

Der unübersehbare katarische Elefant im Raum

Die obersten Führer der Hamas leben in Doha, wo sie vom katarischen Regime geschützt, verwöhnt und gefeiert werden.

Vor drei Tagen starteten Militante der palästinensischen Terrorgruppe Hamas eine großangelegte Invasion gegen mehrere israelische Gemeinden an der Grenze zum Gazastreifen und verübten ein Massaker an einer unzählbaren Anzahl von israelischen Zivilisten, wobei sie Frauen, Kinder und Ältere willkürlich abschlachteten.

Frühe Berichte über das Massaker untersuchen weiterhin die Möglichkeit, dass die Invasion von dem Regime, das den Iran regiert, geplant, geleitet und finanziert wurde. Der Iran hat lange als finanzieller und politischer Wohltäter für palästinensische Dschihadisten und mehrere andere Dschihad-Gruppen in Israels Nachbarschaft fungiert.

Während in den politischen Kreisen der USA viel Aufmerksamkeit dem Iran gewidmet wurde, versäumen es viele Entscheidungsträger und einflussreiche Akteure in D.C., den katarischen Elefanten im Raum zu erwähnen.

Die politische Führung der Hamas lebt weder im Gazastreifen noch in Teheran. Sie leben in Katar, einem der weltweit vermögendsten Länder, wo sie vom dschihadistisch verbündeten Regime in Doha geschützt werden.

Im Nachgang des Massakers wurden die Anführer der Hamas in Doha gesichtet, wie sie feierten und für den Erfolg ihrer heiligen Krieger beteten.

Umgeben von mehreren weiteren Hamas-Beamten erklärte Ismail Haniyeh, der Anführer der Hamas, dass „der Zyklus von Intifadas und Revolutionen im Kampf um die Befreiung unseres palästinensischen Landes“ weitergehen werde und fügte hinzu, dass seine dschihadistischen Kämpfer auch Jerusalem ins Visier nehmen.

Die Regierung Katars veröffentlichte daraufhin eine Erklärung, in der sie ihre Solidarität mit der Hamas zum Ausdruck brachte und behauptete, das von der Hamas verübte Massaker an Zivilisten sei Israels Schuld und erklärte die israelischen Opfer als „allein verantwortlich“ für die Grausamkeit der Hamas.

Teilweise dank einer massiven, gut finanzierten Einflussoperation im Westen ist es dem katarischen Regime gelungen, sich in westlichen Kreisen als Vermittlerkraft zu präsentieren, die zwischen Dschihadisten und westlichen Regierungen vermitteln kann. Natürlich könnte dies nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Katar wird nicht nur durch seine Armee von Lobbyisten geschützt, zu denen auch ehemalige US-Militärbeamte gehören, die ihre Seele für dschihadistisches Blutgeld verkauft haben, sondern Doha wird geopolitisch durch die Al Udeid Luftwaffenstützpunkt südwestlich von Doha geschützt, auf der die US-Luftwaffe und andere ausländische Luftstreitkräfte stationiert sind.

Was oft unerwähnt bleibt, durch den Nebel von Katars gut finanzierten Einflusskampagne, ist die Realität, dass diese dschihadistischen Kräfte von Doha geschützt, gefeiert und gefördert werden. Es ist nicht schwer, die langjährige Finanzierung und Bewaffnung mehrerer international anerkannter Terrororganisationen durch Katar aufzudecken.

Die königliche Familie Katars besitzt auch das einflussreiche Medien-Netzwerk Al Jazeera. Seit seiner Gründung haben seine arabischen Moderatoren zur Förderung von Gewalt und Terrorismus beigetragen. Mehrere aktuelle Moderatoren haben sogar Selbstmordattentäter als heilige „Märtyrer“ gefeiert. Bevor es sein westliches Design erhielt, war das Netzwerk dafür bekannt, Osama bin Laden und andere hochrangige Terrorführer zu verherrlichen.

Das stellt natürlich die Israelis und ihre Verbündeten vor ein Dilemma. Sie wissen, dass die Köpfe der politischen Hydra der Hamas nicht im Gazastreifen, sondern in Fünf-Sterne-Luxusimmobilien in Doha verstreut sind.

Die Anführer der Gruppe, die die schlimmste Mordkampagne gegen das jüdische Volk seit dem Holocaust verübt hat, leben wie Könige in Doha, ohne Sorgen, geschützt von einer Herrscherfamilie, die ihr Gemetzel bejubelt.

Die Vereinigten Staaten haben kein Auslieferungsabkommen mit Katar, aber es wäre politisch nicht allzu belastend, Doha massiv unter Druck zu setzen, um den Schutz der mörderischen Barbaren, die die Hamas anführen, zu beenden. Mindestens sollten mehr amerikanische Führungskräfte über diesen ungerechten dschihadistischen Schutzring in Doha informiert werden.