Hat die Ukraine wirklich Millionen von Männern verloren?

Auf Twitter macht eine Grafik die Runde, die einen dramatischen Rückgang der Zahl der Männer in der Ukraine zu zeigen scheint. Es werden zwei Bevölkerungspyramiden überlagert – eine für 2021 und eine für 2023 – wobei letztere eine wesentlich kleinere Bevölkerung im jungen und mittleren Alter anzeigt:

Die angebliche Quelle der Grafik ist ein Times-Artikel von Maxim Tucker. In dem Artikel wird das Diagramm jedoch derzeit nicht angezeigt, und auch in keiner der archivierten Versionen, die ich gefunden habe. Einem russischen Journalisten zufolge, der einen Screenshot der vermeintlichen Originalversion gepostet hat, „erkannten die Redakteure der Times, dass sie zu schockierende Daten über die demografische Katastrophe in der Ukraine zeigten, und entfernten die entsprechenden Grafiken“.

Aber ich bin skeptisch. Wenn die Redakteure die Grafik tatsächlich entfernt haben (bevor jemand den Artikel archiviert hat), ist eine plausiblere Erklärung, dass sie einfach nicht korrekt ist.

Wie Sie in der unteren linken Ecke sehen können, ist als Quelle der Daten die UN-Bevölkerungsabteilung angegeben. Ich habe die entsprechende Seite auf deren Website gefunden, und tatsächlich sind dort dieselben beiden Bevölkerungspyramiden zu sehen. Derjenige, der das Diagramm erstellt hat, hat also tatsächlich die Daten der UNO verwendet. Aber das bedeutet nur, dass die UNO falsch liegt!

Nach Angaben des UN-Menschenrechtskommissars haben seit dem Einmarsch Russlands im vergangenen Jahr etwa 8 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Es ist also ein dramatischer Rückgang der Bevölkerung zu verzeichnen. Entscheidend ist jedoch, dass 87 % der ukrainischen Flüchtlinge Frauen sind. (Der Grund für dieses Ungleichgewicht ist einfach: Männern ist es verboten, das Land zu verlassen.

Trotz dieser bekannten Tatsache zeigt das obige Diagramm einen ungefähr gleich großen Rückgang der männlichen und weiblichen Bevölkerung. Das könnte so interpretiert werden, dass Millionen von ukrainischen Männern im Kampf gefallen sind – was völlig unplausibel ist.

Am 17. März schätzte der BBC News Service Russia anhand öffentlich zugänglicher Daten, dass auf russischer Seite bis zu 47.000 Männer gefallen sind. Selbst wenn die ukrainischen Verluste dreimal so hoch wären (was ich nicht glaube), wären das immer noch „nur“ 150.000 Mann. Dies entspricht weniger als 1 % der männlichen Bevölkerung vor dem Krieg – bei weitem nicht so viel wie die in der Grafik dargestellte Veränderung.

Es ist möglich, dass die UN bei der Erstellung der Bevölkerungspyramide für die Ukraine im Jahr 2023 vergessen hat, die weiblichen Flüchtlinge zu berücksichtigen, und daher die fehlenden 8 Millionen zu gleichen Teilen auf die beiden Geschlechter verteilt hat. Ich weiß es nicht.

Die Ukraine steht vor einer tiefgreifenden demografischen Krise: dem Verlust von Millionen gebildeter junger Frauen, von denen viele nach dem Krieg nicht mehr zurückkehren werden. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass das Land Millionen von Männern verloren hat.